हाल के युद्धों और संघर्षों में कब हुईं 'फ्रेंडली फायर' की दुर्घटनाएं

इजराइल और अमेरिका से ईरान की चल रही लड़ाई के बीच में कुवैत ने अमेरिका के तीन फाइटर प्लेन गिरा दिए.

American aircraft destroyed after the attack on Kuwait, while the pilot jumps with a parachute.
कुवैत के हमले के बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया, वहीं पैराशूट से कूदता पायलट. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 6:14 PM IST

हैदराबाद : इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद ईरान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है. ईरान मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले कर रहा है. इसी कड़ी में कुवैत ने तीन कुवैत ने 3 अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल्स एयरक्राफ्ट को गलती से मार गिराया है. इसको लेकर अमेरिकी मिलिट्री का कहना है कि इस घटना में सभी 6 एयरक्रू सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए थे और उन्हें रेस्क्यू कर लिया है.

इस बारे में यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, '1 मार्च को रात 11:03 बजे ET पर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सपोर्ट में उड़ रहे तीन US F-15E स्ट्राइक ईगल्स कुवैत के ऊपर एक फ्रेंडली फायर की घटना के कारण गिर गए.' कुवैत ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है. अमेरिका ने कहा कि हम कुवैती डिफेंस फोर्स की कोशिशों और और इस चल रहे ऑपरेशन में उनके सपोर्ट के लिए आभारी हैं. घटना के कारण की जांच की जा रही है.

जानते हैं कब-कब हुईं इस तरह की घटनाएं
कोरियाई संघर्ष: चोटी 282 की लड़ाई: ब्रिटिश सेना ने 23 सितंबर 1950 को चोटी 282 पर कब्ज़ कर लिया, लेकिन तुरंत ही वे उत्तर कोरिया के जवाबी हमलों की चपेट में आ गए. मदद के लिए सैनिकों ने यूनाइटेड नेशंस से एयरस्ट्राइक करने को कहा. जमीन से हवा में सही सिग्नलिंग के बारे में एक दुखद गलतफहमी के कारण, नेपाम एयर स्ट्राइक ब्रिटिश सैनिकों की ठीक जगह पर हुआ, जिसमें 60 सैनिक मारे गए.

जून 1967: छह दिन का युद्ध: यूएसएस लिबर्टी घटना: इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच छह दिन के युद्ध के दौरान, इजराइल ने बिना किसी वजह के अमेरिकी जहाज यूएसएस लिबर्टी पर हमला कर दिया, ऐसा लगता है कि यह एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ. इस हमले में 34 लोगों की मौत हो गई और 171 लोग घायल हो गए.

वियतनाम युद्ध: 19 नवंबर 1967: साउथ वियतनाम के मध्य हाइलैंड्स में हिल 875 के लिए हुई जबरदस्त लड़ाई में, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के कम से कम 20 सैनिक मारे गए. यह पूरे वियतनाम युद्ध की सबसे खतरनाक फ्रेंडली-फायर घटनाओं में से एक थी. 19 नवंबर, 1967 को शाम ढलने के ठीक बाद, मरीन कॉर्प्स के A-4 अटैक जेट ने दो 250 पाउंड के Mk-81 स्नेके बम गिराए, जो 173वीं के जल्दबाजी में बनाए गए सुरक्षा घेरे के अंदर गिरे. एक बम बेकार था; दूसरा एक पेड़ से टकराकर फट गया, जिसके नीचे अमेरिकी कमांड पोस्ट और यूनिट के सबसे गंभीर रूप से घायल सैनिकों को इकट्ठा करने की जगह थी.

लेबनान में आईडीएफ : 1982 में लेबनान पर इजराइली हमले से इस इलाके में बहुत ज्यादा तबाही हुई, जिसमें इजराइली डिफेंस फोर्स की अब तक की सबसे बुरी फ्रेंडली फायर घटना भी शामिल है. इजराइली एयर फोर्स ने इजराइली जमीनी सेना को सीरियाई सैनिक समझकर बिना रहम के हमला कर दिया, जिसमें 24 आईडीएफ सैनिक मारे गए और 108 दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए.

