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ट्रंप का बड़ा दावा, गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर समझौता हुआ

गाजा शहर में गुरुवार को इजरायली हवाई हमले में तबाह हुई एक इमारत और टेंट के मलबे से फिलिस्तीनी अपना सामान निकालते हुए. ( AP )