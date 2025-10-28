पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच टकराव! पीएम शहबाज से उलझे फील्ड मार्शल मुनीर
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर 2030 तक कार्यकाल विस्तार चाह रहे हैं, जबकि सरकार ने उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया है.
Published : October 28, 2025 at 2:41 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति बन रही है. रिपोर्ट के अनुसार, पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं. इसके बाद रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय (जीएचक्यू) और इस्लामाबाद स्थित नागरिक सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फील्ड मार्शल मुनीर 2030 तक सेवा विस्तार चाह रहे हैं.
हालांकि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने मुनीर का कार्यकाल 2027 तक तय किया है. सरकार का कहना है कि इसलिए किसी नई अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है. मीडिया रिपोर्ट ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह विवाद सिर्फ कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण के लिए हो सकता है. यानी आसिम मुनीर देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिशों में सरकार के साथ उलझ गए हैं.
न्यूज18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 2030 तक कार्यकाल विस्तार की मांग के पीछे फील्ड मार्शल मुनीर कथित तौर पर पाकिस्तान के अगले राजनीतिक चक्र पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कम से कम दो सरकारों पर सैन्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके.
सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), जो पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए सेना के रहमोकरम पर है, इस बात पर बंटी हुई बताई जा रही है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए. रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी मुनीर के प्रस्तावित पांच साल के विस्तार को "समझौते के रूप में कम और अस्तित्व की रणनीति के रूप में ज्यादा" देखती है. सूत्रों ने बताया कि पीएमएल-एन के नेताओं को डर है कि इस कदम से मुनीर के प्रभाव को काबू में करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वह सत्ता पर हावी हो जाएंगे और राजनीतिक खेल खेलेंगे."
रिपोर्ट में कहा गया है कि फील्ड मार्शल मुनीर ने आश्वासन से पार्टी को शांत करने की कोशिश की है और "पीएमएल-एन को पांच साल के भीतर सत्ता में लाने का वादा किया है." हालांकि पार्टी उनके इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार अभी मुनीर को दो साल का कार्यकाल विस्तार देना चाहती है और 2027 से 5 साल का अतिरिक्त कार्यकाल विस्तार देने की बात कही है.
पीएमएल-एन की रणनीति
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की रणनीति है कि वह सेना प्रमुख का वर्तमान विस्तारित कार्यकाल 2027 में समाप्त होने से पहले समय से पहले चुनाव करा सकेगी. अगर पीएमएल-एन सत्ता में वापस आती है, तो मुनीर की इच्छानुसार पूर्ण सेवा विस्तार देने पर विचार कर सकती है.
आईएसआई ने शुरू किया अभियान
रिपोर्ट के मुताबिक, फील्ड मार्शल मुनीर ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने धार्मिक कट्टरपंथियों और कानूनी प्रतिनिधियों को लामबंद करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआई ने सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) को सड़कों पर उतारा है. रिपोर्ट के अनुसार, टीएलपी पर प्रतिबंध कभी भी हटाया जा सकता है.
