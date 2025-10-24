ट्रंप प्रशासन 100,000 अमेरिकी डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क को चुनौती देने वाले मुकदमों का करेगा सामना
यूएससीआईएस के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि "स्थिति परिवर्तन" या "प्रवास विस्तार" चाहने वाले आवेदकों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लागू नहीं होगा.
वॉशिंगटन: अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लगाए गए 100,000 अमेरिकी डॉलर के शुल्क को रोकने के उद्देश्य से दायर मुकदमों का मुकाबला करेगी. सरकार ने जोर देकर कहा कि "बहुत लंबे समय से" यह प्रणाली "धोखाधड़ी से भरी हुई" रही है. और इसमें अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए इसमें व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए.
व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट द्वारा गुरुवार को की गई यह टिप्पणी अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पिछले हफ़्ते इस कदम के खिलाफ मुकदमा दायर करने के कुछ दिनों बाद आई है.
कैरोलिन ने इसे "भ्रामक नीति" और "स्पष्ट रूप से गैरकानूनी" कार्रवाई बताया है, जो अमेरिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकती है.
ट्रंप प्रशासन द्वारा नए H-1B शुल्क लगाने के फैसले के बाद, यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक संगठनों ने कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
लेविट ने संवाददाताओं से कहा, "प्रशासन इन मुकदमों का अदालत में मुकाबला करेगा." उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता हमेशा से अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना और वीजा प्रणाली को मजबूत करना रही है.
लेविट ने कहा, "काफी लंबे समय से, H-1B वीजा प्रणाली में धोखाधड़ी की भरमार रही है. और इससे अमेरिकी मजदूरों की मजदूरी कम हुई है. इसलिए राष्ट्रपति इस प्रणाली को बेहतर बनाना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये नई नीतियां लागू की हैं." इस कदम का बचाव करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि "ये कार्रवाई वैध" और "जरूरी" हैं, और "हम अदालत में यह लड़ाई लड़ते रहेंगे."
19 सितंबर को, राष्ट्रपति ट्रंप ने 'कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध' नामक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे नए H-1B वीजा के लिए शुल्क बढ़कर 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) हो गया. यह कदम अमेरिका में वीजा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अनुसार, हाल के वर्षों में स्वीकृत सभी H-1B आवेदनों में से लगभग 71 प्रतिशत भारतीय हैं. कंपनियां H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान करती हैं.
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी किए. इसमें स्पष्ट किया गया कि 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क "स्थिति परिवर्तन" या "प्रवास विस्तार" चाहने वाले आवेदकों पर लागू नहीं होगा.
कोलंबिया की एक जिला अदालत में 16 अक्टूबर को दायर यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुकदमे में इस घोषणा को चुनौती दी गई और कहा गया कि यह राष्ट्रपति के वैध अधिकार का अतिक्रमण है.
इसमें कहा गया है कि विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च कुशल हजारों लोग एच-1बी दर्जा प्राप्त करने के बाद हर साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं. कांग्रेस द्वारा निर्धारित सीमा के तहत, अमेरिका हर साल अधिकतम 65,000 एच-1बी वीजा जारी कर सकता है और अमेरिका से मास्टर डिग्री और उच्च डिग्री प्राप्त करने वालों को 20,000 अतिरिक्त वीजा जारी कर सकता है.
