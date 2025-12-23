इजराइली बमबारी में फंसे गाजा के लोगों को सता रहा 'नई सीमा' का डर
एक भयानक युद्ध के दो साल से ज़्यादा समय बाद भी हजारों गाजा के लोग अब भी टेंट या टूटे-फूटे घरों में रह रहे हैं.
खान यूनिस (गाजा): जब उनके बच्चे डर से कांपते हुए पूछते हैं कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल की लगातार बमबारी से बचने के लिए परिवार कहां जा सकता है, तो उम्म अहमद के पास कोई जवाब नहीं होता.
खान यूनिस शहर के पास उसके छोटे से, तबाह गांव में, हाल के इजराइली हमलों ने 10 अक्टूबर से चले आ रहे सीजफायर से मिली शांति की कमजोर भावना को तोड़ दिया है. वहां के लोगों का कहना है कि हमलों में तथाकथित इजराइली-कंट्रोल्ड येलो लाइन के पूरब के इलाकों को निशाना बनाया गया है. यह इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम के तहत बनी एक सीमा है.
एक भयानक युद्ध के दो साल से ज़्यादा समय बाद भी, हजारों गाजा के लोग अब भी इन इलाकों में टेंट या टूटे-फूटे घरों में रहते हैं, जहां इजराइली सेना का कंट्रोल है और वह चेकपॉइंट चलाती है. अब, कई लोगों को अपने घरों से निकाले जाने और येलो लाइन के पश्चिम में जाने के लिए मजबूर होने का डर है.
40 साल की उम्म अहमद ने कहा, "हम डर के मारे रात को सो नहीं पाते. पूरब में बमबारी लगातार हो रही है." "मेरे बच्चे हर धमाके से कांपते हैं और मुझसे पूछते हैं, 'हम कहां जा सकते हैं?' और मेरे पास कोई जवाब नहीं है." बानी सुहैला में उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, फिर भी परिवार वहीं रुका हुआ है, खंडहरों के पास एक टेंट लगा रहा है.
उम्म अहमद ने कहा, "अपने तबाह हो चुके घर के पास रहना, अनजान चीजों का सामना करने से ज़्यादा आसान है." खान यूनिस के पश्चिम में अल-मवासी तक येलो लाइन पार करना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. वहां, जहां तक नजर जाती है, कामचलाऊ कैंप फैले हुए हैं. इनमें लड़ाई से भागे हजारों फिलिस्तीनी रह रहे हैं. उम्म अहमद ने कहा, "वहां किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है, और न ही काफी खाना और पानी है," क्योंकि गाजा अब भी एक बड़े मानवीय संकट में फंसा हुआ है.
'हम नहीं जाएंगे': इजराइल के ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर AFP की गिनती के मुताबिक, गाजा में जंग 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी। हमास ने इजराइल पर पहले कभी नहीं हुआ हमला किया था, जिसमें 1,221 लोग मारे गए थे.
इलाके की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, जंग शुरू होने के बाद से गाजा में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं. इलाके के दो मिलियन से ज़्यादा रहने वालों में से ज़्यादातर लोग बेघर हो गए हैं, कई बार तो कई बार.
10 अक्टूबर से एक नाजुक सीजफायर लागू है, हालांकि दोनों पक्ष रेगुलर एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं. सीजफायर के तहत, इजराइली सेना येलो लाइन के पूरब में अपनी जगहों पर वापस चली गई. इस महीने की शुरुआत में, इजराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने येलो लाइन को इजराइल के साथ "नया बॉर्डर" बताया था.
उन्होंने गाजा में रिजर्व सैनिकों से कहा, "येलो लाइन एक नई बॉर्डर लाइन है, जो हमारे समुदायों के लिए एक आगे की डिफेंसिव लाइन और ऑपरेशनल एक्टिविटी की लाइन के तौर पर काम करती है." फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए, इस लाइन को हमेशा के लिए लोगों को हटाने का एक तरीका माना जाता है.
खान यूनिस के मेयर अला अल-बत्ता ने कहा, "मकसद लोगों को डराना, उन्हें उनके इलाकों से निकालना और उन्हें पश्चिम की ओर धकेलना है." उन्होंने बमबारी को "सीजफायर समझौते का उल्लंघन" बताया. इजराइली सेना ने AFP को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने रेगुलर तौर पर येलो लाइन के पास संदिग्ध मिलिटेंट्स पर हमलों की रिपोर्ट दी है.
खान यूनिस के पूरब में खुजा के रहने वाले 45 साल के महमूद बराका ने इलाके में लगातार तोपों से फायरिंग और घरों को गिराए जाने के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है जैसे हम अब भी किसी जंग वाले इलाके में रह रहे हैं." "धमाके ऐसे होते हैं, जैसे वे हमारे ठीक बगल में हों. कब्जे का मकसद साफ है, हमें डराना और बाहर निकालना, ताकि इलाका खाली हो जाए."
अभी, लोग बमबारी और बेघर होने के बीच फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उन्हें पक्का नहीं है कि वे कब तक यह सब झेल पाएंगे. खतरे के बावजूद, 70 साल के अब्देल हामिद खान यूनिस के उत्तर में अपने घर को छोड़ने से मना कर रहे हैं, जहां वह अपने पांच बच्चों के साथ रहते हैं. उन्होंने कहा, "हम नहीं जाएंगे... यह हमारी जमीन है." "घर बदलना कोई हल नहीं होगा, बल्कि एक और दुखद घटना होगी."
