वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैयारी और हमलों की टाइमलाइन, एक नजर

वेनेजुएला जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से वेनेजुएला पर एक्शन लेने की बात कर रहे थे. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी कहा था कि अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन उन्हें सत्ता से हटा सकता है. और हुआ भी वही. शनिवार को, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक "बड़े पैमाने पर हमला" किया. मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय अमेरिकी फोर्सेस की गिरफ्त में हैं.

वेनेज़ुएला की सरकार ने इसे "साम्राज्यवादी हमला" कहा और नागरिकों से सड़कों पर उतरने की अपील की.रिपब्लिकन प्रशासन की घोषणाओं के अनुसार, तनाव बढ़ने से पहले, सितंबर की शुरुआत से दक्षिण अमेरिकी जल क्षेत्र में कथित ड्रग तस्करी वाली नावों पर 35 हमले हुए थे, जिनमें कम से कम 115 लोग मारे गए थे. अमेरिका ने इस इलाके में जंगी जहाजों का एक बेड़ा भेजा था, जो लंबे समय बाद सेना की सबसे बड़ी तैनाती थी.

वेनेजुएला जल क्षेत्र (AP)

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए वाशिंगटन ड्रग कार्टेल के साथ "सशस्त्र संघर्ष" में था, जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मादुरो अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार का समर्थन करते थे. आइए जानते हैं अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़े घटनाक्रमों की टाइमलाइन के बारे में.

20 जनवरी, 2025

ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिससे क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन और ड्रग कार्टेल को "विदेशी आतंकवादी संगठन" नाम देने का रास्ता साफ हो गया. इनमें वेनेजुएला का एक स्ट्रीट गैंग, ट्रेन डे अरागुआ भी शामिल था. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के इस मुख्य दावे पर सवाल उठाया है कि मादुरो का प्रशासन ट्रेन डे अरागुआ के साथ काम कर रहा था और अमेरिका में ड्रग तस्करी और अवैध इमिग्रेशन को अंजाम दे रहा था.

20 फरवरी

ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से आठ लैटिन अमेरिकी क्राइम ऑर्गनाइजेशन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया. यह लेबल आमतौर पर अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट जैसे उन ग्रुप्स के लिए होता है जो राजनीतिक मकसद के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, न कि मुनाफे पर फोकस करने वाले क्राइम रिंग्स के लिए.

9 अगस्त

अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास समुद्री इलाके में तीन गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए. कैरिबियन में नौसेना की ताकत कुछ ही हफ्तों में बढ़ गई, जिसमें तीन एम्फीबियस असॉल्ट शिप और दूसरे जहाज शामिल थे, जिनमें लगभग 6,000 नाविक और मरीन और कई तरह के विमान थे. अमेरिका ने सितंबर में प्यूर्टो रिको में F-35 फाइटर जेट भेजे, जबकि एक नौसेना की पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों के साथ दक्षिण अमेरिका के पास ऑपरेट कर रही थी.

2 सितंबर

अमेरिका ने पहली बार उस जहाज पर हमला किया, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि वह ड्रग्स ले जा रहा था और वेनेजुएला से निकला था और उसे ट्रेन डे अरागुआ चला रहा था. ट्रंप ने कहा कि नाव पर सवार सभी 11 लोग मारे गए. उन्होंने एक छोटे से जहाज़ का एक छोटा वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह आग की लपटों में फटता हुआ दिख रहा था.

10 सितंबर

व्हाइट हाउस को लिखे एक लेटर में, डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमले के लिए "कोई सही कानूनी वजह" नहीं बताई है. रोड आइलैंड के सीनेटर जैक रीड, जो सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि अमेरिकी सेना को "संदिग्ध अपराधियों का पीछा करने और बिना ट्रायल के उन्हें मारने का अधिकार नहीं है."

15 सितंबर

अमेरिकी सेना ने एक कथित ड्रग बोट पर दूसरा हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए. जब पूछा गया कि अमेरिका के पास क्या सबूत है कि उस जहाज में ड्रग्स थे, तो ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि कोकीन और फेंटानिल के बड़े-बड़े बैग पूरे समुद्र में बिखरे हुए थे. ट्रंप ने जिस चीज का जिक्र किया था, उसकी तस्वीरें सेना या व्हाइट हाउस ने जारी नहीं कीं.

19 सितंबर

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कथित ड्रग-तस्करी करने वाले जहाज पर तीसरा जानलेवा हमला किया. कई सीनेटरों और मानवाधिकार समूहों ने हमलों की वैधता पर सवाल उठाना जारी रखा, और उन्हें कार्यकारी अधिकार का संभावित दुरुपयोग बताया.

2 अक्टूबर

एसोसिएटेड प्रेस द्वारा हासिल किए गए एक एडमिनिस्ट्रेशन मेमो के अनुसार, ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को गैर-कानूनी लड़ाके घोषित किया और कहा कि अमेरिका अब उनके साथ "सशस्त्र संघर्ष" में है. यह मेमो राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों का एक असाधारण दावा लग रहा था और केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल सहित कुछ सांसदों ने इसकी आलोचना की.

3 अक्टूबर

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने एक छोटी नाव पर चौथे हमले का आदेश दिया, जिस पर उन्होंने ड्रग्स ले जाने का आरोप लगाया था.

