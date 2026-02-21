ETV Bharat / international

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By IANS 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर तब गुस्सा निकाला जब उन्होंने एक जरूरी टैरिफ अथॉरिटी के उनके इस्तेमाल को रद्द कर दिया. राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बहुत निराशाजनक बताया. साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वह तुरंत दूसरे कानूनों पर आगे बढ़ेंगे. इसमें एक नया '10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ' भी शामिल है. इससे उनका टैरिफ प्रोग्राम बना रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है: डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है. मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है, कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.' उन्होंने जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कैवनॉ को असहमति जताने के लिए धन्यवाद दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि, दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने पर भी बात साफ हो गई है. ट्रंप ने कहा, 'अच्छी खबर यह है कि इस भयानक फैसले में पूरे कोर्ट ने जिन तरीकों, कानूनों और अथॉरिटीज को मान्यता दी है वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए मौजूद टैरिफ से भी ज्यादा मजबूत हैं.' उन्होंने दावा किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आईईईपीए (IEEPA) टैरिफ के एक खास इस्तेमाल और असल में फीस पाने के लिए इसके इस्तेमाल को रद्द किया, और कहा, 'मैं आईईईपीए (IEEPA) के साथ कुछ भी कर सकता हूँ.' मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे और नए टैरिफ जल्द ही लागू होंगे: डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने आगे कहा, 'मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे और नए टैरिफ जल्द ही लागू होंगे.' इसलिए, तुरंत लागू, सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ अभी भी लागू हैं. वे वहीं रहेंगे, पूरी तरह से लागू रहेंगे और पूरी तरह से लागू रहेंगे.' मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है:ट्रंप ट्रंप ने कहा, 'आज मैं सेक्शन 122 के तहत 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर साइन करूंगा जो पहले से लग रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा होगा.' उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन, 'दूसरे देशों और कंपनियों के गलत ट्रेडिंग तरीकों से हमारे देश को बचाने के लिए सेक्शन 301 और दूसरी जांच भी शुरू कर रहा है.' जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत होगी, तो ट्रंप ने कहा, 'आपको इसकी जरूरत नहीं है. इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.' बाद में कहा, 'मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है.'