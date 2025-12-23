ETV Bharat / international

इजराइली बमबारी में फंसे गाजा के लोगों को सता रहा 'नई सीमा' का डर

सेंट्रल गाजा पट्टी में बेघर फिलिस्तीनियों के लिए बने नुसेरत कैंप में एक शेल्टर से बच्चे देख रहे हैं. ( AFP )

खान यूनिस (गाजा): जब उनके बच्चे डर से कांपते हुए पूछते हैं कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल की लगातार बमबारी से बचने के लिए परिवार कहां जा सकता है, तो उम्म अहमद के पास कोई जवाब नहीं होता. खान यूनिस शहर के पास उसके छोटे से, तबाह गांव में, हाल के इजराइली हमलों ने 10 अक्टूबर से चले आ रहे सीजफायर से मिली शांति की कमजोर भावना को तोड़ दिया है. वहां के लोगों का कहना है कि हमलों में तथाकथित इजराइली-कंट्रोल्ड येलो लाइन के पूरब के इलाकों को निशाना बनाया गया है. यह इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम के तहत बनी एक सीमा है. एक भयानक युद्ध के दो साल से ज़्यादा समय बाद भी, हजारों गाजा के लोग अब भी इन इलाकों में टेंट या टूटे-फूटे घरों में रहते हैं, जहां इजराइली सेना का कंट्रोल है और वह चेकपॉइंट चलाती है. अब, कई लोगों को अपने घरों से निकाले जाने और येलो लाइन के पश्चिम में जाने के लिए मजबूर होने का डर है. 40 साल की उम्म अहमद ने कहा, "हम डर के मारे रात को सो नहीं पाते. पूरब में बमबारी लगातार हो रही है." "मेरे बच्चे हर धमाके से कांपते हैं और मुझसे पूछते हैं, 'हम कहां जा सकते हैं?' और मेरे पास कोई जवाब नहीं है." बानी सुहैला में उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, फिर भी परिवार वहीं रुका हुआ है, खंडहरों के पास एक टेंट लगा रहा है. उम्म अहमद ने कहा, "अपने तबाह हो चुके घर के पास रहना, अनजान चीजों का सामना करने से ज़्यादा आसान है." खान यूनिस के पश्चिम में अल-मवासी तक येलो लाइन पार करना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. वहां, जहां तक नजर जाती है, कामचलाऊ कैंप फैले हुए हैं. इनमें लड़ाई से भागे हजारों फिलिस्तीनी रह रहे हैं. उम्म अहमद ने कहा, "वहां किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है, और न ही काफी खाना और पानी है," क्योंकि गाजा अब भी एक बड़े मानवीय संकट में फंसा हुआ है. 'हम नहीं जाएंगे': इजराइल के ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर AFP की गिनती के मुताबिक, गाजा में जंग 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी। हमास ने इजराइल पर पहले कभी नहीं हुआ हमला किया था, जिसमें 1,221 लोग मारे गए थे.