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इंडोनेशिया में ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, 14 लोगों की मौत, 38 घायल

इंडोनेशिया में भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई. स्टेशन पर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई.

Indonesia Trains accident
इंडोनेशिया की राजधानी के पास ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : April 28, 2026 at 9:28 AM IST

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जकार्ता: इंडोनेशिया की राजधानी के बाहर एक स्टेशन पर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग बुरी तरह से घायल हो गए. हादसे के बाद कई लोग ट्रेन के डिब्बे में फंस गए. अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को इसकी जानकारी दी. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

सरकारी रेलवे कंपनी पीटी केरेटा एपी इंडोनेशिया की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की वाइस प्रेसिडेंट ऐनी पुरबा ने एक बयान में कहा, 'अब तक कम्यूटर ट्रेन से 38 यात्रियों को आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.'

आर्गो ब्रोमो अंगग्रेक लंबी दूरी की ट्रेन बेकासी तिमुर स्टेशन पर रुकी हुई एक कम्यूटर ट्रेन के पिछले डिब्बे से टकरा गई. यह गाड़ी सिर्फ महिलाओं के लिए थी, ताकि परेशानी से बचा जा सके. बचाव दल ने खराब गाड़ी में फंसे पाँच यात्रियों तक पहुँचने का काम किया. अधिकारियों ने बताया कि आर्गो ब्रोमो अंगग्रेक ट्रेन में सवार सभी 240 यात्री सुरक्षित हैं.

जकार्ता पुलिस चीफ असेप एडी सुहेरी ने मौके पर मौजूद रिपोर्टरों को बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है. लोकल टेलीविजन फुटेज और सोशल मीडिया पर वीडियो में स्टेशन पर पैसेंजर घबराए हुए दिख रहे थे, जबकि दर्जनों लोग अपने परिवार वालों की खबर लेने के लिए स्टेशन की ओर दौड़े. सरकारी रेलवे कंपनी ने कस्टमर्स से माफी मांगी. इंडोनेशिया के पुराने होते रेल नेटवर्क पर एक्सीडेंट आम बात है. जनवरी 2024 में वेस्ट जावा प्रांत में दो ट्रेनें टकरा गई, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई.

अक्टूबर 2013 में वेस्ट जावा में एक बिना गार्ड वाली क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन एक मिनीबस से टकरा गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई. 2010 में जकार्ता से आई एक ट्रेन सेंट्रल जावा प्रांत के एक स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी.

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