2025 की दस सबसे बड़ी जलवायु आपदा,  दुनियाभर में 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान

इस साल प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा वित्तीय नुकसान अमेरिका को हुआ. वहीं साउथ-ईस्ट एशिया में साइक्लोन और बाढ़ ने भी तबाही मचाई.

2025 में दुनिया को दस सबसे बड़ी जलवायु आपदाओं से 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान (सांकेतिक तस्वीर AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 6:00 AM IST

हैदराबाद: 'काउंटिंग द कॉस्ट 2025' टाइटल वाली क्रिश्चियन एड रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हीटवेव, जंगल की आग, सूखा और तूफान से दुनिया को लगभग 120 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ. रिपोर्ट में साल की दस सबसे महंगी और प्रभावशाली जलवायु आपदाओं की पहचान की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक दस सबसे अधिक आर्थिक नुकसान वाली घटनाओं का प्रभाव 1 बिलियन डॉलर से अधिक था रहा. कुल मिलाकर नुकसान 122 बिलियन डॉलर से अधिक था. इनमें से अधिकांश अनुमान केवल बीमित नुकसान पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि रियल फाइनेंशियल कोस्ट और भी अधिक होने की संभावना है, जबकि मानवीय लागत अक्सर गिनी नहीं जाती है,"

इंपीरियल कॉलेज लंदन के वायुमंडलीय भौतिकी (Atmospheric Physics) के एमेरिटस प्रोफेसर ने कहा, "ये आपदाएं 'प्राकृतिक' नहीं हैं. ये फॉसिल फ्यूल के लगातार विस्तार और राजनीतिक देरी का नतीजा हैं."

रिपोर्ट में दस ऐसी खराब मौसम की घटनाओं के बारे में भी बताया गया है, जिनसे इतना बड़ा इंश्योरेंस नुकसान नहीं हुआ कि वे टॉप टेन में आ सकें, लेकिन वे उतनी ही खतरनाक थीं. इनमें से कई गरीब देशों में हुई कई घटनाएं शामिल थीं, जहां बहुत से लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है और जहां डेटा भी कम उपलब्ध है.

जिन घटनाओं से सबसे अधिक फाइनेंशियल नुकसान हुआ, उनमें अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. इसमें कैलिफोर्निया में लगी आग इस लिस्ट में सबसे ऊपर रही, जो 60 बिलियन डॉलर के नुकसान के साथ सबसे बड़ी घटना थी. इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.

लिस्ट में दूसरे नंबर पर नवंबर में साउथ-ईस्ट एशिया में आए साइक्लोन और बाढ़ थे, जिनसे 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और मलेशिया में 1,750 से ज्यादा लोग मारे गए.

तीसरा नंबर पर चीन में आई भयानक बाढ़ रही, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और 11.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. साथ ही घटना में कम से कम 30 लोग मारे गए.

क्रिश्चियन एड के CEO पैट्रिक वॉट ने कहा, "क्लाइमेट संकट से होने वाली परेशानी एक पॉलिटिकल चॉइस है. यह फॉसिल फ्यूल जलाते रहने, एमिशन को बढ़ने देने और क्लाइमेट फाइनेंस पर किए गए वादों को तोड़ने की वजह से हो रहा है. 2026 में दुनिया के नेताओं को एक्शन लेना होगा. लोकल लेवल पर कम्युनिटी को सपोर्ट करना होगा , साथ जान, जमीन और रोजी-रोटी की रक्षा के लिए तुरंत जरूरी रिसोर्स देने होंगे."

2025 में कोई भी महाद्वीप क्लाइमेट से जुड़ी भयानक आपदाओं से नहीं बचा और दुनिया के छह महाद्वीप वाले इलाकों में से हर एक में कम से कम एक आपदा रिपोर्ट में शामिल है. ब्राजील में सूखा, स्पेन और पुर्तगाल में गर्मियों में जंगल की आग और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तट पर रीयूनियन द्वीप में फरवरी में आए चक्रवातों का मतलब था कि दुनिया का कोई भी कोना इससे नहीं बचा.

