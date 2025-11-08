जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप हुए नाराज, बोले- अमेरिका से कोई नहीं होगा शामिल
ट्रंप दक्षिण अफ्रीका से नाराज हैं, इसलिए वहां होने वाले सम्मेलन से दूरी बनाई. श्वेतों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मुद्दे को लेकर नाराजगी जताई.
Published : November 8, 2025 at 8:30 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा. उन्होंने मेजबान देश पर अपने अल्पसंख्यक श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि जी-20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा.' उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अफ्रीकी लोगों के खिलाफ हिंसा, हत्या और भूमि अधिग्रहण सहित दुर्व्यवहार की अनुमति दी है.
US President Donald Trump posts, " it is a total disgrace that the g20 will be held in south africa. afrikaners (people who are descended from dutch settlers, and also french and german immigrants) are being killed and slaughtered, and their land and farms are being illegally… pic.twitter.com/oUKxCZwgNl— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
ट्रंप ने कहा, 'अफ्रीकनर्स (डच बसने वालों, और फ्रांसीसी व जर्मन प्रवासियों के वंशज) को मारा और काटा जा रहा है. उनकी जमीनों और खेतों को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है. जब तक मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं मियामी, फ्लोरिडा में 2026 के जी-20 की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूँ!' ट्रंप ने पहले कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक साथ लाता है. यह निर्णय अमेरिका द्वारा किसी प्रमुख वैश्विक मंच का एक दुर्लभ राजनयिक बहिष्कार दर्शाता है.
यह दक्षिण अफ्रीका के प्रति ट्रंप प्रशासन के बढ़ते टकरावपूर्ण रुख को भी रेखांकित करता है. दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भेदभाव के अमेरिकी आरोपों को बार-बार खारिज करते हुए कहा है कि रंगभेद की समाप्ति के दशकों बाद भी, श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों का जीवन स्तर अश्वेत बहुसंख्यक आबादी की तुलना में बेहतर है.
राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पहले ट्रंप से कहा था कि श्वेत किसानों के व्यापक उत्पीड़न की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी थी. ट्रंप की नवीनतम टिप्पणी इस सप्ताह की शुरुआत में मियामी में एक आर्थिक कार्यक्रम में की गई उनकी टिप्पणी के बाद आई है, जहाँ उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को जी 20 से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका को अब जी-20 समूह में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो हुआ है वह बहुत बुरा है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं वहाँ अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूँगा. उसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए.' इस साल की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार किया था और मंच द्वारा विविधता, समावेशिता और जलवायु परिवर्तन पर दिए जा रहे जोर की आलोचना की थी.
दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, तथा अमेरिका अगले वर्ष यह भूमिका संभालेगा. शिखर सम्मेलन 22-23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा. अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद शिखर सम्मेलन की योजना के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है. इसमें नेता वैश्विक आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन और विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे.