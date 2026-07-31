ट्रंप का बड़ा दावा, गाजा में हमास के निशस्त्रीकरण पर समझौता हुआ
ट्रंप ने दावा किया है कि हमास के निशस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजराइली सेना की वापसी को लेकर एक समझौता हो गया है.
Published : July 31, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (IST) को ऐलान किया कि हमास के हथियार छोड़ने और इजराइल के गाजा से अपनी सेना हटाने के बीच एक डील हो गई है. हालांकि, अभी तक न तो हमास और न ही इजराइल ने इस बात का तुरंत कोई इशारा दिया है कि वे सहमत हो गए हैं.
व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर किए गए एक बयान में जो अमेरिका की मध्यस्थता से सीजफायर पर साइन होने के नौ महीने बाद आया है, ट्रंप ने इसे हमास और गाजा में दूसरे सभी हथियारबंद ग्रुप्स के पूरी तरह से हथियार खत्म करने के लिए एक 'ऐतिहासिक' समझौता बताया, और इसे इलाके में पक्की शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.
ट्रंप ने कहा कि इस एग्रीमेंट से गाजा पर एक नई फिलिस्तीनी सरकार का राज होगा जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी. उन्होंने कहा कि यह डील भविष्य में आतंकी हमलों के लिए गाजा को बेस के तौर पर इस्तेमाल होने से रोककर इजराइल की सुरक्षा भी पक्की करेगी.
इसे अपने '20-पॉइंट प्लान' को लागू करने में एक अहम पड़ाव बताते हुए, ट्रंप ने कहा कि यह समझौता अलग-अलग चरणों में किया जाएगा. जैसे-जैसे हथियार खत्म होंगे, इजराइली सेना धीरे-धीरे पीछे हटेगी, जबकि एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स, एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फ़ोर्स के साथ, गाजा में सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेगी.
उन्होंने कहा, 'यह समझौता ध्यान से तय चरणों में किया जाएगा. जैसे-जैसे हथियार खत्म होंगे, इजराइली सेना पीछे हटेगी, और इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फ़ोर्स एक नई फ़िलिस्तीनी पुलिस फ़ोर्स के साथ मिलकर गाजा को उसके निवासियों और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी लेगी.'
7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि ठीक एक साल पहले यह इलाका युद्ध, मानवीय संकट और बंधकों को कैद में रखने का सामना कर रहा था. उन्होंने कहा कि काफी प्रगति हुई है लेकिन माना कि अभी और काम बाकी है.