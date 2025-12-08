नाइट क्लबों में कैसे होते हैं सुरक्षा के उपाय, क्यों हो जाती है अग्निकांड में मौतें, जानें दुनियाभर के दर्दनाक हादसों को

ETV Bharat / international

दिसंबर 2000 में, सेंट्रल चीन के शहर लुओयांग के एक डिस्को में भयानक आग लग गई, जिसमें 309 लोग मारे गए. कहा जाता है कि आग डोंगडू कमर्शियल बिल्डिंग में रेनोवेशन के दौरान वेल्डिंग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, जिसमें नाइट क्लब था. आग तेजी से मल्टी-स्टोरी कॉम्प्लेक्स में फैल गई, और कई लोग बंद एग्जिट और सेफ्टी के नाकाफी तरीकों की वजह से फंस गए. इस हादसे से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और पूरे देश में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई.

अक्टूबर 1998 में, स्वीडन के गोथेनबर्ग में एक भीड़भाड़ वाले यूथ डिस्को में आगजनी की घटना में 63 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हो गए. आग एक हैलोवीन पार्टी के दौरान लगी, जिसमें सैकड़ों टीनएजर शामिल हुए थे. जांच में पता चला कि आग जानबूझकर चार नौजवानों ने लगाई थी, जिन्हें बाद में आगजनी और गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसके कारण पब्लिक जगहों पर आग से सुरक्षा के स्टैंडर्ड और इमरजेंसी तैयारियों की जांच बढ़ गई.

मार्च 1996 में, फिलीपींस के क्यूजोन शहर में ओजोन डिस्को पब में आग लगने से 162 लोगों की जान चली गई. इससे यह दुनिया के सबसे खतरनाक नाइटक्लब में से एक बन गया. मरने वालों में से कई स्टूडेंट थे, जो एकेडमिक साल खत्म होने का जश्न मना रहे थे. इस हादसे ने सेफ्टी में बड़ी कमियों को सामने लाया. इसमें भीड़भाड़, इमरजेंसी एग्जिट के लिए सही रास्ते नहीं होना और दरवाजे बंद होना शामिल था. इससे लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया और आग से सुरक्षा के नियमों को और सख्ती से लागू करने की मांग उठने लगी.

27 नवंबर, 1994 को, चीन के फुक्सिन में यियुआन डिस्को में भयानक आग लग गई. इसमें 233 लोग मारे गए. इतिहास के सबसे खतरनाक नाइट क्लब में लगी आग में से एक के तौर पर, इस हादसे ने गंभीर सेफ्टी नियमों की अनदेखी को उजागर किया. इसमें भीड़भाड़ और इमरजेंसी एग्जिट की कमी शामिल थी. इससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया और फायर कोड के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई.

मार्च 1990 में, न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में हैप्पी लैंड नाइट क्लब में आगजनी की घटना में 87 लोगों की मौत हो गई थी. आग जानबूझकर एक आदमी ने लगाई थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े से गुस्सा था. उसने क्लब के इकलौते एग्जिट पर गैसोलीन डाला, उसे जलाया और मेटल के सामने वाले गेट को जाम कर दिया, जिससे लोग अंदर फंस गए. इस हादसे ने गंभीर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को उजागर किया. इसमें फायर एग्जिट और अलार्म की कमी शामिल थी, और शहर में फायर कोड लागू करने की फिर से जांच शुरू हुई.

दिसंबर 1983 में, स्पेन के मैड्रिड में अल्काला डांस हॉल में आग लग गई. इसमें 78 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा घायल हो गए. यह हादसा, स्पेन के इतिहास की सबसे खतरनाक नाइटक्लब आग में से एक था. इसने सार्वजनिक जगहों पर आग से सुरक्षा के स्टैंडर्ड और इमरजेंसी तैयारियों को लेकर तुरंत चिंताएं पैदा कर दीं.

मई 1977 में, केंटकी के साउथगेट में बेवर्ली हिल्स सपर क्लब में भयानक आग लग गई. इससे 165 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. यह हादसा, U.S. के इतिहास की सबसे खतरनाक नाइटक्लब आग में से एक था. इसने आग से सुरक्षा में बड़ी कमियों को उजागर किया और बिल्डिंग कोड और इमरजेंसी तैयारियों में बड़े सुधार किए.

मई 1970 में क्लब सिंक-सेप्ट नाइट क्लब में आग लापरवाही से फेंकी गई माचिस की तीली से क्लब की गैलरी में फोम से भरे सीट कुशन में आग लग गई थी. आग बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाले इंटीरियर डेकोर और फर्नीचर के साथ-साथ बहुत कम और बंद एग्जिट रास्तों की वजह से तेजी से फैली. इसमें 146 मौतें हुईं. इसमें आग लगने की वजह लापरवाही रही.

