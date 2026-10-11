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अमेरिका-रूस डीजल डील पर ट्रंप और जेलेंस्की में टकराव, ट्रंप बोले-यूक्रेन को मिलना चाहिए नया राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (फाइल फोटो) ( AFP )

By AFP 6 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शनिवार को एक-दूसरे पर तीखे हमले किए. यह तब हुआ जब वॉशिंगटन ने रूसी डीजल पर लगे बैन में ढील दी और मॉस्को के यूक्रेन पर लगातार हमलों में चार बच्चों समेत कम से कम 21 लोग मारे गए.

ट्रंप की पार्टी को अगले महीने होने वाले मिडटर्म चुनावों में अमेरिका में बढ़ती ईंधन की कीमतों की वजह से कम उम्मीदें हैं. ऐसे में ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने अपने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और मॉस्को को ग्लोबल मार्केट में बड़ी मात्रा में डीजल जारी करने की अनुमति देने पर सहमत हो गए.

उन्होंने ऑनलाइन लिखा, 'यह रूस पर दबाव कम करने का समय नहीं है, और यूरोप भी ऐसा नहीं करेगा.' शनिवार को आलोचना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा कि जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने के उनके आदेशों का पालन नहीं किया. ट्रंप ने कहा कि इन हमलों से ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन की कमी और बिगड़ने का खतरा है. ट्रंप ने हमलों के बारे में कहा, 'उन्हें इसे रोक देना चाहिए, और फिर कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलने का समय आ गया है.' ट्रंप ने कहा, 'मेरा सुझाव है कि यूक्रेन को एक नया नेता मिलना चाहिए जो समझौता कर सके, क्योंकि जेलेंस्की कई सौदे कर सकते थे, जो किसी कारणवश वह कभी नहीं कर पाए.' ब्रिटेन ने जेलेंस्की के साथ एकजुटता दोहराई इसके तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम ने एक कॉल में जेलेंस्की के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दोहराई. उनके डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बर्नहैम ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन रूस पर अपने प्रतिबंधों को मजबूत करेगा.' यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने भी अपने राष्ट्रपति का समर्थन किया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उन्हें यूक्रेनी लोगों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है.' यूक्रेन में भीषण बमबारी मॉस्को ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर अपनी जानलेवा बमबारी तेज कर दी. इससे आम लोगों की मौतें बढ़ गई जबकि साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशें अभी भी अटकी हुई है. शनिवार सुबह यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जापोरिज्जिया पर रूस के ग्लाइड बम हमले में 20 लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा यूक्रेन की सरकारी बचाव सेवा ने बताया.