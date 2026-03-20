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चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम दुरईस्वामी को लेकर दिखायी जा रही है उत्सुकता

सांकेतिक तस्वीर ( AFP )

By PTI 3 Min Read

बीजिंग : चीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरईस्वामी के नाम को लेकर पड़ोसी देश में काफी उत्सुकता दिखायी जा रही है और बीजिंग के एक अधिकारी ने इसे चीनी नाम ‘वेई जियामेंग’ से जोड़ा है. भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1992 बैच के अधिकारी दुरईस्वामी वर्तमान में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं. चीन में उनके जल्द ही नया कार्यभार संभालने की उम्मीद है. दुरईस्वामी की नियुक्ति पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘मैंने देखा कि राजदूत दुरईस्वामी ने अपना चीनी नाम चुना है: वेई जियामेंग.’’ चीनी विद्वानों के अनुसार, मंदारिन में इस नाम का सामान्य अनुवाद ‘वेई’ है, जो एक आम चीनी उपनाम है और जिसका उच्चारण विक्रम के ‘वी’ से मिलता-जुलता है. बहुत पहले, चीनी इतिहास में वेई एक शक्तिशाली राज्य था. विद्वानों ने पीटीआई से कहा कि ‘जिया’ का अर्थ ‘‘शुभ या प्रशंसनीय’’ है, और ‘मेंग’ का अर्थ ‘‘सहयोगी’’ है. उन्होंने कहा कि व्यापक अर्थ में इसका अर्थ शुभ/प्रशंसनीय सहयोगी है. चीन के एक विद्वान के अनुसार, इन सभी बातों को मिलाकर इसे ‘‘एक उत्कृष्ट गठबंधन बनाने वाला’’ कहा जा सकता है, जिसका भारत-चीन संबंधों के वर्तमान संदर्भ में कूटनीतिक महत्व है. दुरईस्वामी की नियुक्ति ने चीनी आधिकारिक मीडिया और चीनी रणनीतिक समुदाय में काफी दिलचस्पी पैदा की है.