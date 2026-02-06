ETV Bharat / international

'ईरान से फौरन बाहर निकलो', भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी

ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है.

"Leave Iran now": US issues warning for its citizens
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ट्रंप (डिजाइन इमेज) (AFP)
By ANI

Published : February 6, 2026 at 3:45 PM IST

तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान में वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी दी. साथ ही उनसे कहा गया है कि, ईरान से निकलने का ऐसा प्लान बनाया जाए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो.

वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि, सुरक्षा के लिहाज से सड़कों को बंद किया जा रहा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट पर रोक जारी है. साथ ही कहा है कि, तनाव के बीच ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच पर रोक लगा रही है. ऐसे में उसने अपने नागरिकों से किसी भी परिस्थिति से खुद से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि, एयरलाइंस ईरान से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम या कैंसिल कर रही हैं. आगे कहा गया है कि, तनाव के बीच अमेरिकी नागरिकों को लगातार इंटरनेट बंद रहने की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. उसने अपने लोगों से ईरान से जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्किये जाने के बारे में सोचने को कहा है.

एडवाइजरी में अमेरिकी लोगों से तुरंत ईरान छोड़ की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि, वहां से बाहर निकलने के लिए ट्रंप सरकार कोई मदद नहीं करेगी. ईरान से निकलने का ऐसा प्लान बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो. ईरान से बाहर निकलने के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहने को कहा गया है.

अमेरिकी एडवाइजरी में यूएस नागरिकों से कहा गया है कि, अगर वे ईरान से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने घर या किसी दूसरी सुरक्षित ठिकानों पर रुकने की कोशिश करें. अमेरिकी नागरिकों से खाना, पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजों को साथ रखने को कहा है.

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में एनरोल करने को कहा गया है. एडवाइजरी के मुताबिक, अमेरिकी लोगों को प्रदर्शन से बचने और अपने आस-पास का ध्यान रखने को कहा गया है.

साथ ही कोई भी बड़ी खबर के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है. साथ ही लोगों को किसी भी विपरित परिस्थिति में अपने प्लान बदलने के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है. साथ ही ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से अपना फोन चार्ज रखने और अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करते रहने की बात कही गई है, ताकि उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता सकें.

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि, जिनके पास अमेरिकी-ईरानी दोहरी राष्ट्रीयता रखने वालों को ईरानी पासपोर्ट पर ईरान से बाहर निकलना होगा. ईरानी सरकार दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता नहीं देती है और अमेरिका -ईरानी दोहरी नागरिकता वालों को सिर्फ ईरानी नागरिक ही मानेगी.

अमेरिकी नागरिकों को ईरान में पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने का काफी खतरा है. ऐसे में अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या यूनाइटेड स्टेट्स से कनेक्शन दिखाना ईरानी अधिकारियों के लिए किसी को हिरासत में लेने के लिए काफी वजह हो सकती है.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि, जिन अमेरिकी नागरिकों के पास वैद्य पासपोर्ट नहीं है, उन्हें ईरान छोड़ने के बाद सबसे पास की अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट में इसके लिए अप्लाई करना चाहिए.

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि, अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान, इराक या पाकिस्तान-ईरान बॉर्डर एरिया की यात्रा नहीं करनी चाहिए. अमेरिकी सरकार के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डिप्लोमैटिक या कॉन्सुलर संबंध नहीं हैं. स्विस सरकार, तेहरान में अपनी एम्बेसी के जरिए, ईरान में अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाली ताकत के तौर पर काम करती है.