1991: इराक-युद्ध : 17 फरवरी, 1991 को नौ ब्रिटिश सैनिक मारे गए, जब दो यूएस एयर फोर्स ए-10 अटैक एयरक्राफ्ट ने दक्षिणी इराक में उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पर फायरिंग की, यह सोचकर कि यह एक इराकी टारगेट है जिसे अमेरिकी 13 मील पूर्व में नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे. कुल मिलाकर, खाड़ी युद्ध में 35 अमेरिकी और नौ ब्रिटिश सैनिक मित्रतापूर्ण गोलीबारी में मारे गए. 1991 के खाड़ी युद्ध में, 148 अमेरिकी युद्ध में हुई 35 मौतों में से 24 प्रतिशत तथाकथित मित्रतापूर्ण गोलीबारी के कारण हुई थीं.

1994: इराक में 1994 की ब्लैक हॉक घटना: अमेरिकी सैन्य इतिहास में सबसे खराब आत्महत्या की घटना अप्रैल 1994 में हुई, जब F-15 लड़ाकू विमानों ने उत्तरी इराक के ऊपर "नो फ्लाई" ज़ोन में दो अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया. इसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें 15 अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के मिलिट्री ऑफिसर और पांच कुर्दिश वर्कर शामिल थे.

2001 : अफ़गानिस्तान युद्ध : 2001 में, अमेरिकी एयर फोर्स के B-52 ने तालिबान के ठिकानों पर दो जीपीएस-गाइडेड बम गिराए. इसके बजाय, बम उस जगह पर गिरे जहां यूएस स्पेशल फ़ोर्स जल्द ही अफगान राष्ट्रपति बनने वाले हामिद करज़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी. इसके बाद हुए धमाकों में तीन यूएस मिलिट्री सदस्य और पांच अफगान सैनिक मारे गए.

2002 : अफगानिस्तान युद्ध : 2002 में, दो यूएस एयर फोर्स F-16 ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे कनाडाई सेना के एक ग्रुप पर 500 पाउंड के बम गिराए, जिससे चार लोग मारे गए. अमेरिका और कैनेडियन सेनाओं के बीच बातचीत की कमी की वजह से F-16 पायलटों को लगा कि जमीन से हो रही गोलीबारी तालिबान की तरफ से हो रही है.

2003 : इराक युद्ध: इराक युद्ध में फ्रेंडली फायर की सबसे बुरी घटना: 6 अप्रैल, 2003 को, एक F-14 टॉमकैट जेट ने एक इराकी टैंक पर बम गिराया. असल में यह गाड़ियों का एक ग्रुप था जिसमें अमेरिकी और कुर्द सैनिक और एक सिविलियन ट्रांसलेटर ले जा रहे थे. आखिर में, ट्रांसलेटर समेत 23 लोग मारे गए, और 80 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

2003 इराक : 2003 में, दो यूएस एयर फोर्स A-10s ने इराकी आर्मर्ड गाड़ियों पर कई बार हमला किया. असल में, वे गाड़ियां यूएस मरीन फोर्स की थीं, जो इराकियों के साथ लड़ाई में लगी हुई थीं. नतीजा यह हुआ कि 10 मरीन एक्शन में मारे गए.

2014: जून 2014 में, 5 अमेरिकी और एक अफगान सैनिक की मौत हो गई, जब एयर फोर्स के B-1 बॉम्बर ने रात में हुई गोलीबारी के दौरान उन पर 500-lb. के दो बम गिराए.

2019: फ्रेंडली फायर की घटना भारत और पाकिस्तान एयर फोर्स की लड़ाई 2019: एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को फ्रेंडली-फायर की घटना में मार गिराया गया, जिससे इंडियन एयर फोर्स के छह जवानों और एक आम नागरिक की मौत हो गई. यह घटना 27 फरवरी, 2019 को श्रीनगर के पास, जिस दिन पाकिस्तान वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकी शिविर पर भारतीय हवाई हमले के जवाब में जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपने जेट लॉन्च किए थे.

