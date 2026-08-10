हमारी धरती पर कदम रखा तो काटकर रख देंगे, ईरानी बिग्रेडियर की अमेरिका को सख्त चेतावनी
जहांशाही ने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है, और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खतरों पर नजर रख रही है.
By ANI
Published : August 10, 2026 at 8:44 AM IST
तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है, हालांकि युद्ध नहीं हो रहा है. इसी बीच ईरानी सेना ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. ईरानी सेना के बिग्रेडियर जनरल अली जहांशाही ने रविवार को सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि अगर कोई विदेशी सेना ईरान की सरजमीं पर कदम रखेगी तो उसे तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी अमेरिकी सैनिक अगर उनके देश में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वह सफल नहीं होगा. किसी भी संभावित घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देते हुए जहांशाही ने कहा कि अगर कोई भी अमेरिकी सेना का जवान ईरान में कदम रखता है, तो हम उसे काट कर रख देंगे. सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमांडर ने खतरों का मुकाबला करने के लिए तेहरान की तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि हम दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मजबूती और रोकने वाले तरीके से जवाब देंगे.
देश की सीमाओं पर ऑपरेशनल स्थिति के बारे में बताते हुए, जहांशाही ने जोर दिया कि ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है, और देश की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करते हुए लगातार मूवमेंट और खतरों पर नजर रख रही है. आर्मी लीडरशिप की इन मिलिट्री चेतावनियों के साथ-साथ, तेहरान और वाशिंगटन के बीच डिप्लोमैटिक चैनल पूरी तरह से अप्रत्यक्ष बने हुए हैं. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि हम अभी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं; मैसेज का लेन-देन बिचौलियों के जरिए होता है.
विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश नए सिरे से बातचीत के लिए माहौल बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन तेहरान तब तक सीधी बातचीत पर वापस नहीं लौटेगा, जब तक वाशिंगटन उनके बीच हुए समझौते के पिछले उल्लंघनों को ठीक नहीं कर देता. अराघची ने आगे कहा कि कुछ बिचौलिए देश अभी भी बातचीत के लिए जमीन फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी राय में, जब तक अमेरिका का इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन खत्म नहीं हो जाता और अमेरिका अपने किए गए उल्लंघन की भरपाई नहीं कर लेता, तब तक बातचीत फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है.
अराघची ने मीडिया को यह भी बताया कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए एक लीगल सिस्टम और बदले हुए ट्रैफिक रूट पर ओमान के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, हालांकि इस स्ट्रेटेजिक वॉटरवे को फिर से खोलना अभी भी अमेरिका के मुआवजे पर निर्भर है. अराघची ने कहा कि ओमान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य के कानूनी सिस्टम और मैनेजमेंट के बारे में बातचीत चल रही है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य से ट्रैफिक का रास्ता तय करना शामिल है, और हम एक समझौते के बहुत करीब हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना दूसरी शर्तों पर निर्भर है, जिसमें अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उल्लंघन के लिए मुआवजा देना भी शामिल है.
इन समुद्री प्रोटोकॉल के टेक्निकल पहलुओं के बारे में और बताते हुए, अराघची ने कहा कि स्ट्रेट के जरिए पहले इस्तेमाल की गई ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम (TSS) अब तेहरान को मंजूर नहीं है और इसके लिए एक नया रास्ता बनाना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल और कानूनी मुश्किलें होंगी. तेहरान के ये कड़े रुख वॉशिंगटन से आ रहे अंदाजों के बाद आए हैं. इससे पहले शुक्रवार को, मीडिया से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत में तरक्की हुई है, जिससे स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सकता है और पांच महीने पुराने झगड़े से रुके तेल एक्सपोर्ट को फिर से शुरू किया जा सकता है.
अधिकारी ने कहा कि ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट पर प्रोग्रेस हो रही है, और हमें जल्द ही एक डील की उम्मीद है. एक बार जब बिना किसी रुकावट के कमर्शियल शिपिंग को फिर से शुरू करने के लिए डील की घोषणा हो जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरानी पोर्ट्स की ब्लॉकेड हटा देगा.
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