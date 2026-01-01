ETV Bharat / international

चीन की मिलिट्री ड्रिल से बेखौफ ताइवान- प्रेसिडेंट बोले - आइलैंड की सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे

ताइवान प्रेसिडेंशियल ऑफिस से जारी इस फोटो में, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ताइपे, ताइवान में प्रेसिडेंशियल ऑफिस में अपना न्यू ईयर स्पीच दे रहे हैं. ( AP )

ताइपे (ताइवान): ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने गुरुवार को चीन की "एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन" के सामने सेल्फ-रूल्ड आइलैंड की सॉवरेनिटी की रक्षा करने का वादा किया. यह बात बीजिंग के आइलैंड के आसपास लाइव-फायर मिलिट्री ड्रिल खत्म करने के कुछ दिनों बाद कही गई. लाई ने अपने नए साल के भाषण में कहा, "चीन की बढ़ती विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी यह देख रही है कि ताइवान के लोगों में अपनी रक्षा करने का पक्का इरादा है या नहीं." उन्होंने आगे कहा, "प्रेसिडेंट के तौर पर, मेरा स्टैंड हमेशा साफ रहा है: देश की आजादी की मजबूती से रक्षा करना, देश की सुरक्षा और पूरे समाज की मजबूती को मजबूत करना, और पूरी तरह से एक असरदार रोकथाम और डेमोक्रेटिक डिफेंस सिस्टम बनाना." लाई के कमेंट्स चीन के ताइवान के आसपास रॉकेट लॉन्च, एयरक्रॉफ्ट और वॉरशिप वाली लाइव-फायर ड्रिल खत्म करने के कुछ दिनों बाद आए हैं. बीजिंग ने ताइवान को अमेरिका के हथियारों की बिक्री की योजना पर गुस्सा जताया था. साथ ही जापान के नए लीडर के इस कमेंट पर भी कि ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में टोक्यो दखल दे सकता है. $11 बिलियन से ज़्यादा कीमत की यह प्लान की गई हथियार बिक्री, ताइवान को अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है. इसमें मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी सिस्टम और मिलिट्री सॉफ्टवेयर शामिल हैं.