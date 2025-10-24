ETV Bharat / international

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

इस्लामाबाद : महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को सब्जियों के दामों के आसमान छूने की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. हालत यह है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तनाव के कारण देश भर में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल आ गया है. यही वजह है कि रावलपिंडी में टमाटर 600 रुपये किलो तो अदरक 750 रुपये किलो बिक रहा है.

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रावलपिंडी सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुलाम कादिर के हवाले से कहा, "टमाटर की आपूर्ति कम है, जबकि मांग अधिक है और अफगानिस्तान से अब टमाटर का आयात नहीं किया जा रहा है. जब तक आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, टमाटर की कीमतों में कमी नहीं आएगी और यह उछाल जारी रहेगा."

रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने ऊंची कीमतों के कारण टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है.

लहसुन 400 तो मटर 500 रुपये किलो

उन्होंने कहा, "लहसुन 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जबकि अदरक 750 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. वहीं प्याज की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, और मटर 500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है."

इतना ही नहीं शिमला मिर्च की कीमत घटकर 300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और भिंडी भी इसी दर पर बिक रही है. खीरा 150 रुपये प्रति किलोग्राम और स्थानीय लाल गाजर 200 रुपये प्रति किलोग्राम में उपलब्ध हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय नींबू की कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि धनिया, जो पहले मुफ्त दिया जाता था, अब एक छोटे से गुच्छे की कीमत 50 रुपये है.

फलों में सेब 250 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम और अंगूर 400 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं. वहीं अनार की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि अमरूद की कीमत 170 रुपये प्रति किलोग्राम है.

एक नारियल 400 रुपये में

एक नारियल 400 रुपये में बेचा जा रहा है. दर्जन के आधार पर मूल्य निर्धारण के मामले में, मीठे संतरे की कीमत 250 रुपये से 300 रुपये के बीच है, और केले की कीमत 150 रुपये से 200 रुपये प्रति दर्जन है.