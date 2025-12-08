ETV Bharat / international

कंबोडिया पर एयरस्ट्राइक, थाईलैंड ने शुरू किए बॉर्डर पर हमले

कंबोडियाई डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माली सोचेता ने कहा कि थाई मिलिट्री ने पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया. उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की.

उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने “कंबोडियाई सपोर्टिंग फायरिंग हमलों को दबाने के लिए कई इलाकों में मिलिट्री टारगेट पर हमला करने के लिए एयरक्रॉफ्ट का इस्तेमाल किया.”

थाई आर्मी के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल विन्थाई सुवारी ने कहाकि कंबोडियाई सैनिकों ने पहले थाई इलाके में कई इलाकों में फायरिंग की. उन्होंने कहा कि एक थाई सैनिक मारा गया और चार दूसरे सैनिक घायल हो गए, और प्रभावित इलाकों से आम लोगों को निकाला जा रहा है.

गौर करें तो इसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया था. इन दोनों के बीच उनके इलाके के झगड़ों की वजह से जुलाई में 5 दिनों तक लड़ाई हुई थी. इसमें दर्जनों सैनिक और आम लोग मारे गए थे.

बैंकॉक: थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया के साथ विवादित बॉर्डर पर एयरस्ट्राइक शुरू की. हालांकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया. अक्टूबर में साउथ-ईस्ट एशियाई पड़ोसियों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद से टेंशन बढ़ गई है.

उन्होंने कहा, “कंबोडिया थाईलैंड से अपील करता है कि वे तुरंत उन सभी दुश्मनी वाली एक्टिविटी को रोकें, जो इलाके में शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं.”

कंबोडियाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि बॉर्डर पर कई स्कूलों को सोमवार को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था. उसके फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में छोटे स्टूडेंट्स क्लास से निकल कर अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए दिख रहे हैं. कुछ मोटरसाइकिल पर सवार थे, और कुछ जल्दी-जल्दी चलते हुए देखे गए.

रविवार को बॉर्डर पर थोड़ी देर के लिए फायरिंग की घटना हुई. थाई आर्मी ने कहा कि कंबोडिया ने पहले फायरिंग की और दो थाई सैनिक घायल हो गए. इसमें कहा गया कि थाई सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते करीब 20 मिनट तक गोलीबारी हुई. हालांकि, कंबोडिया ने कहा कि थाई पक्ष ने पहले गोली चलाई और उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की.

अमेरिका की मध्यस्थता से हुए सीजफायर, जिससे छोटी लड़ाई खत्म हुई थी, पर पिछले महीने तब खतरा मंडराने लगा जब थाई सैनिक लैंड माइंस से घायल हो गए, जिसके बाद थाईलैंड ने घोषणा की कि वह समझौते को लागू करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाएगा. दोनों पक्ष जिम्मेदारी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी रखे हुए हैं, जबकि माना जा रहा है कि वे माइंस हटाने में सहयोग कर रहे हैं.

ट्रंप ने नवंबर के बीच में कहा था कि उन्होंने उनके बीच युद्ध रोक दिया है, क्योंकि तनाव बढ़ रहा था. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी का इतिहास है, जब वे लड़ने वाले साम्राज्य थे. उनके आज के इलाके के दावे काफी हद तक 1907 के उस नक्शे से निकले हैं, जो तब बनाया गया था जब कंबोडिया फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जिसके बारे में थाईलैंड का कहना है कि वह गलत है.

1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को एक ऐसे इलाके पर अधिकार दिया था, जिसमें 1,000 साल पुराना प्रीह विहिर मंदिर भी शामिल था. इससे आज भी कई थाई लोग नाराज हैं. सीजफायर इस विवाद की असली वजह, यानी बॉर्डर कहां से गुजरना चाहिए, इस पर लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं बताता है.