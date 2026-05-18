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अमेरिकी मीडिया पर अब ईरान को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘ये बिल्कुल पागल हो गए हैं’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान सरेंडर कर दे तब भी अमेरिकी मीडिया तेहरान की जीत बताएगा.

US President Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (IANS)
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By ANI

Published : May 18, 2026 at 10:45 PM IST

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वॉशिंगटन डीसी : ईरान के साथ युद्ध की कवरेज पर अपनी बयानबाजी तेज करते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर कई अमेरिकी मीडिया , खासकर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन पर ईरान के साथ चल रहे हालात की कवरेज को लेकर निशाना साधा. उन्होंने उन पर बिगड़ते हालात के बीच तेहरान की मिलिट्री पोजीशन को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर भी दे, उसकी नेवी और एयर फोर्स खत्म हो जाए, मिलिट्री लीडरशिप सरेंडर कर दे, और जरूरी सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे, तब भी मीडिया ईरान को "यूनाइटेड स्टेट्स पर शानदार और शानदार जीत" के तौर पर दिखाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में डेमोक्रेट्स की भी आलोचना की और मीडिया के ग्रुप के साथ-साथ अपने राजनीतिक विरोधियों की भी आलोचना की, और दावा किया कि "वे बिल्कुल पागल हो गए हैं."

ट्रंप ने लिखा, "अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उनकी नेवी चली गई है और समुद्र की गहराई में आराम कर रही है, और उनकी एयर फ़ोर्स अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उनकी पूरी मिलिट्री तेहरान से हथियार गिराकर और हाथ ऊपर उठाकर चली जाए, हर कोई "मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं" चिल्लाते हुए, और जोर-जोर से सफेद झंडा लहराए, और अगर उनकी बची हुई पूरी लीडरशिप सभी ज़रूरी "सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स" पर साइन कर दे, और शानदार यूएसए की बड़ी ताकत और ताकत के सामने अपनी हार मान ले, तो फेल होता न्यूयॉर्क टाइम्स, द चाइना स्ट्रीट जर्नल (WSJ!), सीएनएन, और फेक न्यूज मीडिया के बाकी सभी सदस्य, यह हेडलाइन देंगे कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर एक मास्टरफ़ुल और शानदार जीत हासिल की, यह तो आस-पास भी नहीं था."

उन्होंने कहा, "ड्यूमाक्रेट्स और मीडिया पूरी तरह से अपना रास्ता भटक गए हैं. वे बिल्कुल पागल हो गए हैं!!!"

ट्रंप का पोस्ट मुख्यधारा के मीडिया और विदेश नीति और नेशनल सिक्योरिटी मामलों, खासकर ईरान के मामले में उनकी रिपोर्टिंग की उनकी लगातार आलोचना को दिखाता है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किस रिपोर्ट पर अमेरिकी प्रेसिडेंट का इतना गुस्सा भरा रिएक्शन हुआ है.

पिछले महीने ट्रंप ने ईरान युद्ध की कवरेज को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की आलोचना की थी. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पर ईरान के बारे में गलत खबरें छापने और उसकी कवरेज को "फेक न्यूज़" कहने का आरोप लगाया, साथ ही अपने और देश के खिलाफ गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग के लिए माफी की मांग की.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने आरोप लगाया कि मीडिया में दिखाए जाने के बावजूद, ईरान को "मिलिट्री और दूसरे तरीकों से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है."

उन्होंने द चाइना स्ट्रीट जर्नल के संपादक मंडल को भी यह कहकर खारिज कर दिया कि ईरान संघर्ष के बीच उनकी जीत की घोषणा "जल्दबाज़ी" थी. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, "द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दुनिया के सबसे खराब और सबसे गलत 'संपादक मंडल' में से एक है, ने कहा कि मैंने 'ईरान में समय से पहले जीत की घोषणा कर दी है'.

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