अमेरिका ने दोनों पायलटों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला, ट्रंप ने खुद की पुष्टि
ट्रंप ने कहा कि समय तेजी से बीत रहा है, अब ईरान पर कहर बरपेगा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 5, 2026 at 10:45 AM IST
तेहरान/वॉशिंगटन : अमेरिका ने उन दोनों पायलटों को सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकाल लिया, जिनका विमान ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ईरान ने इस विमान को मार गिराने का दावा किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलटों को सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी दी.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान द्वारा लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के बाद से लापता एक अमेरिकी सैन्यकर्मी को बचा लिया गया है. अपने बयान में ट्रंप ने घोषणा की, "हमने उसे ढूंढ लिया! मेरे प्यारे अमेरिकी नागरिकों, पिछले कुछ घंटों में, अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया है… मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह अब सुरक्षित और स्वस्थ है!"
🚨TRUMP: “WE GOT HIM!”— TONY™ (@TONYxTWO) April 5, 2026
No American left behind 🇺🇸
Second pilot rescued!! Thank you Jesus 🙏🏼 pic.twitter.com/RTSXiann9j
उन्होंने आगे कहा कि घायल अधिकारी जल्द ही ठीक हो जाएगा और बताया कि एक दिन पहले एक अलग अभियान में एक अन्य पायलट को भी बचाया गया था. उन्होंने कहा, "हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे!"
ईरान के भीतर तेहरान द्वारा मार गिराए गए एफ-15ई विमान के लापता पायलट को बचाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के भीतर किए गए हाई जोखिम वाले खोज और बचाव अभियान में अमेरिकी सेना की सटीकता और समन्वय की प्रशंसा की.
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि पायलट "सुरक्षित और स्वस्थ" है. खोज और बचाव अभियान को "चमत्कारिक" बताते हुए, उन्होंने कहा कि सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि दो अमेरिकी पायलटों को अलग-अलग "शत्रु क्षेत्र से" बचाया गया है.
शुक्रवार को ईरान में जारी संघर्ष के बीच दो अमेरिकी सैन्य विमान ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे. सबसे पहले खबर आई कि एक अमेरिकी एफ-15ई स्ट्राइक ईगल विमान ईरान के ऊपर मार गिराया गया. चालक दल के एक सदस्य को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी रही. इसके अलावा, अमेरिकी वायु सेना का एक और लड़ाकू विमान भी इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसे मार गिराया गया था या तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ.
ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने अपने नागरिकों से उन पायलटों का पता लगाने में मदद करने का आग्रह किया था, जिन्हें उन्होंने "शत्रु पायलट" बताया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार ने किसी भी गिरे हुए अमेरिकी पायलट को जीवित पकड़ने पर लगभग £50,000 ($66,100) का इनाम देने की घोषणा की। उसी समय, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने अमेरिकी सैन्य प्रयासों का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी रणनीति "सत्ता परिवर्तन" से हटकर हताशा में यह पूछने पर आ गई है कि "क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है?"
UPDATE: The second pilot has been safely rescued.https://t.co/jesBtwChuA https://t.co/tPn9CSsFLb— AF Post (@AFpost) April 5, 2026
पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान को "पूरी तरह से नष्ट" कर दिया है और युद्ध को "बहुत जल्द" समाप्त कर देगा. दो दिन बाद, ईरान ने दो अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया, जिससे बमबारी अभियान के लगातार बढ़ते खतरे और कमजोर हो चुकी ईरानी सेना की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता का पता चलता है.
युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों से हुई थी और इसमें हजारों लोग मारे गए हैं, वैश्विक बाजार हिल गए हैं, प्रमुख समुद्री मार्ग बंद हो गए हैं और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं. दोनों पक्षों ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है और उन पर हमले भी किए हैं, जिससे संभावित युद्ध अपराधों की चेतावनी जारी हुई है.
ट्रंप ने ईरान को सोमवार तक होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की धमकी दोहराई है. यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे तेहरान ने अवरुद्ध कर रखा है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शनिवार को लिखा, “याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दस दिन का समय दिया था? समय तेजी से बीत रहा है - 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा.”
सरकारी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप की इस धमकी के जवाब में शनिवार देर रात ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने कहा, “अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुल जाएंगे.” इसके जवाब में जनरल ने क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी.
ये भी पढ़ें : ईरान में अमेरिकी लड़ाकू विमान हादसे का शिकार, चालक दल का एक सदस्य बचाया गया