ट्रंप प्रशासन का एक्शन, H1B वीजा के दुरुपयोग पर 175 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू

H1B वीजा के दुरुपयोग को लेकर ट्रंप प्रशासन ने 175 जांचें शुरू कीं. ( प्रतीकात्मक चित्र )

By PTI 3 Min Read

न्यूयॉर्क: ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के दुरुपयोग की लगभग 175 जांचें शुरू की हैं. इनमें कम वेतन, कार्यस्थलों का अभाव और कर्मचारियों को "बेंच पर" रखने जैसी खामियां शामिल हैं. अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार, ये जांचें अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के व्यापक प्रयास का हिस्सा थीं. श्रम विभाग ने शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा, "अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के हमारे मिशन के तहत, हमने H-1B वीजा के दुरुपयोग की 175 जांचें शुरू की हैं." इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रम सचिव लोरी शावेज-डेरेमर के नेतृत्व में, एजेंसी अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी. शावेज-डेरेमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्रम विभाग "एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए अपने हर संसाधन का उपयोग कर रहा है. @POTUS के नेतृत्व में, हम अपने कार्यबल में निवेश करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च-कुशल रोजगार के अवसर सबसे पहले अमेरिकी कामगारों को मिलें!" ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में दुरुपयोग की जांच के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है. इसका उपयोग कंपनियां, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियां, अमेरिका में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने के लिए करती हैं. भारतीय पेशेवर, जिनमें प्रौद्योगिकी कर्मचारी और चिकित्सक शामिल हैं, एच1बी वीजाधारकों के सबसे बड़े समूह में शामिल हैं. फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम विभाग 175 मौजूदा जांचों के विवरण के बारे में जानकारी नहीं दे सका, "जिनमें श्रमिकों को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का बकाया वेतन शामिल है."