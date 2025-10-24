अमेरिका धनवान और शक्तिशाली बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ रणनीति की सराहना की
अगले 10 वर्षों में अमेरिका के राजस्व में पारंपरिक आधार पर 2.4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है.
Published : October 24, 2025 at 10:18 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित अन्य देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ का बचाव किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि टैरिफ की वजह से शेयर बाजार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है.उन्होंने कहा, "अमेरिका फिर से समृद्ध, शक्तिशाली और राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित है. यह सब टैरिफ की वजह से है! अब तक का सबसे महत्वपूर्ण केस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में है. भगवान अमेरिका का भला करे."
टैक्स फाउंडेशन के अनुसार ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से अगले 10 वर्षों में अमेरिका के राजस्व में पारंपरिक आधार पर 2.4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 0.8 प्रतिशत की कमी भी आएगी (यह मानते हुए कि कोई विदेशी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी).
US President Donald J trump says, " the united states is wealthy, powerful, and nationally secure again, all because of tariffs! the most important case ever is in the united states supreme court. god bless america!!! " pic.twitter.com/Z9Ii8tkbh1— ANI (@ANI) October 24, 2025
टैरिफ के कानूनी आधार पर सवाल
PwC के अनुसार ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ के परिणामस्वरूप अक्टूबर के अंत तक 108 बिलियन डॉलर का शुल्क वसूला जा सकता है. हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मुकदमे की समीक्षा कर रहा है, जिसमें ऐसे टैरिफ के कानूनी आधार पर सवाल उठाए गए हैं. इस मामले के परिणाम का इन टैरिफों पर पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ सकता है.
ग्लोबल कंपनियों ने चेतावनी दी
तीसरी तिमाही के आय सत्र के शुरू होने से पहले ग्लोबल कंपनियों ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका द्वारा 1930 के दशक के बाद से अपने टैरिफ को सबसे ज्यादा बढ़ाने के बाद टैक्स से संबंधित अतिरिक्त लागत 35 अरब डॉलर से ज़्यादा होगी. हालांकि, कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने या उसे कम करने के तरीके ढूंढ़ने में कामयाब रही हैं, जिससे शेयर बाजार में तेजी लाने में मदद मिली है.
बता दें कि ट्रंप टैरिफ के मानदंडों में बदलाव करते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने चीन पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगा देनी की धमकी दी थी. चीन को व्यापार शुल्कों को लेकर धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर शी जिनपिंग वाशिंगटन के साथ एक उचित समझौता नहीं करते हैं, तो वह चीन पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे.
