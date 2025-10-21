ट्रंप की हमास को चेतावनी, सुधर जाओ वरना मिटा देंगे नामोनिशान
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस मंगलवार को इजराइल का दौरा करने वाले हैं.
Published : October 21, 2025 at 8:50 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार हमास को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उसने क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो उसका नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. ट्रंप ने ये चेतावनी इजराइल द्वारा यह दावा किए जाने के एक दिन बाद दी है जिसमें कहा कि हमास ने गाजा में संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है.
ओवल ऑफिस में मिडिल ईस्ट के हालिया घटनाक्रमों पर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि गंभीर परिणामों से बचने के लिए हमास को अच्छा होना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'मिडिल ईस्ट में पहली बार शांति है. हमने हमास के साथ एक समझौता किया है कि वे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे.
और अगर वे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो जरूरत पड़ने पर हम उनका सफाया कर देंगे और वे यह जानते हैं.' उन्होंने हमास पर अतीत में हुई हिंसा का आरोप लगाया और कहा कि इस समूह को अब कोई खास बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है, खासकर ईरान से.
ट्रंप ने आगे कहा, 'वे अंदर गए और बहुत से लोगों को मार डाला. वे हिंसक लोग हैं. हमास बहुत हिंसक रहा है लेकिन अब उन्हें ईरान का समर्थन नहीं है. अब उन्हें किसी का भी समर्थन नहीं है. उन्हें अच्छा होना होगा, और अगर वे अच्छे नहीं रहे, तो उन्हें मिटा दिया जाएगा.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि वाशिंगटन इस उद्देश्य के लिए सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा और कहा कि इसमें अमेरिकी सेना की कोई भागीदारी नहीं होगी.
ट्रंप की यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान आई, जहाँ दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग पर अरबों डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए. इससे पहले रविवार को इजराइल ने कहा कि उसने गाजा में हवाई हमलों की एक श्रृंखला के बाद युद्धविराम समझौते को नए सिरे से लागू करने की घोषणा की है.
ये हमले हमास द्वारा उसके बलों पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में किए गए थे. इसके बाद, व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यरुशलम में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जैसा कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी है.
इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भी मंगलवार को देश का दौरा करने वाले हैं. एक्स ऑन संडे पर एक पोस्ट में इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा, 'राजनीतिक क्षेत्र के निर्देश के अनुसार और हमास के उल्लंघनों के जवाब में कई महत्वपूर्ण हमलों के बाद आईडीएफ ने समझौते की शर्तों के अनुरूप युद्धविराम को नए सिरे से लागू करना शुरू कर दिया है. आईडीएफ युद्धविराम समझौते को कायम रखेगा और इसके किसी भी उल्लंघन का दृढ़ता से जवाब देगा.'
आईडीएफ ने बताया कि उसने गाजा में हमास से जुड़े दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. इनमें हथियार भंडारण सुविधाएँ, गोलीबारी के ठिकाने, लड़ाकों के ठिकाने और लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगें शामिल हैं. इनका इस्तेमाल कथित तौर पर इजराइल पर हमले की योजना बनाने के लिए किया जाता है.
आईडीएफ के दावे के अनुसार दक्षिणी गाजा के राफा क्षेत्र में हमास लड़ाकों द्वारा की गई गतिविधियों में वृद्धि के बाद ये हमले किए गए. रक्षा बलों का दावा है कि युद्धविराम की शर्तों के अनुसार लड़ाकों के ढाँचे को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहे आईडीएफ सैनिकों पर एक टैंक-रोधी मिसाइल और गोलाबारी की गई.
रविवार तक, गाजा मीडिया कार्यालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद से 97 लोग मारे गए हैं और 230 अन्य घायल हुए हैं. टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक बयान में कार्यालय ने इजराइली सेना पर 10 अक्टूबर से 80 उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इन्हें युद्धविराम समझौते और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया.
अल जजीरा ने गाजा स्थित अस्पताल सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार को गाजा पट्टी के विभिन्न इलाकों में इजरायली सैन्य गोलीबारी में कम से कम 42 फिलिस्तीनी मारे गए. यह अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से सबसे घातक दिनों में से एक है.