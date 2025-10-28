जापान: ट्रंप-ताकाइची मुलाकात, रेयर अर्थ मटेरियल समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते
जापान के टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान की पीएम साने तकाइची के बीच मुलाकात हुई. दोनों नेताओं अहम मुद्दों पर चर्चा की.
Published : October 28, 2025 at 12:11 PM IST
टोक्यो: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं. इस बीच उन्होंने जापान का दौरा किया. ट्रंप ने जापान की नवनिर्वाचित पीएम साने तकाइची से मुलाकात की. इस दौरान रेयर अर्थ मटेरियल समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई.
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हस्ताक्षर किए. अमेरिका-जापान सप्लाई चेन, रेयर अर्थ मटेरियल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी.
जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री से मिलते हुए दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन किया. इस दौरान ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'यह बहुत मजबूत हैंडशेक है.' ताकाइची के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात है. ट्रंप ने इस मुलाकात को सफल बताया. उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता की सकारात्मक शुरुआत का संकेत मिला.
हाल ही में कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले ट्रंप अपनी व्यक्तिगत कूटनीतिक उपलब्धि की गति पर सवार होकर टोक्यो पहुँचे. शिखर सम्मेलन में उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्धविराम का स्वागत किया और इस सफलता के लिए अपने प्रयासों को श्रेय देते हुए इसे शांति के लिए एक और महान दिन बताया.
President Trump meets with the families of North Korea abductees pic.twitter.com/9qa2zVDPlO— Margo Martin (@MargoMartin47) October 28, 2025
इस कूटनीतिक प्रगति के आधार पर ताकाइची के साथ ट्रंप की चर्चा दो प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई. इनमें से एक व्यापार पर केंद्रित था और दूसरा महत्वपूर्ण खनिजों पर. औपचारिक हस्ताक्षर से पहले ट्रंप अकासाका पैलेस में एक स्वागत समारोह में ताकाइची के साथ शामिल हुए, जहाँ दोनों नेताओं ने सलामी गारद का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों का अभिवादन किया. यह समारोह उभरते क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बीच वाशिंगटन और टोक्यो के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है.
दोनों नेताओं समझौते ने खनन और प्रसंस्करण में मजबूत सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण और रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक ढाँचा स्थापित किया. इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देना है.
उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने और थाईलैंड व कंबोडिया के बीच संघर्ष को सुलझाने में ट्रंप की भूमिका की भी प्रशंसा की और इन्हें अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धियाँ बताया. टोक्यो में ट्रंप की यह मुलाकात जापान के सम्राट नारुहितो से इंपीरियल पैलेस में उनकी मुलाकात के एक दिन बाद हुई जहाँ उन्होंने सम्राट को एक महान व्यक्ति बताया था.
अपनी बातचीत के दौरान, ताकाइची ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से भी मुलाकात की. इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट शामिल थीं. ट्रंप के पाँच दिवसीय एशिया दौरे में जापान उनका दूसरा पड़ाव है.
इससे पहले, वे मलेशिया में थे, जहाँ उन्होंने 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कंबोडिया-थाईलैंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर में भाग लिया. उनके बुधवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए सियोल जाने की उम्मीद है, जहाँ नेताओं द्वारा प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है.