पेरिस के लूव्र म्यूजियम में चोरी, सात मिनट में चोरों ने उड़ाए 'अनमोल' गहने

पेरिस के लूव्र म्यूजियम में चोरी ( AP )

पेरिस: फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि रविवार को पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में चोर बास्केट लिफ्ट के जरिए बाहर से घुस आए और बेशकीमती ज्वेलरी चुराकर ले गए. इसके बाद म्यूजियम दिन भर के लिए बंद हो गया. गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने इसे एक बड़ी डकैती बताया और कहा कि लूव्र म्यूजियम से चुराई गई ज्वेलरी अनमोल थे. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनमोल ज्वेलरी चुरा ली और यह चोरी सात मिनट तक चली. मंत्री ने फ्रांसीसी न्यूज आउटलेट्स फ्रांस इंटर, फ्रांस इन्फो और ले मोंडे को बताया कि तीन या चार चोरों ने एग्जिबीशन वेन्यू के 'गैलेरी डी'अपोलोन' (अपोलो गैलरी) में दो डिस्पले पर ध्यान केंद्रित किया और दिनदहाड़े डकैती को अंजाम दिया. उन्होंने कहा, "स्पष्ट रूप से यह एक टीम थी, जिसने टोही का काम किया. मंत्री ने आगे कहा कि शीशे डिस्क कटर से काटे गए थे. लूव्र ने कहा कि म्यूजियम असाधारण कारणों से बंद रहेगा. हालांकि इस डकैती के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई. पर्यटकों की अराजक भीड़

घटनास्थल से प्राप्त वीडियो में पर्यटकों की अराजक भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस ने म्यूजियम के गेट और पैलेस परिसर से होकर जाने वाली आस-पास की सड़कें बंद कर दी थीं. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फ्रांसीसी न्यूज पेपल ले पेरिसियन ने बताया कि अपराधी दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम और पूर्व महल में सीन की ओर मुख वाले हिस्से से घुसे, जहां निर्माण कार्य चल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपोलो गैलरी के लक्षित कमरे तक सीधे पहुंचने के लिए एक मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल किया.