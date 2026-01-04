वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैयारी और हमलों की टाइमलाइन, एक नजर
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से पहले क्या-क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन पर एक नजर.
Published : January 4, 2026 at 4:34 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से वेनेजुएला पर एक्शन लेने की बात कर रहे थे. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी कहा था कि अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन उन्हें सत्ता से हटा सकता है. और हुआ भी वही. शनिवार को, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक "बड़े पैमाने पर हमला" किया. मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय अमेरिकी फोर्सेस की गिरफ्त में हैं.
वेनेज़ुएला की सरकार ने इसे "साम्राज्यवादी हमला" कहा और नागरिकों से सड़कों पर उतरने की अपील की.रिपब्लिकन प्रशासन की घोषणाओं के अनुसार, तनाव बढ़ने से पहले, सितंबर की शुरुआत से दक्षिण अमेरिकी जल क्षेत्र में कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर 35 हमले हुए थे, जिनमें कम से कम 115 लोग मारे गए थे. अमेरिका ने इस इलाके में जंगी जहाजों का एक बेड़ा भेजा था, जो लंबे समय बाद सेना की सबसे बड़ी तैनाती थी.
व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए वाशिंगटन ड्रग कार्टेल के साथ "सशस्त्र संघर्ष" में था, जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मादुरो अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार का समर्थन करते थे. आइए जानते हैं अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़े घटनाक्रमों की टाइमलाइन के बारे में.
20 जनवरी, 2025
ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिससे क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन और ड्रग कार्टेल को "विदेशी आतंकवादी संगठन" नाम देने का रास्ता साफ हो गया. इनमें वेनेजुएला का एक स्ट्रीट गैंग, ट्रेन डे अरागुआ भी शामिल था. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के इस मुख्य दावे पर सवाल उठाया है कि मादुरो का प्रशासन ट्रेन डे अरागुआ के साथ काम कर रहा था और अमेरिका में ड्रग तस्करी और अवैध इमिग्रेशन को अंजाम दे रहा था.
20 फरवरी
ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से आठ लैटिन अमेरिकी क्राइम ऑर्गनाइजेशन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया. यह लेबल आमतौर पर अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट जैसे उन ग्रुप्स के लिए होता है जो राजनीतिक मकसद के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, न कि मुनाफे पर फोकस करने वाले क्राइम रिंग्स के लिए.
9 अगस्त
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास समुद्री इलाके में तीन गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए. कैरिबियन में नौसेना की ताकत कुछ ही हफ्तों में बढ़ गई, जिसमें तीन एम्फीबियस असॉल्ट शिप और दूसरे जहाज शामिल थे, जिनमें लगभग 6,000 नाविक और मरीन और कई तरह के विमान थे. अमेरिका ने सितंबर में प्यूर्टो रिको में F-35 फाइटर जेट भेजे, जबकि एक नौसेना की पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों के साथ दक्षिण अमेरिका के पास ऑपरेट कर रही थी.
2 सितंबर
अमेरिका ने पहली बार उस जहाज पर हमला किया, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि वह ड्रग्स ले जा रहा था और वेनेजुएला से निकला था और उसे ट्रेन डे अरागुआ चला रहा था. ट्रंप ने कहा कि नाव पर सवार सभी 11 लोग मारे गए. उन्होंने एक छोटे से जहाज़ का एक छोटा वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह आग की लपटों में फटता हुआ दिख रहा था.
10 सितंबर
व्हाइट हाउस को लिखे एक लेटर में, डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमले के लिए "कोई सही कानूनी वजह" नहीं बताई है. रोड आइलैंड के सीनेटर जैक रीड, जो सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि अमेरिकी सेना को "संदिग्ध अपराधियों का पीछा करने और बिना ट्रायल के उन्हें मारने का अधिकार नहीं है."
15 सितंबर
अमेरिकी सेना ने एक कथित ड्रग बोट पर दूसरा हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए. जब पूछा गया कि अमेरिका के पास क्या सबूत है कि उस जहाज में ड्रग्स थे, तो ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि कोकीन और फेंटानिल के बड़े-बड़े बैग पूरे समुद्र में बिखरे हुए थे. ट्रंप ने जिस चीज का जिक्र किया था, उसकी तस्वीरें सेना या व्हाइट हाउस ने जारी नहीं कीं.
19 सितंबर
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कथित ड्रग-तस्करी करने वाले जहाज पर तीसरा जानलेवा हमला किया. कई सीनेटरों और मानवाधिकार समूहों ने हमलों की वैधता पर सवाल उठाना जारी रखा, और उन्हें कार्यकारी अधिकार का संभावित दुरुपयोग बताया.
