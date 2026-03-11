ETV Bharat / international

'जब मैं चाहूं तब यह युद्ध खत्म हो जाएगा', बोले ट्रंप

वॉशिंगटन : ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि इस युद्ध को वह किसी भी समय खत्म कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है. ट्रंप ने कहा, "जब मैं चाहूं तब यह युद्ध खत्म हो जाएगा."

उन्होंने यह टिप्पणी एक्सियोस को दिए एक साक्षात्कार में की. ट्रंप ने यह भी कहा कि हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान में अमेरिका के पास निशाना बनाने के लिए "लगभग कुछ भी नहीं बचा है."

दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई भी घायल हैं. खबरों के मुताबिक वह भी पहले दिन ही घायल हुए थे. सीएनएन को एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका और इजराइल की बमबारी के पहले दिन ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के पैर में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें कुछ मामूली चोटें भी आईं.