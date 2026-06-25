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एक क्लिक में जानें 1998 से 2026 तक दुनिया के सबसे घातक भूकंप के बारे में

वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंप से देश में देश में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ.

World Deadliest Earthquakes
वेनेजुएला के काराकास में भूकंप के बाद गिरी हुई एक इमारत (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 2:28 PM IST

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हैदराबाद: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में दो जबरदस्त भूकंपों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. उत्तरी वेनेजुएला का तटीय राज्य ला गुएरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. इसे 'आपदा क्षेत्र' बताया गया जहाँ दर्जनों इमारतें पूरी तरह से ढह गईं. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की. भूकंप से हुए नुकसान के कारण माइक्वेटिया हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया.

24 जून, 2026 – काराकस, वेनेज़ुएला: 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आए, जिससे काराकस में कई इमारतें ढह गईं. कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई (गिनती जारी है), जो एक सदी से भी ज़्यादा समय में वेनेज़ुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था.

28 मार्च, 2025 – म्यांमार और थाईलैंड: 7.7 तीव्रता का भूकंप शान राज्य और सीमावर्ती इलाकों में आया, जिसमें 5,456 लोगों की मौत हुई और कई समुदायों में भारी ढांचागत नुकसान हुआ.

7 अक्टूबर, 2023 – हेरात, अफ़गानिस्तान: हेरात से 14 किमी दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 1,482 लोगों की मौत हुई.

6 फरवरी, 2023 – तुर्की और सीरिया: 7.8 तीव्रता के भूकंप में 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और लगभग 300,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. करीब 658,000 लोगों की नौकरी चली गई.

22 जून, 2022: अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता के भूकंप में 1,100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

14 अगस्त, 2021: हैती में 7.2 तीव्रता के भूकंप में 2,200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

28 सितंबर, 2018: इंडोनेशिया में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी आई और 4,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

25 अप्रैल, 2015: नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप में 8,800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

11 मार्च, 2011: जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी आई और लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई.

12 जनवरी, 2010: हैती में 7.0 तीव्रता के भूकंप में 100,000 से ज़्यादा लोग मारे गए. सरकारी अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 316,000 तक पहुँच गई.

12 मई, 2008: चीन के पूर्वी सिचुआन में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 87,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

27 मई, 2006: इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आने से 5,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

8 अक्टूबर, 2005: पाकिस्तान के कश्मीर इलाके में 7.6 तीव्रता के भूकंप से 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

28 मार्च, 2005: इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में 8.6 तीव्रता के भूकंप से लगभग 1,300 लोगों की मौत हो गई.

26 दिसंबर, 2004: इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के भूकंप से हिंद महासागर में सुनामी आई, जिसमें एक दर्जन देशों में लगभग 230,000 लोगों की मौत हो गई.

26 दिसंबर, 2003: दक्षिण-पूर्वी ईरान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

21 मई, 2003: अल्जीरिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 2,200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

26 जनवरी, 2001: भारत के गुजरात में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 20,000 तक लोगों की मौत हो गई.

17 अगस्त, 1999: तुर्की के इज़मित में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें लगभग 18,000 लोगों की मौत हो गई.

30 मई, 1998: अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में 6.6 तीव्रता का भूकंप आने से 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

वेनेजुएला के इतिहास में आए प्रमुख भूकंप

1900 – काराकस के पूर्व में 7.6–7.7 तीव्रता का भूकंप; यह वेनेजुएला के इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप था.

1967 – काराकस के पास 6.7 तीव्रता का भूकंप; इसमें कम से कम 225 लोगों की मौत हुई और राजधानी में भारी नुकसान हुआ.

1997 – सुक्रे राज्य में 6.9–7.0 तीव्रता का भूकंप; इसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

2018 – उत्तरी तट पर 7.2 तीव्रता का भूकंप; इसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई.

24 सितंबर, 2025 – वेनेजुएला के ज़ुलिया में मेने ग्रांडे के पास 6.2–6.3 तीव्रता का भूकंप; इससे इमारतों को भारी नुकसान पहुँचा, एक व्यक्ति की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए.

2026 – काराकस में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप (डबल-शॉक) आए; इससे इमारतें ढह गईं और दर्जनों लोगों की मौत हो गई (मृतकों की संख्या अभी भी गिनी जा रही है).

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप, भारी तबाही, आपातकाल की घोषणा

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