2 अक्टूबर
एसोसिएटेड प्रेस द्वारा हासिल किए गए एक एडमिनिस्ट्रेशन मेमो के अनुसार, ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को गैर-कानूनी लड़ाके घोषित किया और कहा कि अमेरिका अब उनके साथ "सशस्त्र संघर्ष" में है. यह मेमो राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों का एक असाधारण दावा लग रहा था और केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल सहित कुछ सांसदों ने इसकी आलोचना की.
3 अक्टूबर
रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने एक छोटी नाव पर चौथे हमले का आदेश दिया, जिस पर उन्होंने ड्रग्स ले जाने का आरोप लगाया था.
8 अक्टूबर
सीनेट रिपब्लिकन ने उस कानून को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रपति को आगे किसी भी सैन्य हमले से पहले कांग्रेस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती.
14 अक्टूबर
ट्रंप ने ड्रग्स ले जा रही एक छोटी नाव पर पांचवें हमले की घोषणा की, और कहा कि इसमें छह लोग मारे गए.
15 अक्टूबर
ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने सीआईए को वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन करने की इजाजत दी है और कहा कि वह देश में जमीनी ऑपरेशन करने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या सीआईए के पास मादुरो के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है.
16 अक्टूबर
क्षेत्र में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाले नौसेना एडमिरल ने कहा कि वह दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे. एडमिरल एल्विन होल्सी पिछले नवंबर में ही अमेरिकी दक्षिणी कमान के प्रमुख बने थे, जो कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के पास के पानी वाले क्षेत्र की देखरेख करते हैं। ऐसी पोस्टिंग आमतौर पर तीन से चार साल तक चलती हैं.
16 अक्टूबर
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कैरिबियन में ड्रग्स ले जा रहे छठे संदिग्ध जहाज पर हमला किया, जिसमें दो लोग मारे गए और सेमी-सबमर्सिबल क्राफ्ट पर सवार दो लोग बच गए. राष्ट्रपति ने बाद में कहा कि बचे हुए लोगों पर हिरासत में मुकदमे के लिए उनके गृह देशों इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जाएगा. उन्हें वापस भेजने से इस सवाल से बचा गया कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उनकी कानूनी स्थिति क्या होती.
17 अक्टूबर
अमेरिकी सेना ने एक सातवें जहाज पर हमला किया, जिसके बारे में हेगसेथ ने कहा कि उसमें "काफी मात्रा में नशीले पदार्थ" थे और वह एक कोलंबियाई विद्रोही समूह, नेशनल लिबरेशन आर्मी, या ईएलएन से जुड़ा था. तीन लोग मारे गए.
20 अक्टूबर
वाशिंगटन के प्रतिनिधि एडम स्मिथ, जो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने नावों पर हमलों पर सुनवाई की मांग की. स्मिथ ने होल्सी के जल्द जाने के बारे में एक बयान में कहा, "कमेटी में अपने 20 से ज़्यादा सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने किसी लड़ाकू कमांडर को इतनी जल्दी और इतने बड़े उथल-पुथल के बीच अपना पद छोड़ते देखा हो. मैंने किसी प्रशासन और विभाग की ओर से घातक सैन्य बल के इस्तेमाल के बारे में कांग्रेस को ठीक से जानकारी देने में इतनी बड़ी पारदर्शिता की कमी भी कभी नहीं देखी."
21 अक्टूबर
हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज़ पर अपना आठवां हमला किया, जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में दो लोग मारे गए।. यह हमला सेना के टारगेट एरिया का विस्तार था, जिसे दक्षिण अमेरिका के जल क्षेत्र तक बढ़ाया गया, जहां दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों से कोकीन की बड़ी मात्रा में तस्करी की जाती है.
22 अक्टूबर
हेगसेथ ने नौवें हमले की घोषणा की, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और हमला था, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन लोग मारे गए.
24 अक्टूबर
हेगसेथ ने सैन्य ताकत में एक बड़े इजाफे के तौर पर अमेरिकी सेना के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, USS गेराल्ड आर. फोर्ड को इस इलाके में भेजने का आदेश दिया.
24 अक्टूबर
हेगसेथ ने कहा कि सेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक संदिग्ध नाव पर 10वीं स्ट्राइक की, जिसमें छह लोग मारे गए.
27 अक्टूबर
हेगसेथ ने कहा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में तीन और हमले किए गए, जिसमें 14 लोग मारे गए और एक व्यक्ति ज़िंदा बचा. हेगसेथ ने कहा कि मैक्सिकन अधिकारियों ने अकेले बचे व्यक्ति को "बचाने की ज़िम्मेदारी ली", जिसे मैक्सिको द्वारा तलाशी बंद करने के बाद मृत मान लिया गया था.
29 अक्टूबर
हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और नाव पर हमला किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह ड्रग्स ले जा रही थी, और 14वें हमले में नाव पर सवार सभी चार लोग मारे गए.
