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ट्रंप ने हमला रोकने की दुहाई देकर ईरान को फिर बड़ी धमकी दी, कहा- समझौता का ये आखिरी मौका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 5 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि ईरान को समझौते को लेकर आखिरी मौका दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), कतर और ईरान से डिप्लोमेसी करने की रिक्वेस्ट मिलने के बाद वॉशिंगटन ने मिलिट्री स्ट्राइक की प्लानिंग रोक दी. पहली बार प्रेसिडेंशियल मिलिट्री स्पाउस कमीशन बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि डिप्लोमैटिक कोशिशों की वजह से रोक लगने से पहले, अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार था. तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह आखिरी मौका है. यह ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यह नहीं होता है, तो यह उनके लिए एक अच्छे डॉक्यूमेंट पर साइन करने का आखिरी मौका है.' यह दावा करते हुए कि ईरान के कहने पर बातचीत चल रही थी, ट्रंप ने कहा, 'हम अभी बात कर रहे हैं, और हम ईरान के कहने पर बात कर रहे हैं, जिसे सऊदी अरब, यूएई और खासकर कतर का सपोर्ट है, लेकिन दूसरे भी कई देशों ने फोन किया. वे सभी इसे आखिरी मौका देना चाहते थे.' ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने पहले भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग करने के बावजूद बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा, 'यह कमाल की बात है. हमारी कई बार बातचीत होती है. वे कभी-कभी मना कर देते हैं, भले ही उन्होंने घंटों साथ में बात की हो, लेकिन बातचीत चल रही है.' ट्रंप ने आगे दावा किया कि डिप्लोमैटिक दखल से पहले ही अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार था. ट्रंप ने कहा, 'हम कल उन पर बहुत ज़ोर से हमला करने वाले थे, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से किसी भी हमले से ज़्यादा जोर से. हम जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने कॉल किया और, इसके अलावा, सऊदी अरब ने कॉल किया, यूएई ने कॉल किया, कतर ने कॉल किया. मुझे कई लोगों के कॉल आए.' उन्होंने आगे कहा, 'अब, मैं भीख मांगने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग खास तौर पर ऐसा कर रहे थे. ईरान हमला नहीं चाहता था. और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं. इससे भी ज़्यादा जरूरी बात, मेरे नजरिए से हम ईरान के डी-न्यूक्लियराइज़ेशन के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि यही सब कुछ है.'