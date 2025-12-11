ETV Bharat / international

ग्लोबल एनवॉयरनमेंट को दुरुस्त करके करोड़ों को गरीबी और भुखमरी से बचाया जा सकेगा, जानिए GEO-7 रिपोर्ट की अनोखी बातें

पॉल्यूशन-फ्री प्लैनेट में इन्वेस्ट करने से ग्लोबल GDP में ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो सकती है, ( AP / IANS )

हैदराबाद: ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, सातवां एडिशन: ए फ्यूचर वी चूज (GEO-7) को हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के सातवें सेशन में रिलीज किया गया. यह 82 देशों के 287 मल्टी-डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट का प्रोडक्ट है. ग्लोबल एनवॉयरनमेंट का अब तक का सबसे बड़ा असेसमेंट यह पाया गया है कि एक स्टेबल क्लाइमेट, हेल्दी नेचर और जमीन, और एक पॉल्यूशन-फ्री प्लैनेट में इन्वेस्ट करने से ग्लोबल GDP में ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो सकती है, लाखों मौतें टाली जा सकती हैं और करोड़ों लोगों को गरीबी और भूख से बाहर निकाला जा सकता है. यूनाइटेड नेशंस एनवॉयरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की एक रिसर्च के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज, बॉयोडॉयवर्सिटी का नुकसान, जमीन का खराब होना, रेगिस्तान बनना, प्रदूषण और कचरे की वजह से धरती, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पहले ही हर साल खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं. अगर मौजूदा डेवलपमेंट के रास्ते पर चला गया तो यह नुकसान और बढ़ेगा. हालांकि, ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक फायदे जो 2070 तक हर साल US$20 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं और बढ़ते रहेंगे, वे पूरे समाज और पूरी सरकार की कोशिशों से होंगे, ताकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, मटीरियल और कचरा, एनर्जी, खाना और एनवॉयरनमेंट के सिस्टम में सुधार हो सके. दुनिया भर की कोशिशों और कार्रवाई की मांग के बावजूद, हमारा ग्रह पहले ही एक अनजान जगह पर पहुंच चुका है, जहां उसे क्लाइमेट चेंज, बॉयोडायवर्सिटी का नुकसान, जमीन का खराब होना और रेगिस्तान बनना, और प्रदूषण और कचरे जैसे ग्लोबल एनवॉयरनमेंटल संकटों का सामना करना पड़ रहा है. ये आपस में जुड़े संकट, जो इंसानी सेहत को कमजोर कर रहे हैं और मुख्य रूप से प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अस्थिर सिस्टम के कारण हैं, एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और बढ़ाते हैं और इनसे मिलकर निपटने की जरूरत है. ग्लोबल वॉर्मिंग की दर पिछले IPCC प्रोजेक्शन के मुख्य अनुमानों से ज़्यादा होने की संभावना है, जिससे अगले कुछ दशकों में कई क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के हमेशा के लिए पार करने का खतरा बढ़ जाएगा. इनमें समुद्र के सर्कुलेशन में बड़े बदलाव, बर्फ की चादर का तेजी से नुकसान, बड़े पैमाने पर पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना, जंगलों का खत्म होना, और कोरल रीफ इकोसिस्टम का खत्म होना शामिल हैं. लगभग 8 मिलियन प्रजातियों में से 10 लाख विलुप्त होने के खतरे में हैं, कुछ तो कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगी. साल 2022 में 20 से 40 प्रतिशत जमीन के खराब होने का अनुमान लगाया गया है. 2015 और 2019 के बीच, दुनिया भर में हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर (इथियोपिया या कोलंबिया के आकार के बराबर) उपजाऊ और उत्पादक जमीन खराब हुई. हर साल ठोस कचरा अभी 2 बिलियन टन से ज़्यादा है और मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, 2050 तक इसके 3.8 बिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है. हाल ही में UN के एक एनालिसिस के अनुसार, अगर सरकारें अपनी मौजूदा पॉलिसी जारी रखती हैं, तो वे पेरिस एग्रीमेंट, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बॉयोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और UNCCD स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018-2030 जैसे मल्टीलेटरल एनवायरनमेंटल एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती हैं.