29 अक्टूबर
वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर, जो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि प्रशासन ने रिपब्लिकन को नाव पर हुए हमलों के बारे में जानकारी दी, लेकिन डेमोक्रेट्स को नहीं. उस समय सीनेट एक युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव पर संभावित वोट का सामना कर रही थी, जो कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना वेनेजुएला में या उसके पास हमलों पर रोक लगा देता.
31 अक्टूबर
U.N. मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने हमलों की जांच की मांग की, जो U.N. संगठन की ओर से इस तरह की पहली निंदा लग रही थी. तुर्क के ऑफिस की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने एक ब्रीफिंग में उनका संदेश दिया: "अमेरिका को ऐसे हमले रोकने चाहिए और इन नावों पर सवार लोगों की गैर-कानूनी हत्या को रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए."
1 नवंबर
हेगसेथ ने 15वें ज्ञात हमले की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि तीन लोग मारे गए.
4 नवंबर
16वें ज्ञात हमले में, हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज़ पर दो लोग मारे गए.
6 नवंबर
हेगसेथ ने 17वें ज्ञात हमले की घोषणा की, जिसमें तीन लोग मारे गए. सीनेट रिपब्लिकन ने उस कानून को खारिज करने के लिए वोट दिया जो कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना वेनेजुएला की जमीन पर हमला करने के लिए ट्रंप की क्षमता को सीमित करता. दोनों पार्टियों के सांसदों ने हमलों के बारे में और जानकारी मांगी थी, लेकिन रिपब्लिकन ट्रंप को नौसेना बलों को बढ़ाने की छूट देने के लिए ज़्यादा तैयार दिखे.
9 नवंबर
अगले दिन हेगसेथ की घोषणा के अनुसार, अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में दो जहा़जों पर हमला किया, जिसमें छह लोग मारे गए, जिनमें छह लोग मारे गए.
10 नवंबर
अमेरिकी सेना की सदर्न कमांड की एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, कैरिबियन में ड्रग्स ले जाने वाली एक नाव पर 20वें ज्ञात हमले में चार लोग मारे गए.
11 नवंबर
वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण दो दिनों के अभ्यास के लिए सैनिकों और वॉलंटियर्स को "बड़े पैमाने पर" जुटाया. रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज़ ने दावा किया कि वेनेजुएला की सेना "अपनी एकता, मनोबल और उपकरणों में पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है."
15 नवंबर
सदर्न कमांड की एक दिन बाद की पोस्ट के अनुसार, पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक संदिग्ध नाव पर अमेरिकी सेना के 21वें हमले में तीन लोग मारे गए.
16 नवंबर
फोर्ड कैरिबियन पहुंचा, जो ट्रंप प्रशासन की शक्ति प्रदर्शन में एक बड़ा क्षण था. हेगसेथ ने कहा कि विमानवाहक पोत के आने से इस क्षेत्र में लगभग एक दर्जन नौसेना जहाजों पर सैनिकों की कुल संख्या लगभग 12,000 हो गई, जिसे "ऑपरेशन सदर्न स्पीयर" कहा गया.
16 नवंबर
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मादुरो के साथ "कुछ बातचीत कर रहा होगा" और "वेनेजुएला बात करना चाहता है," बिना कोई विवरण दिए. ट्रंप ने कहा, "मैं किसी से भी बात करूंगा. देखते हैं क्या होता है."
4 दिसंबर
एडमिरल फ्रैंक "मिच" ब्रैडली कैपिटल में बंद दरवाजों के पीछे क्लासिफाइड ब्रीफिंग के लिए पेश हुए, जब सांसदों ने हमलों की जांच शुरू की. यह जांच उन रिपोर्टों के बाद शुरू हुई कि ब्रैडली ने हेगसेथ की मांगों को पूरा करने के लिए 2 सितंबर को पहले हमले में बचे लोगों को मारने के लिए एक और हमले का आदेश दिया था. सीनेटर टॉम कॉटन, आर-आर्क, ने बाद में पत्रकारों से कहा कि "ब्रैडली ने बहुत साफ कहा कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, कि किसी को न बख्शा जाए या उन सभी को मार दिया जाए." डेमोक्रेट्स ने कहा कि उन्हें पूरे हमले का वीडियो परेशान करने वाला लगा. स्मिथ ने कहा कि बचे हुए लोग "असल में दो बिना शर्ट वाले लोग थे जो एक पलटी हुई और खराब नाव के अगले हिस्से से चिपके हुए थे, पानी में बह रहे थे - जब तक कि मिसाइलें आकर उन्हें मार नहीं देतीं."
4 दिसंबर
दक्षिणी कमांड की एक पोस्ट के अनुसार, पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित ड्रग-तस्करी नाव पर 22वें हमले में चार लोग मारे गए.
10 दिसंबर
अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया, जब वह जहाज उस देश से लगभग 2 मिलियन बैरल भारी कच्चे तेल के साथ निकला था. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि टैंकर "विदेशी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले एक अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क" में शामिल था. वेनेजुएला की सरकार ने कहा कि यह जब्ती "एक सरासर चोरी और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती का काम" था.
