ट्रंप प्रशासन का एक्शन, H1B वीजा के दुरुपयोग पर 175 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा कार्यक्रम में दुरुपयोग की जांच के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है. 175 कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया.
By PTI
Published : November 8, 2025 at 2:59 PM IST
न्यूयॉर्क: ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के दुरुपयोग की लगभग 175 जांचें शुरू की हैं. इनमें कम वेतन, कार्यस्थलों का अभाव और कर्मचारियों को "बेंच पर" रखने जैसी खामियां शामिल हैं.
अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार, ये जांचें अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के व्यापक प्रयास का हिस्सा थीं.
श्रम विभाग ने शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा, "अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के हमारे मिशन के तहत, हमने H-1B वीजा के दुरुपयोग की 175 जांचें शुरू की हैं."
इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रम सचिव लोरी शावेज-डेरेमर के नेतृत्व में, एजेंसी अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी.
शावेज-डेरेमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्रम विभाग "एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए अपने हर संसाधन का उपयोग कर रहा है. @POTUS के नेतृत्व में, हम अपने कार्यबल में निवेश करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च-कुशल रोजगार के अवसर सबसे पहले अमेरिकी कामगारों को मिलें!"
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में दुरुपयोग की जांच के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है. इसका उपयोग कंपनियां, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियां, अमेरिका में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने के लिए करती हैं.
भारतीय पेशेवर, जिनमें प्रौद्योगिकी कर्मचारी और चिकित्सक शामिल हैं, एच1बी वीजाधारकों के सबसे बड़े समूह में शामिल हैं. फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम विभाग 175 मौजूदा जांचों के विवरण के बारे में जानकारी नहीं दे सका, "जिनमें श्रमिकों को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का बकाया वेतन शामिल है."
हालांकि, संघीय विभाग ने कहा कि उसने "कई चिंताओं का खुलासा" किया है. जांच में पाया गया है कि उन्नत डिग्री वाले कुछ विदेशी कर्मचारियों को नौकरी विवरण में बताए गए वेतन से कहीं कम वेतन दिया जाता है.
श्रम विभाग ने कहा कि इस प्रथा से वीजाधारकों के साथ-साथ अमेरिकी कर्मचारियों का वेतन भी कम हो जाता है. साथ ही समान योग्यता वाले अमेरिकी कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कम वेतन स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ता है.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में ये कहा गया है. इसमें आगे कहा गया है कि जांच में ऐसे मामले भी मिले हैं, जहां नियोक्ताओं ने एच-1बी वीजाधारक की सेवा समाप्ति पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं को सूचित नहीं किया.
समाचार रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेवा समाप्ति और नियोक्ता द्वारा एजेंसी को सूचित करने के बीच काफी अंतराल भी पाया गया. कुछ मामलों में, जांचकर्ताओं ने पाया कि दस्तावेजों में सूचीबद्ध कार्यस्थल मौजूद ही नहीं थे, या कर्मचारी उन कार्यों से अनजान थे, जिन्हें उन्हें उनके परमिट और आवेदनों में निर्दिष्ट अनुसार करने के लिए सौंपा गया था.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है, "अन्य जांचों में पाया गया कि कुछ कर्मचारी 'बेंचिंग' में शामिल थे, जिसमें एच-1बी वीजा धारकों को सक्रिय कार्य परियोजनाओं के बीच में कोई भुगतान नहीं किया जाता है."
इस साल सितंबर में, ट्रंप ने एच-1बी गैर-आप्रवासी वीजा कार्यक्रम में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में 'कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध' शीर्षक से एक घोषणा जारी की.
इस घोषणा के तहत, 21 सितंबर, 2025 के बाद दायर की जाने वाली कुछ एच-1बी आवेदनों के साथ पात्रता की शर्त के रूप में 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