नवंबर 1942 में, U.S. के इतिहास की सबसे खतरनाक नाइट क्लब आग में बोस्टन के कोकोनट ग्रोव में 492 लोगों की जान चली गई, जो कभी एक मशहूर नाइटस्पॉट था. इस हादसे के बाद बड़े सुधार किए गए. इसमें जरूरी स्प्रिंकलर सिस्टम और पब्लिक जगहों पर आसानी से पहुंचने वाले इमरजेंसी एग्जिट शामिल थे.

अप्रैल 1940 में, मिसिसिपी के नैचेज में रिदम नाइट क्लब में भयानक आग लग गई. उस समय छत से लटके सजावटी स्पैनिश मॉस में आग लग गई थी. आग में 209 लोगों की जान चली गई. इसमें कई लोग क्लब की खिड़कियों पर बोर्ड लगे होने की वजह से अंदर ही फंस गए, क्योंकि बिना इजाजत के अंदर आने से रोका गया था.

हैदराबाद: दुनिया भर के नाइट क्लबों में हादसों से बचने के लिए कई उपाय किए गए हैं. मगर तमाम उपायों के बाद भी इस तरह के अग्निकांड होते रहते हैं. अभी भारतीय शहर गोवा के एक नाइट क्लब में 6 दिसंबर, 2025 की रात को नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए.

फरवरी 2003 में, रोड आइलैंड के वेस्ट वारविक में द स्टेशन नाइट क्लब में आग लगने से 100 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हो गए. आग तब लगी जब बैंड ग्रेट व्हाइट के आतिशबाजी के सामान ने क्लब की दीवारों और छत पर लगे बहुत ज़्यादा ज्वलनशील साउंडप्रूफिंग फोम में आग लगा दी. आग तेजी से फैली, और बहुत ज़्यादा भीड़ और इमरजेंसी एग्जिट नाकाफी होने की वजह से कई लोग फंस गए. इस हादसे की वजह से पूरे अमेरिका में फायर सेफ्टी कोड में बड़े बदलाव हुए, खासकर पब्लिक जगहों पर पायरोटेक्निक्स और आग रोकने वाली चीजों के इस्तेमाल को लेकर.

दिसंबर 2004 में, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में भीड़भाड़ वाले रिपब्लिका क्रोमानन नाइट क्लब में आग लगने से 194 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए. आग तब लगी, जब एक कॉन्सर्ट के दौरान गैर-कानूनी तरीके से लगाई गई एक लपट ने आग पकड़ने वाले सीलिंग फोम में आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैल गई. ज़्यादातर लोग बंद एग्जिट और ज़्यादा भीड़ की वजह से फंस गए थे. क्लब के मालिक उमर चाबान को बाद में इस हादसे में उनकी भूमिका और रिश्वतखोरी के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि कई अन्य को हल्की सजा मिली. इस हादसे से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और पूरे अर्जेंटीना में फायर सेफ्टी और वेन्यू रेगुलेशन में बड़े सुधार हुए.

जनवरी 2009 में, थाईलैंड के बैंकॉक में सैंटिका नाइट क्लब में नए साल के काउंटडाउन सेलिब्रेशन के कुछ ही समय बाद आग लग गई. एक इनडोर पटाखों के शो में छत पर रखी आग पकड़ने वाली चीजों में आग लग गई. इससे आग लग गई और 67 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. पीड़ितों की मौत जलने, धुएं में सांस लेने और भगदड़ में कुचलने से हुई. इस हादसे ने गंभीर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को उजागर किया. इसमें बहुत ज़्यादा भीड़, इमरजेंसी एग्जिट के लिए सही रास्ते न होना और इनडोर में गैर-कानूनी तरीके से आतिशबाजी का इस्तेमाल शामिल है. इससे थाईलैंड के फायर सेफ्टी नियमों में सुधार की मांग उठने लगी.

दिसंबर 2009 में, रूस के पर्म में लेम हॉर्स नाइट क्लब में आग लगने से 152 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए. आग तब लगी, जब एक इनडोर आतिशबाजी के दौरान सजावटी टहनियों से सजी प्लास्टिक की छत में आग लग गई, जिससे आग और जहरीला धुआं तेजी से फैलने लगा. भीड़भाड़, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और बंद दरवाजों के कारण कई लोग फंस गए. इस हादसे के कारण पूरे देश में शोक मनाया गया और पूरे रूस में आग से सुरक्षा के नियमों की बड़े पैमाने पर समीक्षा की गई. इसमें कई अधिकारियों और क्लब मालिकों को क्रिमिनल तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया.

जनवरी 2013 में, दक्षिणी ब्राजील के सांता मारिया में किस नाइट क्लब में आग लगने से 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए. आग तब लगी जब एक बैंड परफॉर्मेंस के दौरान इस्तेमाल होने वाले पायरोटेक्निक्स से छत पर लगे ज्वलनशील साउंडप्रूफिंग फोम में आग लग गई. आग ने तेजी से क्लब को जहरीली गैसों से भर दिया. इससे कई लोग, जिसमें ज़्यादातर पार्टी में शामिल होने वाले यूनिवर्सिटी के छात्र थे, धुएं में सांस लेने से मर गए. इस हादसे में सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन सामने आए. इसमें भीड़भाड़, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और खतरनाक चीजों का इस्तेमाल शामिल है. इसकी वजह से पूरे देश में शोक मनाया गया और ब्राजील के फायर सेफ्टी नियमों में सुधार की मांग की गई.