15 दिसंबर
सदर्न कमांड ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी करने वाली तीन संदिग्ध नावों पर हमला किया, जिसमें आठ लोग मारे गए.
16 दिसंबर
हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन 2 सितंबर के हमले का बिना एडिट किया हुआ वीडियो सार्वजनिक रूप से जारी नहीं करेगा, जिसमें दो लोग बच गए थे, जबकि कांग्रेस में इस हमले और वेनेजुएला के पास पूरे अभियान के बारे में सवाल उठ रहे थे.
16 दिसंबर
ट्रंप ने कहा कि वह वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी "प्रतिबंधित तेल टैंकरों" की नाकाबंदी का आदेश दे रहे हैं, यह कदम दक्षिण अमेरिकी देश की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालने के लिए उठाया गया लग रहा था. ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी, आतंकवाद और अन्य अपराधों को फंड देने के लिए तेल का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि जब तक वेनेजुएला अमेरिका को तेल, ज़मीन और संपत्ति वापस नहीं कर देता, तब तक सैन्य तैयारी जारी रहेगी, हालांकि यह साफ नहीं था कि ट्रम्प को क्यों लगा कि अमेरिका का इस पर कोई दावा है.
17 दिसंबर
अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक नाव पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए. हाउस रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट समर्थित दो प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जो ड्रग कार्टेल और वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करने की ट्रम्प की शक्ति पर रोक लगाते। ये हाउस में पहले वोट थे, जब सीनेट रिपब्लिकन ने पहले इसी तरह के युद्ध शक्तियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था.
18 दिसंबर
अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी कर रही नावों पर दो और हमले किए, जिसमें पांच लोग मारे गए.
20 दिसंबर
होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रक्षा विभाग की मदद से वेनेजुएला के तट के पास एक दूसरे तेल टैंकर को रोका.
22 दिसंबर
ट्रम्प ने पुष्टि की कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड एक और तेल टैंकर का पीछा कर रहा था, जिसे प्रशासन ने "डार्क फ्लीट" का हिस्सा बताया था. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी के आरोपी एक नाव पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए.
29 दिसंबर
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने एक ऐसी जगह पर हमला किया, जहां ड्रग्स ले जाने वाली नावें "लोड होती हैं", उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि डॉक पर हमला अमेरिकी सेना या सीआईए ने किया था या यह कहां हुआ था. उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि यह वेनेजुएला में हुआ था. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी के आरोपी एक नाव पर हमला किया, जिसमें दो लोग मारे गए.
30 दिसंबर
दो लोगों के अनुसार, जो इस सीक्रेट ऑपरेशन की डिटेल्स जानते हैं और जिन्होंने इस पर बात करने के लिए नाम न बताने की शर्त रखी, सीआईए ने वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन हमले के पीछे थी. सितंबर में अमेरिका द्वारा हमले शुरू करने के बाद वेनेजुएला की धरती पर यह पहला ज्ञात सीधा ऑपरेशन था। वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस हमले को स्वीकार नहीं किया है.
30 दिसंबर
सदर्न कमांड ने अगले दिन घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने तीन और नावों पर हमला किया, जिन पर कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी, पहली नाव में तीन लोग मारे गए जबकि बाकी दो नावों से लोग पानी में कूद गए और शायद बच गए.
31 दिसंबर
अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में काम करने वाली चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और चार अतिरिक्त तेल टैंकरों को ब्लॉक प्रॉपर्टी और बड़े शैडो फ्लीट का हिस्सा घोषित किया, जो वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बच रहे थे.
31 दिसंबर
अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने दो और नावों पर हमला किया, जिसमें पांच लोग मारे गए जो कथित तौर पर जाने-माने तस्करी मार्गों से ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे.
1 जनवरी, 2026
मदुरो ने नए साल के दिन स्टेट टेलीविज़न पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है. उन्होंने CIA के नेतृत्व वाले हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और दोहराया कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.
3 जनवरी
अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक "बड़े पैमाने पर हमला" किया, मदुरो और फ्लोरेस को पकड़ लिया और उन्हें देश से बाहर ले गया. अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि मदुरो और फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए गए हैं. मदुरो पर "एक भ्रष्ट, अवैध सरकार का नेतृत्व करने का आरोप था, जिसने दशकों से ड्रग तस्करी सहित अवैध गतिविधियों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए सरकारी शक्ति का इस्तेमाल किया है."
ये भी पढ़ें : कभी बस चलाते थे मादुरो, राष्ट्रपति बनने से पहले ह्यूगो शावेज ने बनाया था उत्तराधिकारी, शुरुआत से ही अमेरिका का करते रहे विरोध