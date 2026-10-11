अमेरिका-रूस डीजल डील पर ट्रंप और जेलेंस्की में टकराव, ट्रंप बोले-यूक्रेन को मिलना चाहिए नया राष्ट्रपति
ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने के उनके ऑर्डर नहीं माने थे.
By AFP
Published : October 11, 2026 at 9:33 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शनिवार को एक-दूसरे पर तीखे हमले किए. यह तब हुआ जब वॉशिंगटन ने रूसी डीजल पर लगे बैन में ढील दी और मॉस्को के यूक्रेन पर लगातार हमलों में चार बच्चों समेत कम से कम 21 लोग मारे गए.
ट्रंप की पार्टी को अगले महीने होने वाले मिडटर्म चुनावों में अमेरिका में बढ़ती ईंधन की कीमतों की वजह से कम उम्मीदें हैं. ऐसे में ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने अपने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और मॉस्को को ग्लोबल मार्केट में बड़ी मात्रा में डीजल जारी करने की अनुमति देने पर सहमत हो गए.
उन्होंने ऑनलाइन लिखा, 'यह रूस पर दबाव कम करने का समय नहीं है, और यूरोप भी ऐसा नहीं करेगा.' शनिवार को आलोचना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा कि जेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने के उनके आदेशों का पालन नहीं किया. ट्रंप ने कहा कि इन हमलों से ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन की कमी और बिगड़ने का खतरा है.
"I think it's time for Ukraine to get a new president." US President Donald Trump hits out at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, criticising him for targeting Russian refineries and saying he should be replaced. Latest: https://t.co/LFWT0RHvhc 📺 Sky 501 and Virgin 602 https://t.co/A6nQgEe5A8— Sky News (@SkyNews) October 10, 2026
ट्रंप ने हमलों के बारे में कहा, 'उन्हें इसे रोक देना चाहिए, और फिर कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलने का समय आ गया है.' ट्रंप ने कहा, 'मेरा सुझाव है कि यूक्रेन को एक नया नेता मिलना चाहिए जो समझौता कर सके, क्योंकि जेलेंस्की कई सौदे कर सकते थे, जो किसी कारणवश वह कभी नहीं कर पाए.'
ब्रिटेन ने जेलेंस्की के साथ एकजुटता दोहराई
इसके तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम ने एक कॉल में जेलेंस्की के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दोहराई. उनके डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बर्नहैम ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन रूस पर अपने प्रतिबंधों को मजबूत करेगा.' यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने भी अपने राष्ट्रपति का समर्थन किया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उन्हें यूक्रेनी लोगों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है.'
Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026
यूक्रेन में भीषण बमबारी
मॉस्को ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर अपनी जानलेवा बमबारी तेज कर दी. इससे आम लोगों की मौतें बढ़ गई जबकि साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशें अभी भी अटकी हुई है. शनिवार सुबह यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जापोरिज्जिया पर रूस के ग्लाइड बम हमले में 20 लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा यूक्रेन की सरकारी बचाव सेवा ने बताया.
जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज रूस ने जापोरिज्जिया में रिहायशी इमारतों पर पांच ग्लाइड बम गिराकर डीजल एक्सपोर्ट पर लगे बैन हटाने के लिए शुक्रिया अदा किया.' मौके पर मौजूद एएफपी के एक रिपोर्टर ने बचाव दल को मलबे से लोगों को निकालते देखा. एक बचाव दल, डेनियल पिश्किन ने एएफपी को बताया, 'हमने मलबे के नीचे लोगों को देखा.
एक महिला, उसका पति और एक बच्चा.' उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मलबे से दो लोगों को बचाते हुए देखा, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटी लड़की की मौत हो गई.' जिन इमारतों पर हमला हुआ था उनमें से एक में रहने वाली, जिसने अपना नाम 69 साल की इरीना ने कहा कि हवाई हमले की चेतावनी मिलने के बाद उसे बस बाथरूम में शरण लेने का समय मिला. उसने कहा कि उसके दो पड़ोसी मारे गए. उसने बताया, 'वे 75 साल के थे. उन्हें बस वहीं, सड़क पर फेंक दिया गया था. वे अस्पताल नहीं पहुँच पाए.'
Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026
यूक्रेन के सेंट्रल निप्रॉपेट्रोव्स्क इलाके में रूस के ड्रोन हमले में 11 साल के एक लड़के की मौत हो गई, इलाके के गवर्नर ने कहा. यूक्रेन के डीटीईके एनर्जी प्रोवाइडर ने कहा कि रूसी हमलों से राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हुई, जबकि शहर के मेयर ने एक रेस्टोरेंट पर हमले की खबर दी.
एएफपी के रिपोर्टरों ने शनिवार को पहले कीव के ऊपर धमाके सुने. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक डेटा सेंटर पर हमला किया था.
ट्रंप की पुतिन से बातचीत
डीजल डील की घोषणा तब हुई जब अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के अधिकारी मियामी में मीटिंग कर रहे थे, ताकि युद्ध खत्म करने के लिए नए डिप्लोमैटिक कदम उठाए जा सकें. जेलेंस्की के एक सहयोगी ने कहा कि यूक्रेन का डेलीगेशन शनिवार को घर लौट रहा था. ट्रंप, जो बार-बार शांतिदूत के तौर पर अपनी पहचान बताते रहे हैं, पिछले जनवरी में पद संभालने के बाद से ही एक डील कराने की कोशिश कर रहे थे.
A very good and timely conversation with UK Prime Minister @AndyBurnham. Thank you for the support and for your condolences to all those who have lost loved ones because of Russian attacks. I briefed the Prime Minister on such Russian strikes that have continued unabated throughout the day today against various Ukrainian cities – aerial bombs, “shaheds,” ballistic missiles. Air defense is, of course, the first priority. And, importantly, there should be real decisions to protect lives in Ukraine and to support our joint work in Europe for security. British leadership is always significant, and it matters that the UK will continue to ramp up sanctions pressure on Russia for its escalation. We discussed this and what could truly help diplomacy work. We are preparing the right joint steps and a meeting. Thank you.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026
अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट किया कि कंस्ट्रक्टिव बातचीत में सर्दियों से पहले रूस के साथ युद्ध को कम करने और खत्म करने के संभावित तरीकों और एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली शांति की दिशा में कोशिशों को आगे बढ़ाने पर बात हुई.
उन्होंने कहा कि मीटिंग में ई3, यूरोपियन कमीशन, यूक्रेन और नाटो (NATO) शामिल थे. क्रेमलिन ने शनिवार को कहा कि ट्रंप ने शुक्रवार को एक फोन कॉल के दौरान पुतिन को युद्ध को कम करने के बारे में अपने आइडिया बताए थे. क्रेमलिन ने बिना ज़्यादा जानकारी दिए कहा कि पुतिन ने समझदारी के साथ प्रपोजल लिए. रूस जिसने फरवरी 2022 में अपना हमला शुरू किया था, अब यूक्रेन के लगभग पांचवें हिस्से पर कब्ज़ा कर चुका है.