अक्टूबर 2015 में, रोमानिया के बुखारेस्ट में कोलेक्टिव नाइट क्लब में एक रॉक बैंड के पायरोटेक्निक्स शो के दौरान आग लग गई. इस हादसे में 64 लोग मारे गए और लगभग 190 लोग घायल हो गए. ये आग तब लगी, जब पटाखों से क्लब की छत पर लगे ज्वलनशील अकूस्टिक फोम में आग लग गई. इससे आग और जहरीला धुआं तेजी से फैलने लगा. इस हादसे में सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन सामने आए. इसमें भीड़भाड़, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और आग से बचाव के अपर्याप्त उपाय शामिल थे. इस घटना पर लोगों के गुस्से के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और रोमानिया के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद भ्रष्टाचार और रेगुलेटरी लापरवाही के गहरे मुद्दे सामने आए.

नाइट क्लब के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय:

आग रोकने वाला बिल्डिंग मटीरियल: आग को फैलने से रोकने के लिए, दीवारों, छतों और सजावटी चीजों (जैसे पर्दे और अपहोल्स्ट्री) जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आग रोकने वाले मटीरियल का इस्तेमाल करें. स्टेशन नाइट क्लब में लगी दुखद आग में साउंडप्रूफिंग फोम जैसे आग पकड़ने वाले मटीरियल का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

बाहर निकलने और निकलने के सही रास्ते: पक्का करें कि सभी इमरजेंसी एग्जिट साफ तौर पर मार्क किए गए हों, आसानी से पहुंचने लायक हों, और वेन्यू की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी के लिए काफी हों. एग्जिट कभी भी ब्लॉक, लॉक या पतले नहीं होने चाहिए, भले ही कई ऑप्शन हों. बिजली जाने पर इमरजेंसी लाइटिंग चालू होनी चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें.

आग का पता लगाने और उसे बुझाने वाले सिस्टम: स्मोक और हीट अलार्म: पूरी वेन्यू में आपस में जुड़े स्मोक और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाएं, जो नाइट क्लब के माहौल में होने वाले आर्टिफिशियल कोहरे या तेज म्यूजिक के बावजूद काम करने के लिए डिजाइन किए गए हों.

स्प्रिंकलर सिस्टम: ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आग को फैलने से पहले ही कंट्रोल करने और अक्सर बुझाने में बहुत असरदार होते हैं और ये एक जरूरी सेफ्टी हिस्सा हैं.

पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर: फायर एक्सटिंग्विशर को सोच-समझकर रखें और पक्का करें कि स्टाफ को छोटी आग पर असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सही "PASS" (पुल, एम, स्क्वीज़, स्वीप) प्रोसेस की पूरी ट्रेनिंग दी गई हो.

सख़्त कैपेसिटी मैनेजमेंट: इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग और टर्नस्टाइल जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फायर कोड द्वारा तय की गई मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी लिमिट का सख्ती से पालन करें. ज़्यादा भीड़ होने पर निकलना मुश्किल और खतरनाक हो जाता है.

आग लगने के सोर्स खत्म करें: इनडोर पायरोटेक्निक्स पर रोक लगाएं: इनडोर पटाखों या "पाइरो गन" का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है और नाइटक्लब में आग लगने का एक आम कारण है, ऐसी ज़्यादा रिस्क वाली एक्टिविटीज पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए.

इलेक्ट्रिकल सेफ्टी: खराबी या ओवरलोडेड सर्किट को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइटिंग इक्विपमेंट और साउंड सिस्टम की रेगुलर जांच और मेंटेनेंस करें.

किचन सेफ्टी: अगर है, तो सभी किचन ऑपरेशन में खास फायर सप्रेशन सिस्टम और ग्रीस और खाना पकाने के खतरों को मैनेज करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल होने चाहिए.

स्टाफ ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्लानिंग:

इवैक्यूएशन प्लान: एक पूरा फायर एस्केप प्लान बनाएं और ड्रिल के जरिए रेगुलर तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें.

स्टाफ रोल: इमरजेंसी के दौरान सिक्योरिटी समेत सभी स्टाफ को उनके खास रोल के बारे में ट्रेन करें. इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्राउड कंट्रोल और दिव्यांग लोगों की मदद करना शामिल है.

क्राउड मैनेजमेंट: इवैक्यूएशन के दौरान पैनिक को रोकने के लिए स्टाफ को भीड़ के व्यवहार को मैनेज करने की ट्रेनिंग दें, खासकर शराब के नशे में.

रेगुलेटरी कंप्लायंस और ऑडिट: पक्का करें कि वेन्यू के पास सभी जरूरी परमिट और फायर क्लीयरेंस हों, और रेगुलर, इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन हों. अधिकारियों को सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करना पक्का करना चाहिए.