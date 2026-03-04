ETV Bharat / international

हाल के युद्धों और संघर्षों में कब हुईं 'फ्रेंडली फायर' की दुर्घटनाएं

कुवैत के हमले के बाद अमेरिकन एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया, वहीं पैराशूट से कूदता पायलट. ( AP )

हैदराबाद : इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद ईरान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है. ईरान मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले कर रहा है. इसी कड़ी में कुवैत ने तीन कुवैत ने 3 अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल्स एयरक्राफ्ट को गलती से मार गिराया है. इसको लेकर अमेरिकी मिलिट्री का कहना है कि इस घटना में सभी 6 एयरक्रू सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए थे और उन्हें रेस्क्यू कर लिया है. इस बारे में यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, '1 मार्च को रात 11:03 बजे ET पर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सपोर्ट में उड़ रहे तीन US F-15E स्ट्राइक ईगल्स कुवैत के ऊपर एक फ्रेंडली फायर की घटना के कारण गिर गए.' कुवैत ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है. अमेरिका ने कहा कि हम कुवैती डिफेंस फोर्स की कोशिशों और और इस चल रहे ऑपरेशन में उनके सपोर्ट के लिए आभारी हैं. घटना के कारण की जांच की जा रही है. जानते हैं कब-कब हुईं इस तरह की घटनाएं

कोरियाई संघर्ष: चोटी 282 की लड़ाई: ब्रिटिश सेना ने 23 सितंबर 1950 को चोटी 282 पर कब्ज़ कर लिया, लेकिन तुरंत ही वे उत्तर कोरिया के जवाबी हमलों की चपेट में आ गए. मदद के लिए सैनिकों ने यूनाइटेड नेशंस से एयरस्ट्राइक करने को कहा. जमीन से हवा में सही सिग्नलिंग के बारे में एक दुखद गलतफहमी के कारण, नेपाम एयर स्ट्राइक ब्रिटिश सैनिकों की ठीक जगह पर हुआ, जिसमें 60 सैनिक मारे गए. जून 1967: छह दिन का युद्ध: यूएसएस लिबर्टी घटना: इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच छह दिन के युद्ध के दौरान, इजराइल ने बिना किसी वजह के अमेरिकी जहाज यूएसएस लिबर्टी पर हमला कर दिया, ऐसा लगता है कि यह एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ. इस हमले में 34 लोगों की मौत हो गई और 171 लोग घायल हो गए. वियतनाम युद्ध: 19 नवंबर 1967: साउथ वियतनाम के मध्य हाइलैंड्स में हिल 875 के लिए हुई जबरदस्त लड़ाई में, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के कम से कम 20 सैनिक मारे गए. यह पूरे वियतनाम युद्ध की सबसे खतरनाक फ्रेंडली-फायर घटनाओं में से एक थी. 19 नवंबर, 1967 को शाम ढलने के ठीक बाद, मरीन कॉर्प्स के A-4 अटैक जेट ने दो 250 पाउंड के Mk-81 स्नेके बम गिराए, जो 173वीं के जल्दबाजी में बनाए गए सुरक्षा घेरे के अंदर गिरे. एक बम बेकार था; दूसरा एक पेड़ से टकराकर फट गया, जिसके नीचे अमेरिकी कमांड पोस्ट और यूनिट के सबसे गंभीर रूप से घायल सैनिकों को इकट्ठा करने की जगह थी. लेबनान में आईडीएफ : 1982 में लेबनान पर इजराइली हमले से इस इलाके में बहुत ज्यादा तबाही हुई, जिसमें इजराइली डिफेंस फोर्स की अब तक की सबसे बुरी फ्रेंडली फायर घटना भी शामिल है. इजराइली एयर फोर्स ने इजराइली जमीनी सेना को सीरियाई सैनिक समझकर बिना रहम के हमला कर दिया, जिसमें 24 आईडीएफ सैनिक मारे गए और 108 दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए.