इंडिया-पाकिस्तान युद्ध न रोकने पर ट्रंप ने दी थी 350 फीसदी टैरिफ की धमकी; Trump बोले- मोदी-शरीफ ने किया था फोन, भारत नहीं रखता इत्तफाक

ट्रंप ने 60 से ज़्यादा बार दावा दोहराया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को “खत्म करने में मदद की.

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. (AP)
By PTI

Published : November 20, 2025 at 1:07 PM IST

4 Min Read
न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को 350 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद सुलझा लिया. साथ ही ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि “हम जंग नहीं करने जा रहे हैं.”

ट्रंप ने 60 से ज़्यादा बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को "खत्म करने में मदद की.", जबकि भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के दखल से इनकार किया है.

ट्रंप ने बुधवार को कहा, "...मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं, और हमेशा से रहा हूं. मैंने पिछले कुछ सालों में, इससे पहले भी, इसमें बहुत अच्छा काम किया है. मैं अलग-अलग लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा था... भारत, पाकिस्तान... वे इसमें शामिल होने वाले थे, न्यूक्लियर हथियार."

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में US-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसियों से कहा कि वे “कर सकते हैं, लेकिन मैं हर देश पर 350 परसेंट टैरिफ लगा रहा हूं. अब अमेरिका के साथ कोई ट्रेड नहीं.” यह दावा करते हुए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनसे कहा, “मैं यह करने जा रहा हूं. मेरे पास वापस आओ और मैं इसे हटा दूंगा.

लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम लोग एक-दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार चलाओ, लाखों लोगों को मारो और लॉस एंजिल्स पर न्यूक्लियर धूल उड़े. मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं.” ट्रंप ने फिर कहा कि वह “पूरी तरह तैयार” हैं और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से कहा कि वह (झगड़े को) निपटाने के लिए 350 परसेंट टैरिफ लगाएंगे और कहा, अगर देश युद्ध रोक देते हैं, तो “हम एक अच्छी ट्रेड डील करेंगे,” क्योंकि वे ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, "अब, कोई दूसरा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करता... मैंने इन सभी लड़ाइयों को सुलझाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया, सभी को नहीं. 8 में से पांच इकॉनमी, ट्रेड और टैरिफ की वजह से सुलझीं." "मैंने यह किया."

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन किया और व्हॉइट हाउस की चीफ ऑफ स्टॉफ सूसी विल्स के सामने लाखों जानें बचाने के लिए धन्यवाद दिया.

इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें "प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोन आया और उन्होंने कहा, 'हमारा काम हो गया.' मैंने कहा, 'आपका क्या काम हो गया?'" ट्रंप ने कहा और दावा किया कि मोदी ने जवाब दिया: "हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं." ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फिर मोदी को धन्यवाद दिया और कहा, "चलो एक डील करते हैं." अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि उन्होंने कई दूसरी लड़ाइयों में बहुत से लोगों, लाखों लोगों को बचाया.

गौर करें तो ट्रंप ने एक दिन पहले भी ओवल ऑफिस में सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बाइलेटरल मीटिंग के दौरान यह दावा दोहराया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया था. 10 मई को, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता में हुई “लंबी रात” की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान “पूरी तरह और तुरंत” सीजफायर पर राजा हो गए हैं, तब से उन्होंने 60 से ज़्यादा बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को “खत्म करने में मदद की.”

भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इसमें पहलगाम हमले के बदले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसमें 26 आम लोग मारे गए थे.

उधर भारत ने लगातार किसी भी तीसरे पक्ष के दखल से इनकार किया है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म करने पर सहमति 10 मई को दोनों सेनाओं के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स (DGMOs) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी.

