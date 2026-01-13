ETV Bharat / international

ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की

अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 25 परसेंट टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि खामेनेई सरकार को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने का अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला बहुत प्रभावशाली है. एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ग्राहम ने लिखा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट: आज आपके कामों से इस शासन को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने में आपकी निर्णायक लीडरशिप बहुत प्रभावशाली है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह फैसला तुरंत' लागू होगा और यह आदेश अंतिम और निर्णायक है. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, 'यह तुरंत लागू होगा, जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है, उसे अमेरिका के साथ किए जा रहे सभी बिजनेस पर 25 फीसदी टैरिफ देना होगा. यह आदेश फाइनल और पक्का है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया. ये ईरान के साथ बिजनेस करना जारी रखे हुए हैं. उन्होंने अमेरिका के साथ उनके सभी बिजनेस लेनदेन पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है.

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है जो ईरान के साथ ट्रेड डील करते हैं. अमेरिका ने ऐसे ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

विरोध करने वालों का साथ देने और सरकार को यह चेतावनी देने के आपके वादे की वजह से इस कट्टरपंथी सरकार की स्थापना के बाद से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं. मिस्टर प्रेसिडेंट: मेरा मानना ​​है कि ईरानी सरकार ने रेड लाइन पार कर दी है. वे अपने लोगों को बड़ी संख्या में मार रहे हैं और आपकी लीडरशिप का मजाक उड़ा रहे हैं. अब निर्णायक मिलिट्री एक्शन लेने का समय आ गया है - जमीन पर कोई सैनिक नहीं जाएंगे - बस उन लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो हत्याएं कर रहे हैं.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह तब हुआ जब अजरबैजान प्रांत और अराक के सेंट्रल शहर सहित कई प्रांतों में बड़े प्रदर्शनों की खबरें आईं, जिसमें भीड़ झंडे लहरा रही थी और ईरान के समर्थन में नारे लगा रही थी. ये विरोध प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, आर्थिक कठिनाई और शासन को लेकर लोगों के गुस्से के बीच कई दिनों की अशांति के बाद हुए हैं.

ह्यूमन राइट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार कम से कम 544 लोग मारे गए हैं, और 10,681 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया गया है. रविवार (स्थानीय समय) को पहले ट्रंप ने कहा था कि देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वॉशिंगटन को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि तेहरान ने बातचीत के लिए वॉशिंगटन से संपर्क किया है. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेताओं ने राजनयिक बातचीत के लिए वॉशिंगटन से संपर्क किया था.

जब पूछा गया कि क्या ईरान उनके साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करना चाहता है, तो ट्रंप ने हां में जवाब दिया. ट्रंप ने कहा, 'वे चाहते हैं. उन्होंने फोन किया. ईरान ने कल बातचीत के लिए फोन किया था. ईरान के नेताओं ने फोन किया. वे बातचीत करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि वे यूनाइटेड स्टेट्स से मार खाने से थक गए है. ईरान बातचीत करना चाहता है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान आगे कहा कि एक मीटिंग अरेंज की जा रही है, लेकिन चेतावनी दी कि ईरान के अंदर जमीनी हालात वॉशिंगटन को बातचीत होने से पहले कोई कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं.