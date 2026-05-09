'मंदिर में हैम्बर्गर खाउंगी और जूते पहनूंगी': टेक्सास गवर्नर की दावेदार महिला की 'हेट स्पीच' से मचा बवाल
भारतीय मूल के कई यूजर्स ने इस पोस्ट को रेसिस्ट और अपमानजनक करार दिया. कहा कि ऐसे व्यंग्य से नफरत फैलती है.
Published : May 9, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 7:26 PM IST
टेक्सासः अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर टेक्सास गवर्नर का चुनाव लड़ने का दावा करनेवाली महिला केली फॉर टेक्सास (@KellyIsRightTX) का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. पोस्ट में भारत-विरोधी टिप्पणियां की गयीं हैं. पोस्ट में भारतीय संस्कृति का मजाक भी उड़ाया गया है. इतना ही नहीं, मंदिरों को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बातें कहीं गयीं हैं.
यह पोस्ट इमिग्रेशन, असिमिलेशन (सांस्कृतिक एकीकरण) और अमेरिकी पहचान को लेकर चल रही बहस को फिर से भड़का रहा है. केली ने पोस्ट में व्यंग्यात्मक अंदाज में भारतीय संस्कृति को अपनाने का दावा किया है, लेकिन साथ ही टेक्सन आदतों को नहीं छोड़ने की बात कही है.
Because people from India have claimed to be just as American as me, I’ve decided to become Indian. My new name is Pria, however, I will be eating hamburgers at Temple and wearing shoes because I can’t give up my Texan culture. I’m just as Indian as y’all, my new name proves it.… pic.twitter.com/MX4PBw3Nn6— Kelly for Texas (@KellyIsRightTX) May 6, 2026
केली ने अपने पोस्ट में लिखा:
"क्योंकि भारत से आए लोग दावा करते हैं कि वे मेरे जितने ही अमेरिकी हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं भारतीय बन जाऊंगी. मेरा नया नाम 'प्रिया' है. हालांकि, मैं मंदिर में हैम्बर्गर खाती रहूंगी और जूते पहनूंगी क्योंकि मैं अपनी टेक्सन संस्कृति नहीं छोड़ सकती. मैं आप लोगों जितनी ही भारतीय हूं, मेरा नया नाम इसे साबित करता है. वास्तव में, हमें सबको भारतीय बन जाना चाहिए और मंदिर में स्टेक ग्रिल करना चाहिए. थैंक्स"
पोस्ट के साथ उन्होंने एक AI फोटो भी शेयर की है, जिसमें वे पीली पारंपरिक भारतीय पोशाक (लेहंगा) पहने एक भव्य हिंदू मंदिर के सामने खड़ी मुस्कुरा रही हैं. यह पोस्ट उन भारतीय-अमेरिकियों के दावों का मखौल उड़ाने की कोशिश की है, जो खुद को पूरी तरह अमेरिकी बताते हैं, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को भी बनाए हुए हैं. यानी कि वे मंदिरों में पूजा करते हैं, या फिर भारतीय कपड़े पहनते हैं.
लोगों की प्रतिक्रियाएं
केली की पोस्ट को अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यूज, हजारों लाइक्स और सैकड़ों रिपोस्ट मिल चुके हैं. भारतीय मूल के कई यूजर्स ने इस पोस्ट को रेसिस्ट और अपमानजनक करार दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका विविधता वाला देश है और ऐसे व्यंग्य से नफरत फैलती है. बहस में असिमिलेशन, वीजा, हिंदू मंदिरों के निर्माण और सांस्कृतिक सम्मान जैसे मुद्दे छिड़ गए हैं.
केली का पलटवार
भारतीय समुदाय द्वारा विरोध किए जाने पर केली स्मिथ का रवैया और भी हमलावर हो गया. उन्होंने फिर एक पोस्ट कर हिदुओं के पूजा करने के तरीके पर हमला किया.
केली ने पोस्ट में लिखा- " तुम लोग मेरी एक मज़ाकिया फ़ोटो से बहुत नाराज़ हो रहे हो जिसमें मैं बर्गर ग्रिल कर रही हूं, जो टेक्सन लोग करते हैं. सोचो टेक्सन लोग कैसा महसूस करते होंगे जब तुम लोग असल जिंदगी में इसकी इज्जत नहीं करते. सच्चे टेक्सन लोगों को हमारी प्रकृति की इज्जत करना सिखाया जाता है, कूड़ा नहीं फैलाना. हमारी झीलों में दूध, मूर्तियां और फल डालना किसी AI फोटो से कहीं ज्यादा बेइज्जती वाली बात है."
You guys are getting SO offended by a joke photo of me grilling burgers which is what TEXANS do.— Kelly for Texas (@KellyIsRightTX) May 8, 2026
Imagine how Texans feel about you guys not respecting it here in real life. Get off your high horse. True Texans are raised to respect our nature and not litter. Putting milk ,… https://t.co/4sMucopP3t pic.twitter.com/j9V6arVvfE
केली ने लिखा, "टेक्सस के लोग हर कोने पर खुल रही भारतीय दुकानों को देख-देखकर थक चुके हैं. यहां का हर नया शॉपिंग सेंटर भारतीय ही है!! यह भारत नहीं है! यह हमारे लिए अपमानजनक है."
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