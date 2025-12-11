ग्लोबल एनवॉयरनमेंट को दुरुस्त करके करोड़ों को गरीबी और भुखमरी से बचाया जा सकेगा, जानिए GEO-7 रिपोर्ट की अनोखी बातें
ग्लोबल एनवॉयरनमेंट आउटलुक, सातवां एडिशन: ए फ्यूचर वी चूज (GEO-7) 82 देशों के 287 मल्टी-डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट का प्रोडक्ट है.
Published : December 11, 2025 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, सातवां एडिशन: ए फ्यूचर वी चूज (GEO-7) को हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के सातवें सेशन में रिलीज किया गया. यह 82 देशों के 287 मल्टी-डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट का प्रोडक्ट है.
ग्लोबल एनवॉयरनमेंट का अब तक का सबसे बड़ा असेसमेंट यह पाया गया है कि एक स्टेबल क्लाइमेट, हेल्दी नेचर और जमीन, और एक पॉल्यूशन-फ्री प्लैनेट में इन्वेस्ट करने से ग्लोबल GDP में ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो सकती है, लाखों मौतें टाली जा सकती हैं और करोड़ों लोगों को गरीबी और भूख से बाहर निकाला जा सकता है.
यूनाइटेड नेशंस एनवॉयरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की एक रिसर्च के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज, बॉयोडॉयवर्सिटी का नुकसान, जमीन का खराब होना, रेगिस्तान बनना, प्रदूषण और कचरे की वजह से धरती, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पहले ही हर साल खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं. अगर मौजूदा डेवलपमेंट के रास्ते पर चला गया तो यह नुकसान और बढ़ेगा.
हालांकि, ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक फायदे जो 2070 तक हर साल US$20 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं और बढ़ते रहेंगे, वे पूरे समाज और पूरी सरकार की कोशिशों से होंगे, ताकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, मटीरियल और कचरा, एनर्जी, खाना और एनवॉयरनमेंट के सिस्टम में सुधार हो सके.
दुनिया भर की कोशिशों और कार्रवाई की मांग के बावजूद, हमारा ग्रह पहले ही एक अनजान जगह पर पहुंच चुका है, जहां उसे क्लाइमेट चेंज, बॉयोडायवर्सिटी का नुकसान, जमीन का खराब होना और रेगिस्तान बनना, और प्रदूषण और कचरे जैसे ग्लोबल एनवॉयरनमेंटल संकटों का सामना करना पड़ रहा है. ये आपस में जुड़े संकट, जो इंसानी सेहत को कमजोर कर रहे हैं और मुख्य रूप से प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अस्थिर सिस्टम के कारण हैं, एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और बढ़ाते हैं और इनसे मिलकर निपटने की जरूरत है.
ग्लोबल वॉर्मिंग की दर पिछले IPCC प्रोजेक्शन के मुख्य अनुमानों से ज़्यादा होने की संभावना है, जिससे अगले कुछ दशकों में कई क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के हमेशा के लिए पार करने का खतरा बढ़ जाएगा. इनमें समुद्र के सर्कुलेशन में बड़े बदलाव, बर्फ की चादर का तेजी से नुकसान, बड़े पैमाने पर पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना, जंगलों का खत्म होना, और कोरल रीफ इकोसिस्टम का खत्म होना शामिल हैं.
लगभग 8 मिलियन प्रजातियों में से 10 लाख विलुप्त होने के खतरे में हैं, कुछ तो कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगी. साल 2022 में 20 से 40 प्रतिशत जमीन के खराब होने का अनुमान लगाया गया है. 2015 और 2019 के बीच, दुनिया भर में हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर (इथियोपिया या कोलंबिया के आकार के बराबर) उपजाऊ और उत्पादक जमीन खराब हुई.
हर साल ठोस कचरा अभी 2 बिलियन टन से ज़्यादा है और मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, 2050 तक इसके 3.8 बिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है.
