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'पिता बह गए...पीछे सिर्फ कुछ लकड़ियां रह गईं', नुवाकोट के गेरखुटार से सामने आईं दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें

बिनेश और उसके चाचा हाईवे के उसी हिस्से से लकड़ियाँ और पेड़ की टहनियाँ इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ 26 अगस्त को उसके पिता बाढ़ में बह गए थे ( ETV Bharat )

वह अपनी परेशान मां और दो दूसरे भाई-बहनों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर देता है. साथ ही अपने पिता के सपनों को पूरा करने की भी कोशिश कर रहा है. बिनेश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, "मेरे पिता हमारे परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे, और अब मुझे अपनी मां, भाई और बहन का ध्यान रखना होगा. मैं उन्हें खोना नहीं चाहता. मैं अपने परिवार की मदद के लिए कोई काम ढूंढना शुरू करूंगा, लेकिन मैं स्कूल जाना भी जारी रखने की कोशिश करूंगा."

रमेश तामांग चाहते थे कि, उनका बेटा बिनेश पढ़-लिखकर कुछ हासिल करे. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. अब हालात यह है कि, बिनेश को अपने पिता के जाने का गम है. वह अब इस सच्चाई से जूझ रहा है कि, उसके पिता उसे छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चले गए हैं. ऐसे में उसकी जिंदगी का रास्ता अचानक बदल गया है.

बिनेश तमांग अपने अंकल के साथ खाना पकाने के लिए लकड़ी इक्ट्ठा कर रहे हैं, वहीं, पर्यटक बाढ़ के बाद स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं. (ETV Bharat)

बिनेश ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि, वह यहां नहीं आना चाहता था. इसलिए क्योंकि, वह अपने पिता को बहुत ज्यादा मिस (याद) कर रहा है. उसने बताया कि, बाढ़ के बाद इस इलाके में कुकिंग गैस और बिजली की कमी हो गई है, इसलिए वह फिलहाल खाना पकाने के लिए लकड़ियां इक्ट्ठा कर रहा है.

बिनेश ने ईटीवी भारत को बताया, “मेरे पिता सुबह 9.15 बजे यहां से गाड़ी से निकले थे. वह बस लेकर कुछ 100 मीटर ही गए थे कि अचानक बाढ़ आ गई. लोगों ने देखा कि अचानक आए पानी में पूरी गाड़ी बह गई. बाद में बिनेश के पिता रमेश और कुछ दूसरे यात्रियों का शव बरामद हुआ. उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया और सोमवार को आखिरी रस्में पूरी हुईं.

तेज बाढ़ के पानी ने पेड़ों के तने और डालियां तो छोड़ दीं, लेकिन उनके पिता रमेश तमांग को बहा ले गया. रमेश तमांग रसुवा के लिए यात्री बस चलाते थे. 26 अगस्त का वह मनहूस दिन, जब तबाही आई, तो उन्होंने त्रिशूली नदी के किनारे बने हाईवे पर बस लेकर निकले थे.

काठमांडू को रसुवा से जोड़ने वाला पासांग-ल्हामू हाईवे ( त्रिशूली हाईवे) का वह हिस्सा जो अचानक आई बाढ़ से कई किलोमीटर तक तबाह हो गया था. (ETV Bharat)

गेरखुटार नेपाल के बागमती प्रांत के नुवाकोट जिले में स्थित है. यहां सिर मुंडवाए और चेहरे पर गंभीरता लिए, कक्षा 9वीं का छात्र बिनेश तमांग चुपचाप उसी जगह पर लकड़ी के लट्ठे जमा कर रहा था, जहां भयानक बाढ़ ने उसके पिता और पासांग-ल्हामू हाईवे या त्रिशूली हाईवे को बहा दिया था. यहां उसके चाचा ने लकड़ी के लट्ठे जमा करने में मदद की.

नुवाकोट: नेपाल में 26 अगस्त 2026 को ग्लेशियर टूटने और भीषण बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी कई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं. उनमें से नुवाकोट जिले में स्थित गेरखुटारा इलाका भी है, जहां अचानक आए इस जलप्रलय ने देखते ही देखते सबकुछ तबाह और बर्बाद कर दिया.

गेरखुटार का बिनेश तमांग, कक्षा 9वीं के छात्र, जिसने अपने पिता को बाढ़ में खो दिया (ETV Bharat)

जब बिनेश और उनके अंकल (चाचा) लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे, तो दूर-दूर से पर्यटक तबाही देखने और कुदरत का कहर पर हैरान होने के लिए वहां आते दिखाई दिए. पूरा इलाका त्रिशूली नदी से बहकर आए पानी की दीवार, जिसमें गाद, पत्थर, लकड़ी और मलबा मिला हुआ था, से हुई भारी तबाही को दिखाता है. हाईवे कई किलोमीटर तक पूरी तरह से खो गया है. इसे फिर से बनाने में बहुत समय लगेगा.

