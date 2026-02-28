ETV Bharat / international

अमेरिकी एजेंसियां नहीं करेंगी एंथ्रोपिक की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रंप ने दिया आदेश

एंथ्रोपिक AI टेक्नोलॉजी ( AP )

नई दिल्ली: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को सभी एजेंसियों को एंथ्रोपिक कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया और बड़ा जुर्माना भी लगाया. दरअसल, एआई की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सरकार और एंथ्रोपिक के बीच टकराव चल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एंथ्रोपिक की आलोचना की कि उसने शुक्रवार की अंतिम समयसीमा तक सेना को अपनी AI टेक्नोलॉजी का बिना रोक-टोक पहुंच नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि कंपनी सीईओ डारियो अमोदेई ने इस चिंता पर समझौता करने से मना कर दिया था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया जा सकता है जो उसके सुरक्षा कवच को तोड़ते हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं चाहते हैं, और हम उनके साथ दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे!" हेगसेथ ने कंपनी को 'सप्लाई चेन रिस्क' भी माना, यह एक ऐसा नाम है जो आमतौर पर विदेशी दुश्मनों पर लगाया जाता है, जिससे कंपनी की दूसरे बिजनेस के साथ जरूरी पार्टनरशिप पटरी से उतर सकती है. एंथ्रोपिक ने कहा था कि उसने पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) से बस इतना भरोसा मांगा था कि उसके AI चैटबॉट क्लॉड का इस्तेमाल अमेरिकी लोगों की बड़े पैमाने पर निगरानी या पूरी तरह से ऑटोनॉमस हथियारों में नहीं किया जाएगा. पेंटागन ने कहा कि उसे ऐसे इस्तेमाल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह टेक्नोलॉजी को सिर्फ कानूनी तरीकों से ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने बिना किसी रोक-टोक के एक्सेस पर भी जोर दिया. कंपनी के आंतरिक फैसले लेने पर अपना दबदबा बनाने की सरकार की कोशिश, राष्ट्रीय सुरक्षा में AI की भूमिका को लेकर बड़े टकराव और इस चिंता के बीच आई है कि खतरनाक ताकत, संवेदनशील जानकारी या सरकारी निगरानी से जुड़ी स्थितियों में अधिक काबिल मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. ट्रंप ने एंथ्रोपिक पर निशाना साधा

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एंथ्रोपिक ने पेंटागन पर दबाव डालकर गलती की. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अधिकांश एजेंसियों को एंथ्रोपिक के AI का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन पेंटागन को मिलिट्री प्लेटफॉर्म में पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए छह महीने का समय दिया. उन्होंने लिखा, "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी किसी कट्टरपंथी वामपंथ कंपनी को यह तय करने की इजाजत नहीं देगा कि हमारी महान सेना कैसे लड़ती है और युद्ध जीतती है!"