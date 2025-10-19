ETV Bharat / international

पेरिस के लूव्र म्यूजियम में चोरी, सात मिनट में चोरों ने उड़ाए 'अनमोल' गहने

पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम से चोर बेशकीमती ज्वेलरी चुराकर ले गए. उन्होंने इस चोरी को सात मिनट में अंजाम दिया.

Louvre Museum
पेरिस के लूव्र म्यूजियम में चोरी (AP)
पेरिस: फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि रविवार को पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम में चोर बास्केट लिफ्ट के जरिए बाहर से घुस आए और बेशकीमती ज्वेलरी चुराकर ले गए. इसके बाद म्यूजियम दिन भर के लिए बंद हो गया. गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने इसे एक बड़ी डकैती बताया और कहा कि लूव्र म्यूजियम से चुराई गई ज्वेलरी अनमोल थे.

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनमोल ज्वेलरी चुरा ली और यह चोरी सात मिनट तक चली. मंत्री ने फ्रांसीसी न्यूज आउटलेट्स फ्रांस इंटर, फ्रांस इन्फो और ले मोंडे को बताया कि तीन या चार चोरों ने एग्जिबीशन वेन्यू के 'गैलेरी डी'अपोलोन' (अपोलो गैलरी) में दो डिस्पले पर ध्यान केंद्रित किया और दिनदहाड़े डकैती को अंजाम दिया.

उन्होंने कहा, "स्पष्ट रूप से यह एक टीम थी, जिसने टोही का काम किया. मंत्री ने आगे कहा कि शीशे डिस्क कटर से काटे गए थे. लूव्र ने कहा कि म्यूजियम असाधारण कारणों से बंद रहेगा. हालांकि इस डकैती के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई.

पर्यटकों की अराजक भीड़
घटनास्थल से प्राप्त वीडियो में पर्यटकों की अराजक भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस ने म्यूजियम के गेट और पैलेस परिसर से होकर जाने वाली आस-पास की सड़कें बंद कर दी थीं. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

फ्रांसीसी न्यूज पेपल ले पेरिसियन ने बताया कि अपराधी दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम और पूर्व महल में सीन की ओर मुख वाले हिस्से से घुसे, जहां निर्माण कार्य चल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपोलो गैलरी के लक्षित कमरे तक सीधे पहुंचने के लिए एक मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल किया.

महारानी यूजनी का मुकुट टूटा
ले पेरिसियन ने बताया कि खिड़कियां तोड़ने के बाद उन्होंने कथित तौर पर नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह से नौ आभूषण चुरा लिए. ले पेरिसियन ने यह भी बताया कि चुराए गए आभूषणों में से एक बाद में म्यूजियम के बाहर पाया गया. अखबार ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि यह महारानी यूजनी का मुकुट था और वह टूटा हुआ था.

लूव्र में चोरी और डकैती के प्रयासों का एक लंबा इतिहास रहा है. सबसे प्रसिद्ध घटना 1911 में हुई थी, जब मोना लिसा अपने फ्रेम से गायब हो गई थी, जिसे विन्सेन्ज़ो पेरुगिया नामक एक पूर्व कर्मचारी ने चुरा लिया था. वह म्यूजियम के अंदर छिप गया और पेंटिंग को अपने कोट के नीचे छिपाकर बाहर निकल गया. दो साल बाद इसे फ्लोरेंस में बरामद किया गया - एक ऐसी घटना जिसने लियोनार्डो दा विंची के चित्र को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति बनाने में मदद की.

1983 में लूव्र दो कवच चोरी हुए थे
1983 में लूव्र से पुनर्जागरण काल ​​के दो कवच चोरी हो गए थे और लगभग चार दशक बाद ही बरामद हुए थे. म्यूजियम के कलेक्शन में नेपोलियन काल की लूटपाट की विरासत भी मौजूद है, जो आज भी क्षतिपूर्ति पर बहस को जन्म देती है.

लूव्र में मेसोपोटामिया, मिस्र और शास्त्रीय दुनिया से लेकर यूरोपीय कलाकारों तक, प्राचीन वस्तुओं, मूर्तिकला और चित्रकला से जुड़ी 33,000 से ज़्यादा कृतियां हैं. इसके प्रमुख आकर्षणों में मोना लिसा, वीनस डी मिलो और समोथ्रेस की पंखों वाली विजय शामिल हैं. गैलेरी डी अपोलोन, जहां रविवार को कथित तौर पर चोरी हुई थी. इसमें फ्रांसीसी राजमुकुट के आभूषणों का संग्रह प्रदर्शित है. इस संग्रहालय में प्रतिदिन 30,000 तक विजिटर्स आते हैं.

