अमेरिकी एजेंसियां नहीं करेंगी एंथ्रोपिक की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ट्रंप ने दिया आदेश

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन सेना के लिए एंथ्रोपिक की AI टेक्नोलॉजी का बिना रोक-टोक पहुंच चाहता है, जिसके लिए कंपनी तैयार नहीं है.

Trump admin Orders US agencies to stop using artificial intelligence technology of Anthropic
एंथ्रोपिक AI टेक्नोलॉजी (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 10:40 AM IST

नई दिल्ली: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को सभी एजेंसियों को एंथ्रोपिक कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया और बड़ा जुर्माना भी लगाया. दरअसल, एआई की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सरकार और एंथ्रोपिक के बीच टकराव चल रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एंथ्रोपिक की आलोचना की कि उसने शुक्रवार की अंतिम समयसीमा तक सेना को अपनी AI टेक्नोलॉजी का बिना रोक-टोक पहुंच नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि कंपनी सीईओ डारियो अमोदेई ने इस चिंता पर समझौता करने से मना कर दिया था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया जा सकता है जो उसके सुरक्षा कवच को तोड़ते हैं.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं चाहते हैं, और हम उनके साथ दोबारा बिजनेस नहीं करेंगे!"

हेगसेथ ने कंपनी को 'सप्लाई चेन रिस्क' भी माना, यह एक ऐसा नाम है जो आमतौर पर विदेशी दुश्मनों पर लगाया जाता है, जिससे कंपनी की दूसरे बिजनेस के साथ जरूरी पार्टनरशिप पटरी से उतर सकती है.

एंथ्रोपिक ने कहा था कि उसने पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) से बस इतना भरोसा मांगा था कि उसके AI चैटबॉट क्लॉड का इस्तेमाल अमेरिकी लोगों की बड़े पैमाने पर निगरानी या पूरी तरह से ऑटोनॉमस हथियारों में नहीं किया जाएगा.

पेंटागन ने कहा कि उसे ऐसे इस्तेमाल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह टेक्नोलॉजी को सिर्फ कानूनी तरीकों से ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने बिना किसी रोक-टोक के एक्सेस पर भी जोर दिया.

कंपनी के आंतरिक फैसले लेने पर अपना दबदबा बनाने की सरकार की कोशिश, राष्ट्रीय सुरक्षा में AI की भूमिका को लेकर बड़े टकराव और इस चिंता के बीच आई है कि खतरनाक ताकत, संवेदनशील जानकारी या सरकारी निगरानी से जुड़ी स्थितियों में अधिक काबिल मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

ट्रंप ने एंथ्रोपिक पर निशाना साधा
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एंथ्रोपिक ने पेंटागन पर दबाव डालकर गलती की. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अधिकांश एजेंसियों को एंथ्रोपिक के AI का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन पेंटागन को मिलिट्री प्लेटफॉर्म में पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए छह महीने का समय दिया. उन्होंने लिखा, "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी किसी कट्टरपंथी वामपंथ कंपनी को यह तय करने की इजाजत नहीं देगा कि हमारी महान सेना कैसे लड़ती है और युद्ध जीतती है!"

महीनों की प्राइवेट बातचीत के इस सप्ताह सार्वजनिक बहस में बदलने के बाद, एंथ्रोपिक ने गुरुवार को कहा कि सरकार की नई कॉन्ट्रैक्ट भाषा "अपनी मर्जी से सुरक्षा कवच को नजरअंदाज करने" की इजाजत देगी. अमोदेई ने कहा कि उनकी कंपनी "अच्छे मन से" इन मांगों को नहीं मान सकती. एंथ्रोपिक कॉन्ट्रैक्ट खोने का जोखिम उठा सकता है. लेकिन सरकार के कामों ने कंपनी के सैन फ्रांसिस्को में कंप्यूटर साइंस रिसर्च लैब से दुनिया के सबसे कीमती स्टार्टअप में से एक बनने की रफ्तार पर बड़े खतरे पैदा कर दिए.

राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से पहले पेंटागन और विदेश विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एंथ्रोपिक की आलोचना करने के लिए घंटों तक बात की, लेकिन उनकी शिकायतों में विरोधाभास था.

पेंटागन के शीर्ष प्रवक्ता सीन पार्नेल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कहा कि एंथ्रोपिक का सेना की मांगों को न मानना ​​'जरूरी मिलिट्री ऑपरेशन्स को खतरे में डाल रहा है और शायद हमारे सैनिकों को खतरे में डाल रहा है."

हेगसेथ ने शुक्रवार को कहा कि पेंटागन को अमेरिका की रक्षा में हर जायज मकसद के लिए एंथ्रोपिक के मॉडल्स तक पूरी, बिना रोक-टोक के एक्सेस होनी चाहिए."

ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी को छह महीने की समापन अवधि के दौरान 'अपने काम को ठीक से करना चाहिए और मददगार बनना चाहिए' वरना 'इसके बाद बड़े सिविल और क्रिमिनल नतीजे भुगतने होंगे."

लेकिन, एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क बताने के लिए हेगसेथ का फैसला एक प्रशासनिक टूल का इस्तेमाल करता है, जिसे अमेरिका के दुश्मन देशों की कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे ऐसे प्रोडक्ट न बेच सकें जो अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदायक हों.

विवाद से सिलिकॉन वैली में हलचल
इस विवाद ने सिलिकॉन वैली के AI डेवलपर्स को हैरान कर दिया, जहां वेंचर कैपिटलिस्ट, जाने-माने एआई साइंटिस्ट और एंथ्रोपिक के शीर्ष प्रतिद्वंद्वियों – OpenAI और Google – के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने खुले पत्रों और अन्य मंचों पर अमोदेई के रुख का समर्थन किया.

इस कदम से एलन मस्क के प्रतिस्पर्धी चैटबॉट, ग्रोक को फायदा होने की संभावना है, जिसे पेंटागन क्लासिफाइड मिलिट्री नेटवर्क का एक्सेस देने की योजना बना रहा है, और यह दो अन्य प्रतिस्पर्धी, Google और OpenAI के लिए एक चेतावनी के तौर पर काम कर सकता है, जिनके पास मिलिट्री को अपने AI टूल्स सप्लाई करने के लिए अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं.

