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लारिजानी के मारे जाने पर ईरान के शीर्ष नेताओं ने 'कड़े बदले' का संकल्प लिया

ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी के बेटे मोर्तेजा लारिजानी भी हमले में मारे गए.

Iran Ali Larijani killed
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी (फाइल फोटो) (AP)
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By ANI

Published : March 18, 2026 at 9:41 AM IST

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तेहरान: ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के मारे जाने के बाद देश की प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. अली लारिजानी इजराइली और अमेरिकी सेनाओं द्वारा किए गए एक सैन्य हमले में मारे गए.

लारिजानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया. वह अपने बेटे मोर्तेजा लारिजानी और एसएनएससी में अपने डिप्टी अलीरेजा बायात के साथ मारे गए. इस घटना में कई सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई.

एक औपचारिक शोक संदेश में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया और लारिजानी को एक नेक, अनमोल और प्यारे भाई के रूप में बताया. राष्ट्रपति ने कहा कि दिवंगत अधिकारी एक बेहतरीन और कीमती हस्ती थे, जिन्होंने इस्लामिक गणराज्य के पूरे दौर में विभिन्न पदों पर सेवा की और व्यापक तथा विविध परिणाम दिए.

पेजेश्कियन ने इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में उनके साथ अपने पेशेवर इतिहास और सुरक्षा परिषद में लारिजानी के हालिया नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनमें सद्भावना, गहरी समझ, साथ और दूरदर्शिता के अलावा कुछ नहीं देखा.'

सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बताया कि राष्ट्रपति ने ऐसी हस्ती की जगह किसी और को लाने की मुश्किल का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौत का तरीका उनके जीवन भर के संघर्ष का इनाम और उनकी एक पुरानी इच्छा की पूर्ति था. पेजेशकियन ने आगे लारिजानी को इमाम खुमैनी, इमाम खामेनेई और इस्लामिक क्रांति के महान गुरु, शहीद मुर्तजा मोताहारी के स्कूल में पले-बढ़े लोगों का एक बेहतरीन उदाहरण बताया.

लारिजानी की आखिरी भूमिका पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इस इलाके में शांति और सुरक्षा बढ़ाने और इस्लामिक देशों के बीच हमदर्दी बढ़ाने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की. उन्होंने तर्क दिया कि लारिजानी ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोध के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई थी और इस तरह वे जायोनी शासन की द्वेषपूर्ण नजरों का निशाना बन गए.

प्रेस टीवी ने बताया कि इस हमले के पीछे जो लोग थे, उन्हें एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है. पेजेश्कियन ने घोषणा की कि निस्संदेह उन अपराधियों का इंतजार एक भयानक बदला कर रहा है. प्रेस टीवी के अनुसार उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि राष्ट्र का मार्ग जारी रहेगा और ईरान के महान राष्ट्र की प्रतीक्षा एक निर्णायक विजय कर रही है.' संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

उन्होंने इसे 'एक ऐसी कला बताया जो ईश्वर के उन लोगों को जो अपने वादों के प्रति सच्चे और अडिग हैं दूसरों से अलग करती है. यह परम सौभाग्य है और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सभी योद्धाओं की आकांक्षा है.' उन्होंने इस घटना को महान इमाम खुमैनी के शहीदों को गढ़ने वाले आंदोलन के सम्मान में एक और स्वर्णिम अध्याय बताया.

उन्होंने कहा कि लारिजानी ने हालिया संघर्ष के बाद देश के लिए एक उथल-पुथल भरे दौर में अपनी सुरक्षा भूमिका स्वीकार की थी और अपनी मृत्यु तक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे. न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजेई ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लारिजानी ने शहादत का मीठा अमृत पीकर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल प्राप्त किया. न्यायपालिका प्रमुख ने आश्वासन दिया कि ईरानी सेना जिसे जनता का समर्थन प्राप्त है इस प्रिय शहीद के पवित्र रक्त का बदला लेगी.

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