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ट्रंप ने नाइजीरिया में ISIS के दूसरे नंबर के कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी के खात्मे की घोषणा की

ट्रंप ने कहा, 'आज रात मेरे डायरेक्शन पर बहादुर अमेरिकी फोर्स और नाइजीरिया की आर्म्ड फोर्स ने दुनिया के सबसे एक्टिव आतंकवादी को लड़ाई के मैदान से खत्म करने के लिए एक बहुत ही सावधानी से प्लान किए गए और बहुत मुश्किल मिशन को बिना किसी गलती के पूरा किया.'

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने कहा कि यह मिशन उनके डायरेक्शन में किया गया था और इसमें अमेरिका और नाइजीरियाई सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर काम किया.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अबू-बिलाल अल-मिनुकी, जिसे दुनिया भर में आईएसआईएस का सेकंड-इन-कमांड बताया जाता था, अमेरिकन और नाइजीरियाई सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया है.

उन्होंने आगे कहा, 'दुनिया भर में आईएसआईएस के दूसरे नंबर के कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी ने सोचा था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हमारे पास ऐसे सोर्स हैं जो हमें बताते रहते हैं कि वह क्या कर रहा है.

वह अब अफ्रीका के लोगों को डरा नहीं पाएगा, या अमेरिकियों को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन की प्लानिंग में मदद नहीं कर पाएगा. उसके हटने से आईएसआईएस का ग्लोबल ऑपरेशन बहुत कम हो गया है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के दौरान नाइजीरियाई सरकार के सहयोग और सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया. मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू-बिलाल अल-मिनुकी, जिसे अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मैनुकी के नाम से भी जाना जाता है को आईएसआईएस लीडरशिप स्ट्रक्चर में टॉप रैंक वाले लोगों में से एक माना जाता था और कहा जाता है कि वह ऑर्गनाइजेशन के ग्लोबल डिप्टी कमांडर के तौर पर काम करता था.

टेरर ऑर्गनाइजेशन में उसकी सीनियर भूमिका के कारण उसे 2023 में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत बैन किया था, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग और एक्टिविटीज से जुड़े लोगों और ऑर्गनाइजेशन को टारगेट करता है.

काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-मैनुकी ज़्यादातर अफ्रीका के साहेल इलाके में काम करता था, जो करीब 12 देशों में फैला हुआ है. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि वह इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) के सीनियर कमांडर के तौर पर काम करता था और आईएसआईएस के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ प्रोविंस (GDP) के तहत लेक चाड डिवीजन से जुड़े ऑपरेशन देखता था.