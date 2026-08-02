पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश, 13 लोगों की मौत, हेरिटेज जगहों को देखने जा रहे थे पर्यटक
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पेरू में भीषण विमान हादसे में इसमें सवार सभी पर्यटकों की मौत हो गई.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 7:08 AM IST
लीमा: दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पेरू में एक छोटे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शनिवार को हुई जब एयरक्राफ्ट यात्रियों को ले जा रहा था. इनकी पहचान अधिकारियों ने ज़्यादातर टूरिस्ट के तौर पर की है, जो मशहूर नाज्का लाइन्स देखने जा रहे थे. नाज्का लाइन्स ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल जगहों का एक कलेक्शन है जिसमें जमीन पर बड़े-बड़े जियोग्लिफ (जमीन पर बने विशाल चित्र या भू-आकृति) खुदे हुए हैं.
पुलिस मेजर जॉर्ज एंड्रेड ने देश के दक्षिणी इलाके में क्रैश साइट पर रिपोर्टर्स को बताया, 'हमारे पास जानकारी है कि 11 पैसेंजर और दो क्रू मेंबर की मौत हो गई है.' अल जजीरा के मुताबिक लोकल मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि क्रैश साइट पर तेजी से आग लग गई थी. इससे तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन हो गया था. खबर है कि एयरक्राफ्ट ने इका डिपार्टमेंट के पिस्को से उड़ान भरी थी, जबकि वजह के बारे में और जानकारी तुरंत नहीं मिली.
पेरू एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन बना हुआ है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को देश की हेरिटेज जगहों को देखने के लिए अट्रैक्ट करता है, जिसमें माचू पिच्चू का इंका किला और कुस्को की बड़ी-बड़ी देसी पत्थर की इमारतें शामिल हैं.
अल जजीरा ने बताया कि पेरू के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के आधार पर, 2025 में लगभग 35 मिलियन लोगों वाले दक्षिण अमेरिकी देश में 4.1 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए. प्रसिद्ध नाज्का लाइन्स देश के दक्षिणी तट से सटे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित हैं, जो एंडियन पर्वत श्रृंखला के साथ चलती है.
500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच की इस साइट को इसके गहन सांस्कृतिक मूल्य के कारण औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है. यूनेस्को पुरातात्विक स्थल को उनकी मात्रा, प्रकृति, आकार और निरंतरता के कारण पुरातत्व के सबसे महान रहस्यों में से एक के रूप में परिभाषित करता है.
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर कहा, 'जियोग्लिफ्स में जीवित जीव, स्टाइल वाले पौधे और काल्पनिक जीव, साथ ही कई किलोमीटर लंबे ज्योमेट्रिक आकार दिखाए गए हैं. और कहा कि माना जाता है कि उनमें धार्मिक एस्ट्रोनॉमिकल काम होते थे.'
अपने बड़े फिजिकल स्केल की वजह से पुरानी आकृतियों को ज़्यादातर एयरक्राफ्ट से देखा जाता है, जिससे पैसेंजर बंदर, हमिंगबर्ड और बिल्लियों जैसे जानवरों की नक्काशी को साफ देख सकते हैं. अल जजीरा ने लोकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि शनिवार के जानलेवा क्रैश में पेरू के साइटसीइंग ऑपरेटर एरोडियाना के फ्लीट का एक एयरक्राफ्ट शामिल था.