नैरोबी में मौजूद एनर्जी और क्लाइमेट थिंक टैंक पावर शिफ्ट अफ्रीका के डायरेक्टर मोहम्मद अडो ने कहा, "इस साल क्लाइमेट चेंज की कड़वी सच्चाई सामने आई है, जहां अमीर देश आपदाओं की फाइनेंशियल कीमत गिन रहे हैं. वहीं अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन में लाखों लोग खोई हुई जानें, घर और भविष्य गिन रहे हैं. 2026 में सरकारों को अपना सिर रेत में छिपाना बंद करना होगा और फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोगों के लिए असली सपोर्ट के साथ जवाब देना शुरू करना होगा — जरूरतमंदों के लिए बड़े पैमाने पर फाइनेंस और तेजी से इमिशन कम करना होगा."

एशिया में छह सबसे महंगी आपदाओं में से चार आपदाएं हुईं, जिसमें भारत और पाकिस्तान में बाढ़ से 1860 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसकी लागत 6 बिलियन डॉसर तक थी और अकेले पाकिस्तान में 7 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए. फिलीपींस में टाइफून से 5 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ, जिससे 1.4 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए.

वहीं, टॉप दस में फाइनेंशियल कॉस्ट पर फोकस किया गया, जो आमतौर पर अमीर देशों में ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत अधिक होती है और वे इंश्योरेंस का खर्च उठा सकते हैं, 2025 में कुछ सबसे खतरनाक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स गरीब देशों को प्रभावित करेंगे, जिनका क्लाइमेट क्राइसिस पैदा करने में बहुत कम योगदान रहा है और जिनके पास जवाब देने के लिए सबसे कम रिसोर्स हैं.

इनमें मई में नाइजीरिया और अप्रैल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आई बाढ़ शामिल है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए और अकेले नाइजीरिया में 700 तक मौतें हुईं. वहीं, ईरान और वेस्ट एशिया में चल रहे सूखे ने तेहरान में 10 मिलियन लोगों को पानी के संकट के कारण संभावित इवैक्युएशन का खतरा पैदा कर दिया है.

टॉप टेन की दूसरी लिस्ट में कुछ ऐसी घटनाओं को भी जगह दी गई जो खास तौर पर अजीब थीं, जैसे कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जिसकी वजह से स्कॉटलैंड के ऊंचे इलाकों में जंगल में आग लग गई, और 47,000 हेक्टेयर जंगल जल गया. जापान को भारी बर्फबारी और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरों वाले एक बहुत बुरे साल का सामना करना पड़ा.

अंटार्कटिका और दुनिया के महासागरों में भी क्लाइमेट से जुड़ी चिंताजनक घटनाएं दर्ज की गईं, जहां समुद्र का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कोरल ब्लीचिंग हुई, जो बायोडायवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा है.

इंस्टीट्यूट पियरे साइमन लाप्लास (फ्रांस) के लैबोरेटोइरे डे साइंस डू क्लाइमेट एट डे ल'एनवायरनमेंट (LSCE) के रिसर्च डायरेक्टर डेविड फरांडा ने कहा. "इस रिपोर्ट में बताई गई घटनाएं कोई अलग-थलग आपदा या कुदरत का असर नहीं हैं. ये दशकों से फॉसिल फ्यूल इमिशन की वजह से गर्म एटमॉस्फियर और गर्म समुद्रों का नतीजा हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है."

उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज अब दुनिया भर में खराब मौसम को काफी बढ़ा रहा है, जिससे इसकी तेजी और इसकी कीमत,रोजी-रोटी का नुकसान और इकॉनमी को नुकसान, दोनों बढ़ रहे हैं. हम 2025 में जो देख रहे हैं, वह भविष्य की चेतावनी नहीं है. यह क्लाइमेट ब्रेकडाउन मौजूदा सच्चाई है.

