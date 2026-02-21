ETV Bharat / international

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की

ट्रंप ने टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत निराशाजनक बताया. कहा, 'पावरफुल प्‍लान है, मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे, नए टैरिफ जल्द लागू होंगे.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
By IANS

Published : February 21, 2026 at 7:23 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर तब गुस्सा निकाला जब उन्होंने एक जरूरी टैरिफ अथॉरिटी के उनके इस्तेमाल को रद्द कर दिया. राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बहुत निराशाजनक बताया. साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वह तुरंत दूसरे कानूनों पर आगे बढ़ेंगे. इसमें एक नया '10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ' भी शामिल है. इससे उनका टैरिफ प्रोग्राम बना रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है. मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है, कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.' उन्होंने जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कैवनॉ को असहमति जताने के लिए धन्यवाद दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि, दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने पर भी बात साफ हो गई है.

ट्रंप ने कहा, 'अच्छी खबर यह है कि इस भयानक फैसले में पूरे कोर्ट ने जिन तरीकों, कानूनों और अथॉरिटीज को मान्यता दी है वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए मौजूद टैरिफ से भी ज्यादा मजबूत हैं.' उन्होंने दावा किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आईईईपीए (IEEPA) टैरिफ के एक खास इस्तेमाल और असल में फीस पाने के लिए इसके इस्तेमाल को रद्द किया, और कहा, 'मैं आईईईपीए (IEEPA) के साथ कुछ भी कर सकता हूँ.'

मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे और नए टैरिफ जल्द ही लागू होंगे: डोनाल्ड ट्रंप

उन्होंने आगे कहा, 'मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे और नए टैरिफ जल्द ही लागू होंगे.' इसलिए, तुरंत लागू, सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ अभी भी लागू हैं. वे वहीं रहेंगे, पूरी तरह से लागू रहेंगे और पूरी तरह से लागू रहेंगे.'

मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है:ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'आज मैं सेक्शन 122 के तहत 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर साइन करूंगा जो पहले से लग रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा होगा.' उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन, 'दूसरे देशों और कंपनियों के गलत ट्रेडिंग तरीकों से हमारे देश को बचाने के लिए सेक्शन 301 और दूसरी जांच भी शुरू कर रहा है.' जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत होगी, तो ट्रंप ने कहा, 'आपको इसकी जरूरत नहीं है. इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.' बाद में कहा, 'मुझे टैरिफ लगाने का अधिकार है.'

ट्रंप ने कहा, 'मुझे हमेशा टैरिफ लगाने का अधिकार रहा है और यह सब अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूर किया है.' अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने ट्रंप के मैसेज को और मजबूत करते हुए कहा, 'हमारे पास सेक्शन 122 है, जिसे आज लागू किया जाएगा. हमारे पास सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन है, जो कानूनी तौर पर बहुत टिकाऊ है और हम प्रोग्राम में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे.

ट्रंप ने कहा, 'एक बड़ी उलझन यह थी कि पहले से जमा किया गया पैसा क्या है. यह पूछे जाने पर कि क्या '175 बिलियन डॉलर का टैरिफ रेवेन्यू अब अधर में है? और क्या रिफंड की जरूरत होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, 'वे राय लिखने में महीनों लगा देते हैं, और वे उस पॉइंट पर बात भी नहीं करते.' ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मुद्दे को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए छोड़ दिया है.'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगले दो साल तक इस पर केस चलना होगा.' आगे कहा, 'आखिर में हम अगले पांच साल तक कोर्ट में रहेंगे.' ट्रंप ने टैरिफ को अपने आर्थिक दावों का सेंटर भी बताया. हमारा स्टॉक मार्केट हाल ही में डीओडब्ल्यू( Dow) पर 50,000 के लेवल से नीचे चला गया और एलएंडपी( S&P) पर 7000 के लेवल से नीचे चला गया.'

ट्रंप ने कहा, 'टैरिफ ने फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने में मदद की, एक स्टील एग्जीक्यूटिव की कहानी सुनाते हुए, जिसने उनसे कहा, 'सर, मैं आपको किस करना चाहता हूं, क्योंकि आप आए और टैरिफ लगा दिए और वह सारा विदेशी कबाड़ बंद हो गया.'

अमेरिका में कई कानूनों के तहत टैरिफ लगाए जा सकते हैं

अमेरिका में कई कानूनों के तहत टैरिफ लगाए जा सकते हैं. इसमें नेशनल सिक्योरिटी (सेक्शन 232) और गलत ट्रेड प्रैक्टिस (सेक्शन 301) से जुड़े नियम शामिल हैं, जबकि आईईईपीए (IEEPA) एक अलग इमरजेंसी पावर कानून है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ आर्थिक पाबंदियों के लिए किया है. उन पावर के दायरे को लेकर होने वाले झगड़ों से अक्सर केस होते हैं जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं.

ट्रेड पॉलिसी दशकों से अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और कोर्ट के बीच बार-बार होने वाली लड़ाई का मैदान रही है. इसमें दोनों पार्टियों (डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी) की सरकारें ट्रेडिंग पार्टनर पर दबाव डालने, घरेलू इंडस्ट्री को बचाने और बड़े फॉरेन-पॉलिसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टैरिफ और बातचीत वाले डील का इस्तेमाल करती है.

