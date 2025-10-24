ETV Bharat / international

ट्रंप प्रशासन 100,000 अमेरिकी डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क को चुनौती देने वाले मुकदमों का करेगा सामना

एच-1बी वीजा शुल्क. ( IANS )

वॉशिंगटन: अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लगाए गए 100,000 अमेरिकी डॉलर के शुल्क को रोकने के उद्देश्य से दायर मुकदमों का मुकाबला करेगी. सरकार ने जोर देकर कहा कि "बहुत लंबे समय से" यह प्रणाली "धोखाधड़ी से भरी हुई" रही है. और इसमें अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए इसमें व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए. व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट द्वारा गुरुवार को की गई यह टिप्पणी अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पिछले हफ़्ते इस कदम के खिलाफ मुकदमा दायर करने के कुछ दिनों बाद आई है. कैरोलिन ने इसे "भ्रामक नीति" और "स्पष्ट रूप से गैरकानूनी" कार्रवाई बताया है, जो अमेरिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकती है. ट्रंप प्रशासन द्वारा नए H-1B शुल्क लगाने के फैसले के बाद, यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक संगठनों ने कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. लेविट ने संवाददाताओं से कहा, "प्रशासन इन मुकदमों का अदालत में मुकाबला करेगा." उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता हमेशा से अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना और वीजा प्रणाली को मजबूत करना रही है. लेविट ने कहा, "काफी लंबे समय से, H-1B वीजा प्रणाली में धोखाधड़ी की भरमार रही है. और इससे अमेरिकी मजदूरों की मजदूरी कम हुई है. इसलिए राष्ट्रपति इस प्रणाली को बेहतर बनाना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये नई नीतियां लागू की हैं." इस कदम का बचाव करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि "ये कार्रवाई वैध" और "जरूरी" हैं, और "हम अदालत में यह लड़ाई लड़ते रहेंगे."