थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर तनाव चरमः थाई सेना ने पांच जिलों में लगाया कर्फ्यू, कंबोडिया के हमले की निंदा
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने नागरिक क्षेत्रों को लगातार दो दिनों तक निशाना बनाने के कारण कंबोडिया की निंदा की है.
Published : December 14, 2025 at 6:38 PM IST
बैंकाक: थाई सेना ने रविवार को सि सा केत (Si Sa Ket) प्रांत में नागरिक क्षेत्रों पर कंबोडिया के हमले की निंदा की, जिसमें एक थाई नागरिक की मौत हो गई थी. रॉयल थाई आर्मी ने एक बयान में कहा कि रविवार को कंबोडियाई बलों ने सि सा केत प्रांत में एक नागरिक पड़ोस और एक स्कूल क्षेत्र में बीएम-21 (BM-21) रॉकेट दागे. इन हमलों में छर्रे लगने से एक नागरिक की मौत हो गई और एक आवासीय घर में आग लग गई.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने सैन्य अभियानों से असंबंधित नागरिक क्षेत्रों को लगातार दो दिनों तक निशाना बनाने के कंबोडिया के कृत्य की कड़ी निंदा की है, जिससे नागरिकों के बीच हताहत हुए हैं.
संघर्ष विराम की उम्मीद नहीं
संघर्ष विराम की व्यवस्थाओं के संबंध में, रॉयल थाई सेना के प्रवक्ता विन्थाई सुवारी ने रविवार को घोषणा की कि वर्तमान में कोई संघर्ष विराम योजना लागू नहीं है. उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम न होने का कारण थाई सैन्य ठिकानों और नागरिक बस्तियों पर कंबोडिया के लगातार हमले हैं, जो थाईलैंड के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं. सैन्य अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक कंबोडिया सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बंद नहीं कर देता.
ट्राट प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू
इस बीच, थाईलैंड की सेना ने रविवार को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही स्थिति का हवाला देते हुए, ट्राट प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. एक आधिकारिक आदेश में, सेना ने कहा कि प्रांत के पांच जिलों- ख्लोंग याई, बो राय, लाम न्गोप, खाओ समिंग और मुएंग ट्राट में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इन क्षेत्रों के निवासियों को शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कुछ इलाकों में पहले से कर्फ्यू
थाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सेना की यह घोषणा शनिवार रात की एक घटना के बाद आई, जब ट्राट प्रांत में मरीन कॉर्प्स टास्क फोर्स के मुख्यालय पर तीन एम-79 (M79) ग्रेनेड दागे गए थे. माना जाता है कि ये गोले थाईलैंड के भीतर से ही दागे गए थे. चूंकि ग्रेनेड एक निर्जन इलाके में गिरे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ.
यह नवीनतम थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाने वाला दूसरा प्रांत है. थाई सेना बुधवार को ही सा काएओ प्रांत के चार सीमावर्ती जिलों में कर्फ्यू लगा चुकी थी.
