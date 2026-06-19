अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में फायरिंग, प्रशंसकों और पर्यटकों के बीच अफरा-तफरी
अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में एनबीए चैंपियन में निक्स की जीत का जश्न मनाने जमा हुए लोगों के बीच फायरिंग की घटना हुई.
Published : June 19, 2026 at 10:17 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गुरुवार को जश्न मनाने के लिए जुटी प्रशंसकों की भीड़ में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आयी. बताया जा रहा है कि हथियारबंद संदिग्धों ने गोलियां चलाई. एक संदिग्ध पकड़ा गया. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 3 दिनों के भीतर यह दूसरी गोलीबारी की घटना हुई. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गुरुवार को कई गोलियां चलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पर्यटक और वहां खड़े लोग जान बचाने के लिए लिए इधर-उधर भागने लगे. वहां अफरा-तफरी मच गई. लोग चारों तरफ भागने लगे. पुलिस ने कहा कि एक संदिग्ध का जल्दी से पीछा किया गया.
फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि एक व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि कोई और जानकारी नहीं दी गई. एक वेबकैम वीडियो में काले कपड़े पहने कम से कम दो लोग भीड़ भरे चौराहे पर आते देखा गया. उनके पास हैंडगन जैसी दिखने वाली चीजों से गोलियां चलायी गई.
घबराए हुए राहगीरों को जान बचाने के लिए भागते या छिपने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. संदिग्ध भी सड़क पर भागते नजर आए. गोलीबारी की घटना एक खड़ी पुलिस गाड़ी से कुछ ही मीटर की दूर पर हुई. गोलीबारी दोपहर करीब 3:40 बजे हुई, जब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) चैंपियन न्यूयॉर्क निक्स की परेड को लेकर एकत्र हुए लोगों से लोअर मैनहट्टन की सड़क भर गई थी.
अधिकारियों ने कहा कि निक्स की 53 साल में पहली चैंपियनशिप टीम के सम्मान में हुए इस इवेंट को सुरक्षित करने के लिए 10,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था. पुलिस ने बताया कि पिछले वीकेंड के दौरान टाइम्स स्क्वायर के बीचों-बीच एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी गई, जहाँ फैंस सैन एंटोनियो पर निक्स की फाइनल जीत का जश्न मना रहे थे. पुलिस पीड़ित को अस्पताल ले गई क्योंकि भीड़ में एम्बुलेंस नहीं जा सकी.