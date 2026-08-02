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पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश, 13 लोगों की मौत, हेरिटेज जगहों को देखने जा रहे थे पर्यटक

लीमा: दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पेरू में एक छोटे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शनिवार को हुई जब एयरक्राफ्ट यात्रियों को ले जा रहा था. इनकी पहचान अधिकारियों ने ज़्यादातर टूरिस्ट के तौर पर की है, जो मशहूर नाज्का लाइन्स देखने जा रहे थे. नाज्का लाइन्स ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल जगहों का एक कलेक्शन है जिसमें जमीन पर बड़े-बड़े जियोग्लिफ (जमीन पर बने विशाल चित्र या भू-आकृति) खुदे हुए हैं.

पुलिस मेजर जॉर्ज एंड्रेड ने देश के दक्षिणी इलाके में क्रैश साइट पर रिपोर्टर्स को बताया, 'हमारे पास जानकारी है कि 11 पैसेंजर और दो क्रू मेंबर की मौत हो गई है.' अल जजीरा के मुताबिक लोकल मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि क्रैश साइट पर तेजी से आग लग गई थी. इससे तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन नामुमकिन हो गया था. खबर है कि एयरक्राफ्ट ने इका डिपार्टमेंट के पिस्को से उड़ान भरी थी, जबकि वजह के बारे में और जानकारी तुरंत नहीं मिली.

पेरू एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन बना हुआ है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को देश की हेरिटेज जगहों को देखने के लिए अट्रैक्ट करता है, जिसमें माचू पिच्चू का इंका किला और कुस्को की बड़ी-बड़ी देसी पत्थर की इमारतें शामिल हैं.

अल जजीरा ने बताया कि पेरू के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के आधार पर, 2025 में लगभग 35 मिलियन लोगों वाले दक्षिण अमेरिकी देश में 4.1 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए. प्रसिद्ध नाज्का लाइन्स देश के दक्षिणी तट से सटे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित हैं, जो एंडियन पर्वत श्रृंखला के साथ चलती है.