8 अक्टूबर

सीनेट रिपब्लिकन ने उस कानून को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रपति को आगे किसी भी सैन्य हमले से पहले कांग्रेस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती.

14 अक्टूबर

ट्रंप ने ड्रग्स ले जा रही एक छोटी नाव पर पांचवें हमले की घोषणा की, और कहा कि इसमें छह लोग मारे गए.

15 अक्टूबर

ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने सीआईए को वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन करने की इजाजत दी है और कहा कि वह देश में जमीनी ऑपरेशन करने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या सीआईए के पास मादुरो के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है.

16 अक्टूबर

क्षेत्र में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाले नौसेना एडमिरल ने कहा कि वह दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे. एडमिरल एल्विन होल्सी पिछले नवंबर में ही अमेरिकी दक्षिणी कमान के प्रमुख बने थे, जो कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के पास के पानी वाले क्षेत्र की देखरेख करते हैं। ऐसी पोस्टिंग आमतौर पर तीन से चार साल तक चलती हैं.

16 अक्टूबर

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कैरिबियन में ड्रग्स ले जा रहे छठे संदिग्ध जहाज पर हमला किया, जिसमें दो लोग मारे गए और सेमी-सबमर्सिबल क्राफ्ट पर सवार दो लोग बच गए. राष्ट्रपति ने बाद में कहा कि बचे हुए लोगों पर हिरासत में मुकदमे के लिए उनके गृह देशों इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जाएगा. उन्हें वापस भेजने से इस सवाल से बचा गया कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उनकी कानूनी स्थिति क्या होती.

17 अक्टूबर

अमेरिकी सेना ने एक सातवें जहाज पर हमला किया, जिसके बारे में हेगसेथ ने कहा कि उसमें "काफी मात्रा में नशीले पदार्थ" थे और वह एक कोलंबियाई विद्रोही समूह, नेशनल लिबरेशन आर्मी, या ईएलएन से जुड़ा था. तीन लोग मारे गए.

20 अक्टूबर

वाशिंगटन के प्रतिनिधि एडम स्मिथ, जो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने नावों पर हमलों पर सुनवाई की मांग की. स्मिथ ने होल्सी के जल्द जाने के बारे में एक बयान में कहा, "कमेटी में अपने 20 से ज़्यादा सालों में मुझे याद नहीं कि मैंने किसी लड़ाकू कमांडर को इतनी जल्दी और इतने बड़े उथल-पुथल के बीच अपना पद छोड़ते देखा हो. मैंने किसी प्रशासन और विभाग की ओर से घातक सैन्य बल के इस्तेमाल के बारे में कांग्रेस को ठीक से जानकारी देने में इतनी बड़ी पारदर्शिता की कमी भी कभी नहीं देखी."

21 अक्टूबर

हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रहे एक जहाज़ पर अपना आठवां हमला किया, जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में दो लोग मारे गए।. यह हमला सेना के टारगेट एरिया का विस्तार था, जिसे दक्षिण अमेरिका के जल क्षेत्र तक बढ़ाया गया, जहां दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों से कोकीन की बड़ी मात्रा में तस्करी की जाती है.

22 अक्टूबर

हेगसेथ ने नौवें हमले की घोषणा की, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और हमला था, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन लोग मारे गए.

24 अक्टूबर

हेगसेथ ने सैन्य ताकत में एक बड़े इजाफे के तौर पर अमेरिकी सेना के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, USS गेराल्ड आर. फोर्ड को इस इलाके में भेजने का आदेश दिया.

24 अक्टूबर

हेगसेथ ने कहा कि सेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक संदिग्ध नाव पर 10वीं स्ट्राइक की, जिसमें छह लोग मारे गए.

27 अक्टूबर

हेगसेथ ने कहा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में तीन और हमले किए गए, जिसमें 14 लोग मारे गए और एक व्यक्ति ज़िंदा बचा. हेगसेथ ने कहा कि मैक्सिकन अधिकारियों ने अकेले बचे व्यक्ति को "बचाने की ज़िम्मेदारी ली", जिसे मैक्सिको द्वारा तलाशी बंद करने के बाद मृत मान लिया गया था.

29 अक्टूबर

हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और नाव पर हमला किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह ड्रग्स ले जा रही थी, और 14वें हमले में नाव पर सवार सभी चार लोग मारे गए.

29 अक्टूबर

वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर, जो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में टॉप डेमोक्रेट हैं, ने कहा कि प्रशासन ने रिपब्लिकन को नाव पर हुए हमलों के बारे में जानकारी दी, लेकिन डेमोक्रेट्स को नहीं. उस समय सीनेट एक युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव पर संभावित वोट का सामना कर रही थी, जो कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना वेनेजुएला में या उसके पास हमलों पर रोक लगा देता.

31 अक्टूबर

U.N. मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने हमलों की जांच की मांग की, जो U.N. संगठन की ओर से इस तरह की पहली निंदा लग रही थी. तुर्क के ऑफिस की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने एक ब्रीफिंग में उनका संदेश दिया: "अमेरिका को ऐसे हमले रोकने चाहिए और इन नावों पर सवार लोगों की गैर-कानूनी हत्या को रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए."