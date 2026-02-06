ETV Bharat / international

'ईरान से फौरन बाहर निकलो', भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी

तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान में वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी दी. साथ ही उनसे कहा गया है कि, ईरान से निकलने का ऐसा प्लान बनाया जाए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो.

वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि, सुरक्षा के लिहाज से सड़कों को बंद किया जा रहा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावटें और इंटरनेट पर रोक जारी है. साथ ही कहा है कि, तनाव के बीच ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच पर रोक लगा रही है. ऐसे में उसने अपने नागरिकों से किसी भी परिस्थिति से खुद से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि, एयरलाइंस ईरान से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को कम या कैंसिल कर रही हैं. आगे कहा गया है कि, तनाव के बीच अमेरिकी नागरिकों को लगातार इंटरनेट बंद रहने की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. उसने अपने लोगों से ईरान से जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्किये जाने के बारे में सोचने को कहा है.

एडवाइजरी में अमेरिकी लोगों से तुरंत ईरान छोड़ की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि, वहां से बाहर निकलने के लिए ट्रंप सरकार कोई मदद नहीं करेगी. ईरान से निकलने का ऐसा प्लान बनाएं जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर न हो. ईरान से बाहर निकलने के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहने को कहा गया है.

अमेरिकी एडवाइजरी में यूएस नागरिकों से कहा गया है कि, अगर वे ईरान से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपने घर या किसी दूसरी सुरक्षित ठिकानों पर रुकने की कोशिश करें. अमेरिकी नागरिकों से खाना, पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजों को साथ रखने को कहा है.

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में एनरोल करने को कहा गया है. एडवाइजरी के मुताबिक, अमेरिकी लोगों को प्रदर्शन से बचने और अपने आस-पास का ध्यान रखने को कहा गया है.