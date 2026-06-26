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ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इमिग्रेशन संबंधी फैसलों को बड़ी जीत बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( IANS )

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वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इमिग्रेशन से जुड़े कई फैसलों का स्वागत किया. इनमें एक फैसला वह भी शामिल है जिसके तहत अधिकारियों को यह इजाजत दी गई है कि वे अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर शरण मांगने वाले प्रवासियों को देश में घुसने से पहले ही लौटा सकें. प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इन फैसलों से इमिग्रेशन से जुड़े नियमों को लागू करने में मजबूती आती है और मानवीय आधार पर दी जाने वाली सुरक्षा के अस्थायी स्वरूप की पुष्टि होती है. एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा, 'इस हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट के तीन फ़ैसले हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने की दिशा में जीत हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'इनमें शामिल ऐसे विदेशी नागरिकों को शरण के लिए आवेदन करने से रोकना जिन्होंने अमेरिका में कदम नहीं रखा है. 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' को लेकर भी फैसला अहम है.' उन्होंने आगे कहा कि ये फैसले ऐसे 'साधन' (tools) देंगे जो देश की सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा, 'ये फैसले हमें अपने देश की सुरक्षा जारी रखने के लिए जरूरी साधन देते हैं.' एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हैती और सीरिया के नागरिकों के लिए 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) को खत्म करने के मामले में ट्रंप प्रशासन के अधिकार को सही ठहराया है.' उन्होंने आगे कहा, 'न्याय विभाग ने सफलतापूर्वक इस बात का बचाव किया कि 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' का मकसद हमेशा से ही इसे अस्थायी रखना था. यह फैसला उस कोशिश को खारिज करता है जिसके तहत इस प्रोग्राम का गलत फायदा उठाकर गैर-कानूनी प्रवासी अमेरिका में बने रहने की कोशिश करते थे.' इसके अलावा, उन्होंने कहा, 'मुझे इस विभाग के उस काम पर गर्व है जो राष्ट्रपति ट्रंप के बॉर्डर को सुरक्षित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के एजेंडे को आगे बढ़ाता है.' न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन "मीटरिंग" नाम की पॉलिसी लागू कर सकता है, जिससे बॉर्डर अधिकारी हर दिन एंट्री पोर्ट पर शरण मांगने वाले प्रवासियों की संख्या को सीमित कर सकते हैं.