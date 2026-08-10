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ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर नए हमले नहीं करेगा अमेरिका, बनाएगा आर्थिक दबाव

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव अभी भी जारी है. इसी सिलसिले में ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समयानुसार) कहा कि हम लोग इस समय ईरान को कम महत्वपूर्ण मान रहे हैं और फिलहाल अभी किसी भी तरह के सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है. बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह बातें कहीं.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति बनाने की योजना पर काम कर रहा है. उन्होंने ईरान को लेकर थोड़ा संयमित रुख अपनाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिगड़ते आर्थिक हालात वहां की महंगाई पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि हम उनके साथ सिर्फ आधी-अधूरी बातचीत कर रहे हैं. हम बस ईरान को उसकी भारी महंगाई और इस बात पर नजर रख रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं.

ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक हालत 'बहुत खराब' है और दावा किया कि फारस की खाड़ी वाले इस देश के पास अपने सैनिकों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि तेल की गिरती कीमतों, जो 75 प्रति बैरल अमेरिकी डॉलर से थोड़ी ज्यादा हैं, ने अमेरिकी कंज्यूमर्स पर लड़ाई का असर कम कर दिया है. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान से चल रहे हालात के बारे में ट्रंप ने कहा कि यह काम कर जाएगा. यह हमेशा काम करता है. यह शतरंज के खेल जैसा है.

होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के डेवलपमेंट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, जो दुनिया भर में तेल शिपिंग का एक अहम रास्ता है. बता दें, उनकी यह टिप्पणी ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के मकसद से रुकी हुई बातचीत के बीच आई है. तेहरान ने नई शर्तें रखी हैं, जिसमें अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी हटाना और ईरान के पास तैनात अमेरिकी सेना को वापस बुलाना शामिल है.

इससे पहले, अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने ईरान के साथ युद्ध से जुड़े जरूरी हथियारों की कमी की चिंताओं के बीच अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से हथियारों का प्रोडक्शन तुरंत बढ़ाने और डिलीवरी में तेजी लाने को कहा था. डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फेनबर्ग ने बुधवार को इंडस्ट्री लीडर्स से कहा कि उनके पास जरूरी क्षमताओं के लिए काफी तेज, ज़्यादा एग्रेसिव डिलीवरी शेड्यूल और/या ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए प्लान जमा करने के लिए 21 दिन तक का समय है.