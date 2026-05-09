ट्रंप ने यूक्रेन-रूस के बीच 3 दिन के सीजफायर का ऐलान किया, इसे युद्ध के अंत की शुरुआत बताया
ट्रंप ने कहा कि तीन दिनों के सीजफायर के दौरान जंग से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं होगी और 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी.
By ANI
Published : May 9, 2026 at 7:03 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के सीजफायर का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि यह टेम्पररी सीजफायर रूस के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के साथ हो रहा है. ये दूसरे वर्ल्ड वॉर में उस समय के सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाया जाता है.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सीजफायर 9 से 11 मई तक होगा और इसमें दोनों देशों के बीच सभी तरह की एक्टिविटी पर रोक शामिल होगी. पोस्ट में लिखा था, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिन का सीजफायर (9, 10 और 11 मई) होगा. रूस में जश्न विक्ट्री डे के लिए है, लेकिन यूक्रेन में भी ऐसा ही है, क्योंकि वे भी दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा और फैक्टर थे.'
PRESIDENT TRUMP: 🇺🇦🇷🇺 I would love to see an END between Russia, Ukraine, that war.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026
Reporter: Will you send your team to Moscow now that the Russians have seen fire in the Ukraine war? To negotiate further.
PRESIDENT TRUMP: Well, I would do it. If I thought it would help... I'd… pic.twitter.com/h8QRWXP6Tr
अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि लड़ाई में कुछ समय के लिए रुकावट, चल रहे युद्ध के खत्म होने की शुरुआत हो सकती है. ये 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद फरवरी 2026 में अपने पांचवें साल में पहुँच जाएगा. ट्रंप ने कहा कि कुछ समय के लिए युद्धविराम की रिक्वेस्ट सीधे उन्होंने की थी और कहा कि इस एग्रीमेंट में हर तरफ से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी शामिल होगी.
इस सीजफायर में जंग से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं होगी और हर देश से 1,000 कैदियों की जेल अदला-बदली भी शामिल होगी. यह रिक्वेस्ट सीधे मैंने की थी, और मैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा इस पर सहमति जताने के लिए बहुत आभारी हूँ. पोस्ट में आगे कहा गया, 'उम्मीद है यह एक बहुत लंबे, खतरनाक और मुश्किल से लड़े गए युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है.'
PRESIDENT TRUMP: 🇺🇦🇷🇺 I asked and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily. And we have a little period of time where they're not going to be killing people.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 9, 2026
They're transferring almost immediately 1,000 prisoners from each side. That's very good. Russia,… pic.twitter.com/tgQjMzz70V
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अभी बातचीत चल रही है जिसका मकसद युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है, जिसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े इस बड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, और हम हर दिन और करीब आ रहे हैं.'
विजय दिवस रूस में सबसे जरूरी गैर-धार्मिक छुट्टी है, जो हर साल 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है, जिसे रूस में ग्रेट पैट्रियटिक वॉर (1941-1945) कहा जाता है.
यह दिन युद्ध के दौरान मारे गए लाखों सोवियत लोगों की याद में मनाया जाता है और इसे बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड के साथ मनाया जाता है, जिसमें रूस की मिलिट्री ताकत दिखाई जाती है. हालांकि, इस साल रेड स्क्वायर में होने वाली परेड, चल रहे युद्ध के कारण छोटी कर दी गई है.
रूसी रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा था कि मॉस्को में विक्ट्री डे परेड 2026 में रूस की मिलिट्री एकेडमी के सैनिक शामिल होंगे और रेड स्क्वायर पर हवाई प्रदर्शन होंगे. हालांकि, मौजूदा ऑपरेशनल हालात के कारण इस साल कैडेट और मिलिट्री हार्डवेयर कॉलम हिस्सा नहीं लेंगे.