हाल ही में UN के एक एनालिसिस के अनुसार, अगर सरकारें अपनी मौजूदा पॉलिसी जारी रखती हैं, तो वे पेरिस एग्रीमेंट, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बॉयोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और UNCCD स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018-2030 जैसे मल्टीलेटरल एनवायरनमेंटल एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती हैं.
ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया भर में इंसानों की वजह से होने वाला एमिशन, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, 2023 में लगभग 60 गीगाटन CO2 के बराबर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे क्लाइमेट चेंज में पहले कभी नहीं हुआ. सभी सेक्टर में से, 79 परसेंट एमिशन एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स से हुआ, जबकि 22 परसेंट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लैंड-यूज चेंज से हुआ.
ग्लोबल एनवॉयरनमेंट आउटलुक इंसानियत के लिए एक आसान ऑप्शन बताता है: क्लाइमेट चेंज, घटती प्रकृति, खराब होती ज़मीन और प्रदूषित हवा से तबाह भविष्य की राह पर चलते रहें, या एक हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी लोग और हेल्दी इकॉनमी के लिए दिशा बदलें. UNEP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने कहा, “यह कोई चॉइस नहीं है.”
ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे का अनुमान है कि ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक फायदे 2050 में दिखने लगेंगे, 2070 तक बढ़कर US$20 ट्रिलियन प्रति वर्ष हो जाएंगे और उसके बाद US$100 ट्रिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ जाएंगे. पाथवे का अनुमान है कि क्लाइमेट रिस्क का एक्सपोजर कम होगा, 2030 तक बायोडायवर्सिटी का नुकसान कम होगा और नेचुरल लैंड में बढ़ोतरी होगी.
एयर पॉल्यूशन कम करने जैसे उपायों से 2050 तक 9 मिलियन समय से पहले होने वाली मौतों को टाला जा सकता है. 2050 तक, लगभग 200 मिलियन लोगों को कुपोषण से और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है.
2050 तक नेट-जीरो एमिशन हासिल करने और बॉयोडायवर्सिटी को बचाने और ठीक करने के लिए जरूरी फंडिंग पक्का करने के लिए, 2050 तक लगभग US$8 ट्रिलियन के सालाना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. हालांकि, कुछ न करने की कीमत कहीं ज़्यादा है.
बढ़ता नुकसान: ग्रीनहाउस गैस एमिशन में 1.5 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. 1990 से हर साल, 2024 में यह एक नए हाई पर पहुंचेगा, जिससे दुनिया का तापमान बढ़ेगा और क्लाइमेट पर असर और तेज होगा.
पिछले 20 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली खराब मौसम की घटनाओं की कीमत हर साल US$143 बिलियन होने का अनुमान है. दुनिया भर में जमीन का 20 से 40 परसेंट हिस्सा खराब होने का अनुमान है, जिससे तीन अरब से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि लगभग 8 मिलियन प्रजातियों में से 10 लाख विलुप्त होने के खतरे में हैं.
प्रदूषण की वजह से हर साल 90 लाख मौतें होती हैं, 2019 में एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग US$8.1 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ, जो ग्लोबल GDP का लगभग 6.1% है. अगर मौजूदा तरीके जारी रहे, तो पर्यावरण की स्थिति काफी खराब होने की उम्मीद है, और 2030 के दशक की शुरुआत में ही ग्लोबल तापमान प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5°C और 2040 के दशक तक 2.0°C तक पहुंच सकता है. इस वजह से 2050 तक सालाना ग्लोबल GDP में 4% की कमी और सदी के आखिर तक 20% की कमी आ सकती है.
धरती को प्रदूषित करने वाला 8,000 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जमा होता रहेगा. इससे प्लास्टिक में जहरीले केमिकल के संपर्क में आने से हर साल US$1.5 ट्रिलियन का अनुमानित हेल्थ से जुड़ा आर्थिक नुकसान होगा.
