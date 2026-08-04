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ट्रंप ने हमला रोकने की दुहाई देकर ईरान को फिर बड़ी धमकी दी, कहा- समझौता का ये आखिरी मौका

ट्रंप ने कहा कि राजनयिक प्रयासों की वजह से रोक लगने से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला था.

US paused planned attack
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 7:05 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि ईरान को समझौते को लेकर आखिरी मौका दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), कतर और ईरान से डिप्लोमेसी करने की रिक्वेस्ट मिलने के बाद वॉशिंगटन ने मिलिट्री स्ट्राइक की प्लानिंग रोक दी.

पहली बार प्रेसिडेंशियल मिलिट्री स्पाउस कमीशन बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि डिप्लोमैटिक कोशिशों की वजह से रोक लगने से पहले, अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार था.

तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह आखिरी मौका है. यह ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यह नहीं होता है, तो यह उनके लिए एक अच्छे डॉक्यूमेंट पर साइन करने का आखिरी मौका है.' यह दावा करते हुए कि ईरान के कहने पर बातचीत चल रही थी, ट्रंप ने कहा, 'हम अभी बात कर रहे हैं, और हम ईरान के कहने पर बात कर रहे हैं, जिसे सऊदी अरब, यूएई और खासकर कतर का सपोर्ट है, लेकिन दूसरे भी कई देशों ने फोन किया. वे सभी इसे आखिरी मौका देना चाहते थे.'

ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग करने के बावजूद बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा, 'यह कमाल की बात है. हमारी कई बार बातचीत होती है. वे कभी-कभी मना कर देते हैं, भले ही उन्होंने घंटों साथ में बात की हो, लेकिन बातचीत चल रही है.'

ट्रंप ने आगे दावा किया कि डिप्लोमैटिक दखल से पहले ही अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार था. ट्रंप ने कहा, 'हम कल उन पर बहुत ज़ोर से हमला करने वाले थे, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से किसी भी हमले से ज़्यादा जोर से. हम जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने कॉल किया और, इसके अलावा, सऊदी अरब ने कॉल किया, यूएई ने कॉल किया, कतर ने कॉल किया. मुझे कई लोगों के कॉल आए.'

उन्होंने आगे कहा, 'अब, मैं भीख मांगने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग खास तौर पर ऐसा कर रहे थे. ईरान हमला नहीं चाहता था. और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं. इससे भी ज़्यादा जरूरी बात, मेरे नजरिए से हम ईरान के डी-न्यूक्लियराइज़ेशन के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि यही सब कुछ है.'

यह दोहराते हुए कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना वॉशिंगटन का मुख्य मकसद रहा है, ट्रंप ने कहा कि पिछली सरकारें और दूसरे देश दशकों से इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह हो जाना चाहिए था. 50 साल तक किसी ने नहीं किया और अब समय आ गया है.'

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पिछले अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का भी जिक्र किया, और दावा किया कि उन्होंने तेहरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को काफी कम कर दिया. उन्होंने कहा, 'हमने एक साल से भी पहले बी2 से उन पर जोरदार हमला किया था और इससे उनकी काबिलियत खत्म हो गई थी. और हमने बहुत अच्छा काम किया.'

सोमवार को पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान की आलोचना और तेज कर दी थी. इसमें उन्होंने ईरानी लीडरशिप पर आरोप लगाया कि वे वाशिंगटन के साथ बातचीत की मांग करके बहुत ज़्यादा दोगलापन दिखा रहे हैं, जबकि वे खुले तौर पर बातचीत होने से इनकार कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा और दावा किया कि जब तक कोई समझौता या पूरी तरह सरेंडर नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए एक्सेस पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा है.

ट्रंप की यह बात ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के अमेरिका के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातचीत की खबरों को खारिज करने के बाद आई, उन्होंने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल नहीं है.

बघाई ने यह भी साफ किया कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर एक नए समुद्री ट्रैफिक रूट के बारे में बनी समझ सिर्फ जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक टेक्निकल अरेंजमेंट थी और इसका मतलब स्ट्रेटेजिक वॉटरवे को फिर से खोलना नहीं था.

अलग से पहले प्रेसिडेंशियल मिलिट्री स्पाउस कमीशन को बनाने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस पहल का मकसद मिलिट्री परिवारों के लिए सपोर्ट को मजबूत करना है. उन्होंने कहा, 'हमारे शानदार मिलिट्री परिवारों को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा नया कदम उठाने के लिए यहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद. आज मैं पहले प्रेसिडेंशियल मिलिट्री स्पाउस कमीशन को बनाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं.'

ये भी पढ़ें- ट्रंप का दावा, आज से अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बातचीत शुरू होगी

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