गेरखुटार फुलवारी गांव के शिवराज सामंत अफगानिस्तान में वेल्डर का काम करते थे. तालिबान के वहां फिर से सत्ता में आने के बाद घर लौट आए. शिवराज ने कहा कि उन्होंने बाहर बहुत तबाही देखी है, लेकिन नेपाल की बाढ़, जिसे भोटेकोसी या रसुवा बाढ़ भी कहा जाता है, का कोई मुकाबला नहीं कर सकता.

शिवराज ने कहा, "जब मैंने अचानक आई बाढ़ के बारे में सुना, तो मैं लोगों को बचाने के बारे में सोचकर नदी की तरफ भागा. लेकिन मैंने जो देखा, उससे मैं डर गया. लोग, मवेशी, घर, गाड़ियां, पत्थर, पेड़ और घर का सामान बड़ी लहरों में फंसकर ऊपर-नीचे हो रहे थे. ऐसे में कोई भी किसी को बचाने के लिए उस प्रचंड बाढ़ का सामना नहीं कर सकता था. हाईवे के पास धान के खेत में काम कर रही छह महिलाएं बह गईं. उनका अभी तक पता नहीं चला है."

निश्चल खातीवाड़ा अपने पिता की चाय की दुकान पर, जहां एक पहाड़ी सड़क त्रिशूली हाईवे से मिलती है (ETV Bharat)

शिवराज ने आगे कहा कि जान का नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि नेपाल और भारत से बहुत से लोग गोसाईकुंडा में धार्मिक मेले में शामिल होने आए थे. यह रसुवा जिले में लगभग 4,400 मीटर की ऊंचाई पर एक अल्पाइन झील है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है.

उन्होंने कहा कि मेले के समय बड़ी संख्या में लोग उस जगह तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन लेते हैं या कई किलोमीटर पैदल चलते हैं. अचानक आई बाढ़ के समय तीर्थयात्रियों की संख्या या नदी के किनारे यात्रा करने वालों का क्या हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं था. गेरखुटार के निश्चल खातीवाड़ा ने अभी-अभी अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है. वह अपने पिता की चाय की दुकान चला रहा था, जो त्रिशूली हाईवे के गायब होने की जगह से कुछ दूरी पर थी.

उसने कहा कि स्कूल का समय हो गया था और हमेशा की तरह छात्रों को ले जा रही कई बसें नदी पर आ गई थीं. छात्र त्रिभुवन त्रिशूली हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए रस्सी के पुल से नदी पार करने के लिए उतर रहे थे. गेरखुटार में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल के कई छात्र भी उसी समय आए थे.

गेरखुटार फुलवारी के रहने वाले शिवराज सामंत ने बताया विनाशकारी नेपाल बाढ़ के बारे में (ETV Bharat)

निश्चल ने कहा, "मेरे पिता उस जगह पर थे जहां छात्र अपनी बसों से उतर रहे थे. उन्होंने अचानक पानी आने की गर्जना और कुछ बेचैनी भरी चीखें सुनीं. उन्होंने तुरंत स्थिति समझ ली और बच्चों को पहाड़ों से नीचे आने वाली एक ऊंची सड़क की ओर ले गए जो मेरी दुकान के पास हाईवे में मिल जाती है."

निश्चल की मां और तीन बहनें भी उसके साथ चाय की दुकान पर थीं. वे भी दुकान छोड़कर खुद को बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ी रास्ते की तरफ भागीं. हालांकि चाय की दुकान पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वह त्रिशूली नदी से लगभग 600 मीटर ऊपर थी, लेकिन बाढ़ का पानी ढलान के आधे से ज्यादा हिस्से तक पहुंच गया था.

निश्चल ने कहा, "जब हम कुछ घंटों बाद दुकान पर लौटे, तो हमने देखा कि बाढ़ के पानी में कई कुकिंग गैस सिलेंडर पड़े थे. कुछ लोग उन्हें ले गए." इत्तेफाक से, बाढ़ के पानी ने रस्सी का पुल भी बहा दिया, जिसका इस्तेमाल छात्रों को अपने स्कूल जाते समय नदी पार करने के लिए करना था.

नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के मुताबिक, अब तक 1,356 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं. आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने करीब 13,400 लोगों को बचाया है. रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों में अलग-अलग जगहों पर सर्च और बचाव अभियान अभी भी चल रहे हैं.

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