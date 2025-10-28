ETV Bharat / international

पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच टकराव! पीएम शहबाज से उलझे फील्ड मार्शल मुनीर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति बन रही है. रिपोर्ट के अनुसार, पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. इसके बाद रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय (जीएचक्यू) और इस्लामाबाद स्थित नागरिक सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड मार्शल मुनीर 2030 तक सेवा विस्तार चाह रहे हैं.

हालांकि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनीर का कार्यकाल 2027 तक तय किया है. सरकार का कहना है कि इसलिए किसी नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है. मीडिया रिपोर्ट ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह विवाद सिर्फ कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि सत्ता ​​पर नियंत्रण के लिए हो सकता है. यानी आसिम मुनीर देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिशों में सरकार के साथ उलझ गए हैं.

न्यूज18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 2030 तक कार्यकाल विस्तार की मांग के पीछे फील्ड मार्शल मुनीर कथित तौर पर पाकिस्तान के अगले राजनीतिक चक्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कम से कम दो सरकारों पर सैन्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके.

सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), जो पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए सेना के रहमोकरम पर है, इस बात पर बंटी हुई बताई जा रही है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए. रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी मुनीर के प्रस्तावित पांच साल के विस्तार को "समझौते के रूप में कम और अस्तित्व की रणनीति के रूप में ज्यादा" देखती है. सूत्रों ने बताया कि पीएमएल-एन के नेताओं को डर है कि इस कदम से मुनीर के प्रभाव को काबू में करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वह सत्ता पर हावी हो जाएंगे और राजनीतिक खेल खेलेंगे."