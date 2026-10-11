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अमेरिका-रूस डीजल डील पर ट्रंप और जेलेंस्की में टकराव, ट्रंप बोले-यूक्रेन को मिलना चाहिए नया राष्ट्रपति

ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने के उनके ऑर्डर नहीं माने थे.

Ukraine To Get New President Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (फाइल फोटो) (AFP)
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By AFP

Published : October 11, 2026 at 9:33 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शनिवार को एक-दूसरे पर तीखे हमले किए. यह तब हुआ जब वॉशिंगटन ने रूसी डीजल पर लगे बैन में ढील दी और मॉस्को के यूक्रेन पर लगातार हमलों में चार बच्चों समेत कम से कम 21 लोग मारे गए.

ट्रंप की पार्टी को अगले महीने होने वाले मिडटर्म चुनावों में अमेरिका में बढ़ती ईंधन की कीमतों की वजह से कम उम्मीदें हैं. ऐसे में ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने अपने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और मॉस्को को ग्लोबल मार्केट में बड़ी मात्रा में डीजल जारी करने की अनुमति देने पर सहमत हो गए.

उन्होंने ऑनलाइन लिखा, 'यह रूस पर दबाव कम करने का समय नहीं है, और यूरोप भी ऐसा नहीं करेगा.' शनिवार को आलोचना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा कि जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने के उनके आदेशों का पालन नहीं किया. ट्रंप ने कहा कि इन हमलों से ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन की कमी और बिगड़ने का खतरा है.

ट्रंप ने हमलों के बारे में कहा, 'उन्हें इसे रोक देना चाहिए, और फिर कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलने का समय आ गया है.' ट्रंप ने कहा, 'मेरा सुझाव है कि यूक्रेन को एक नया नेता मिलना चाहिए जो समझौता कर सके, क्योंकि जेलेंस्की कई सौदे कर सकते थे, जो किसी कारणवश वह कभी नहीं कर पाए.'

ब्रिटेन ने जेलेंस्की के साथ एकजुटता दोहराई

इसके तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम ने एक कॉल में जेलेंस्की के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दोहराई. उनके डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बर्नहैम ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन रूस पर अपने प्रतिबंधों को मजबूत करेगा.' यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने भी अपने राष्ट्रपति का समर्थन किया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उन्हें यूक्रेनी लोगों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है.'

यूक्रेन में भीषण बमबारी

मॉस्को ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर अपनी जानलेवा बमबारी तेज कर दी. इससे आम लोगों की मौतें बढ़ गई जबकि साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशें अभी भी अटकी हुई है. शनिवार सुबह यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जापोरिज्जिया पर रूस के ग्लाइड बम हमले में 20 लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा यूक्रेन की सरकारी बचाव सेवा ने बताया.

जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज रूस ने जापोरिज्जिया में रिहायशी इमारतों पर पांच ग्लाइड बम गिराकर डीजल एक्सपोर्ट पर लगे बैन हटाने के लिए शुक्रिया अदा किया.' मौके पर मौजूद एएफपी के एक रिपोर्टर ने बचाव दल को मलबे से लोगों को निकालते देखा. एक बचाव दल, डेनियल पिश्किन ने एएफपी को बताया, 'हमने मलबे के नीचे लोगों को देखा.

एक महिला, उसका पति और एक बच्चा.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मलबे से दो लोगों को बचाते हुए देखा, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटी लड़की की मौत हो गई.' जिन इमारतों पर हमला हुआ था उनमें से एक में रहने वाली, जिसने अपना नाम 69 साल की इरीना ने कहा कि हवाई हमले की चेतावनी मिलने के बाद उसे बस बाथरूम में शरण लेने का समय मिला. उसने कहा कि उसके दो पड़ोसी मारे गए. उसने बताया, 'वे 75 साल के थे. उन्हें बस वहीं, सड़क पर फेंक दिया गया था. वे अस्पताल नहीं पहुँच पाए.'

यूक्रेन के सेंट्रल निप्रॉपेट्रोव्स्क इलाके में रूस के ड्रोन हमले में 11 साल के एक लड़के की मौत हो गई, इलाके के गवर्नर ने कहा. यूक्रेन के डीटीईके एनर्जी प्रोवाइडर ने कहा कि रूसी हमलों से राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हुई, जबकि शहर के मेयर ने एक रेस्टोरेंट पर हमले की खबर दी.

एएफपी के रिपोर्टरों ने शनिवार को पहले कीव के ऊपर धमाके सुने. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक डेटा सेंटर पर हमला किया था.

ट्रंप की पुतिन से बातचीत

डीजल डील की घोषणा तब हुई जब अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के अधिकारी मियामी में मीटिंग कर रहे थे, ताकि युद्ध खत्म करने के लिए नए डिप्लोमैटिक कदम उठाए जा सकें. जेलेंस्की के एक सहयोगी ने कहा कि यूक्रेन का डेलीगेशन शनिवार को घर लौट रहा था. ट्रंप, जो बार-बार शांतिदूत के तौर पर अपनी पहचान बताते रहे हैं, पिछले जनवरी में पद संभालने के बाद से ही एक डील कराने की कोशिश कर रहे थे.

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट किया कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत में सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध को कम करने और खत्म करने के संभावित तरीकों और एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली शांति की दिशा में कोशिशों को आगे बढ़ाने पर बात हुई.

उन्होंने कहा कि मीटिंग में ई3, यूरोपियन कमीशन, यूक्रेन और नाटो (NATO) शामिल थे. क्रेमलिन ने शनिवार को कहा कि ट्रंप ने शुक्रवार को एक फोन कॉल के दौरान पुतिन को युद्ध को कम करने के बारे में अपने आइडिया बताए थे. क्रेमलिन ने बिना ज़्यादा जानकारी दिए कहा कि पुतिन ने समझदारी के साथ प्रपोजल लिए. रूस जिसने फरवरी 2022 में अपना हमला शुरू किया था, अब यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर कब्ज़ा कर चुका है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने पुतिन से की बड़ी डील, डीजल समझौते पर जेलेंस्की बोले- युद्ध के बीच निवेश जारी

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