2025 की दस सबसे बड़ी जलवायु आपदा, दुनियाभर में 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान

2025 में दुनिया को दस सबसे बड़ी जलवायु आपदाओं से 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान ( सांकेतिक तस्वीर AFP )

हैदराबाद: 'काउंटिंग द कॉस्ट 2025' टाइटल वाली क्रिश्चियन एड रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हीटवेव, जंगल की आग, सूखा और तूफान से दुनिया को लगभग 120 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ. रिपोर्ट में साल की दस सबसे महंगी और प्रभावशाली जलवायु आपदाओं की पहचान की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक दस सबसे अधिक आर्थिक नुकसान वाली घटनाओं का प्रभाव 1 बिलियन डॉलर से अधिक था रहा. कुल मिलाकर नुकसान 122 बिलियन डॉलर से अधिक था. इनमें से अधिकांश अनुमान केवल बीमित नुकसान पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि रियल फाइनेंशियल कोस्ट और भी अधिक होने की संभावना है, जबकि मानवीय लागत अक्सर गिनी नहीं जाती है,"

इंपीरियल कॉलेज लंदन के वायुमंडलीय भौतिकी (Atmospheric Physics) के एमेरिटस प्रोफेसर ने कहा, "ये आपदाएं 'प्राकृतिक' नहीं हैं. ये फॉसिल फ्यूल के लगातार विस्तार और राजनीतिक देरी का नतीजा हैं."

रिपोर्ट में दस ऐसी खराब मौसम की घटनाओं के बारे में भी बताया गया है, जिनसे इतना बड़ा इंश्योरेंस नुकसान नहीं हुआ कि वे टॉप टेन में आ सकें, लेकिन वे उतनी ही खतरनाक थीं. इनमें से कई गरीब देशों में हुई कई घटनाएं शामिल थीं, जहां बहुत से लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है और जहां डेटा भी कम उपलब्ध है.

जिन घटनाओं से सबसे अधिक फाइनेंशियल नुकसान हुआ, उनमें अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. इसमें कैलिफोर्निया में लगी आग इस लिस्ट में सबसे ऊपर रही, जो 60 बिलियन डॉलर के नुकसान के साथ सबसे बड़ी घटना थी. इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.

लिस्ट में दूसरे नंबर पर नवंबर में साउथ-ईस्ट एशिया में आए साइक्लोन और बाढ़ थे, जिनसे 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और मलेशिया में 1,750 से ज्यादा लोग मारे गए.

तीसरा नंबर पर चीन में आई भयानक बाढ़ रही, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और 11.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. साथ ही घटना में कम से कम 30 लोग मारे गए.

क्रिश्चियन एड के CEO पैट्रिक वॉट ने कहा, "क्लाइमेट संकट से होने वाली परेशानी एक पॉलिटिकल चॉइस है. यह फॉसिल फ्यूल जलाते रहने, एमिशन को बढ़ने देने और क्लाइमेट फाइनेंस पर किए गए वादों को तोड़ने की वजह से हो रहा है. 2026 में दुनिया के नेताओं को एक्शन लेना होगा. लोकल लेवल पर कम्युनिटी को सपोर्ट करना होगा , साथ जान, जमीन और रोजी-रोटी की रक्षा के लिए तुरंत जरूरी रिसोर्स देने होंगे."

2025 में कोई भी महाद्वीप क्लाइमेट से जुड़ी भयानक आपदाओं से नहीं बचा और दुनिया के छह महाद्वीप वाले इलाकों में से हर एक में कम से कम एक आपदा रिपोर्ट में शामिल है. ब्राजील में सूखा, स्पेन और पुर्तगाल में गर्मियों में जंगल की आग और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर रीयूनियन द्वीप में फरवरी में आए चक्रवातों का मतलब था कि दुनिया का कोई भी कोना इससे नहीं बचा.

नैरोबी में मौजूद एनर्जी और क्लाइमेट थिंक टैंक पावर शिफ्ट अफ्रीका के डायरेक्टर मोहम्मद अडो ने कहा, "इस साल क्लाइमेट चेंज की कड़वी सच्चाई सामने आई है, जहां अमीर देश आपदाओं की फाइनेंशियल कीमत गिन रहे हैं. वहीं अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन में लाखों लोग खोई हुई जानें, घर और भविष्य गिन रहे हैं. 2026 में सरकारों को अपना सिर रेत में छिपाना बंद करना होगा और फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोगों के लिए असली सपोर्ट के साथ जवाब देना शुरू करना होगा — जरूरतमंदों के लिए बड़े पैमाने पर फाइनेंस और तेजी से इमिशन कम करना होगा."