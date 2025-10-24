पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?
पाकिस्तान में टमाटर ₹600 रुपए किलो में बिक रहा है. यह कीमत पाकिस्तानी रुपए में है. यानी, कीमतें करीब 400 फीसदी बढ़ गई हैं.
Published : October 24, 2025 at 4:41 PM IST
इस्लामाबाद : महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को सब्जियों के दामों के आसमान छूने की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. हालत यह है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तनाव के कारण देश भर में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल आ गया है. यही वजह है कि रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये किलो तो अदरक 750 रुपये किलो बिक रहा है.
प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुलाम कादिर के हवाले से कहा, "टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है और अफगानिस्तान से अब टमाटर का आयात नहीं किया जा रहा है. जब तक आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, टमाटर की कीमतों में कमी नहीं आएगी और यह उछाल जारी रहेगा."
रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने ऊंची कीमतों के कारण टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है.
लहसुन 400 तो मटर 500 रुपये किलो
उन्होंने कहा, "लहसुन 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जबकि अदरक 750 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं प्याज की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, और मटर 500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है."
इतना ही नहीं शिमला मिर्च की कीमत घटकर 300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और भिंडी भी इसी दर पर बिक रही है. खीरा 150 रुपये प्रति किलोग्राम और स्थानीय लाल गाजर 200 रुपये प्रति किलोग्राम में उपलब्ध हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय नींबू की कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि धनिया, जो पहले मुफ्त दिया जाता था, अब एक छोटे से गुच्छे की कीमत 50 रुपये है.
फलों में सेब 250 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम और अंगूर 400 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं. वहीं अनार की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि अमरूद की कीमत 170 रुपये प्रति किलोग्राम है.
एक नारियल 400 रुपये में
एक नारियल 400 रुपये में बेचा जा रहा है. दर्जन के आधार पर मूल्य निर्धारण के मामले में, मीठे संतरे की कीमत 250 रुपये से 300 रुपये के बीच है, और केले की कीमत 150 रुपये से 200 रुपये प्रति दर्जन है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इस्लामाबाद द्वारा अफगान क्षेत्र पर हवाई हमले और अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है.
अफगानिस्तान ने दिया था बयान
अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पाकिस्तान के साथ समझौता पूरी तरह से युद्ध विराम, आपसी सम्मान, एक दूसरे के सुरक्षा बलों, नागरिकों और सुविधाओं पर हमलों से बचने पर जोर देता है.
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा था, "इस्लामिक अमीरात के रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के साथ समझौते के संबंध में व्यापक स्पष्टीकरण दिया है, इसके अलावा कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है."
यह समझौता पूरी तरह से युद्धविराम, आपसी सम्मान, एक-दूसरे के सुरक्षा बलों, नागरिकों और सुविधाओं पर हमलों से बचने, बातचीत के ज़रिए सभी मामलों का समाधान करने और एक-दूसरे पर हमले न करने पर ज़ोर देता है. इन शर्तों से आगे कोई भी बयान अमान्य है.
यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले किए. हाल के दिनों में इस्लामाबाद और काबुल दोनों ने एक-दूसरे पर आक्रामकता का आरोप लगाया है.
एक अन्य विक्रेता ने पाकिस्तानी दैनिक को बताया, "भारत से वाघा सीमा के जरिए आयातित सब्जियां ईरान से आयातित सब्जियों की तुलना में सस्ती हैं. ईरान से सफेद प्याज का आयात विफल रहा, क्योंकि उसका स्वाद ग्राहकों को पसंद नहीं आया."
