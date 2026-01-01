चीन की मिलिट्री ड्रिल से बेखौफ ताइवान- प्रेसिडेंट बोले - आइलैंड की सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे
प्रेसिडेंट लाई का यह कमेंट चीन के ताइवान के आसपास रॉकेट लॉन्च, एयरक्रॉफ्ट और वॉरशिप वाली लाइव-फायर ड्रिल खत्म करने के बाद आया है.
Published : January 1, 2026 at 12:23 PM IST
ताइपे (ताइवान): ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने गुरुवार को चीन की "एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन" के सामने सेल्फ-रूल्ड आइलैंड की सॉवरेनिटी की रक्षा करने का वादा किया. यह बात बीजिंग के आइलैंड के आसपास लाइव-फायर मिलिट्री ड्रिल खत्म करने के कुछ दिनों बाद कही गई.
लाई ने अपने नए साल के भाषण में कहा, "चीन की बढ़ती विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी यह देख रही है कि ताइवान के लोगों में अपनी रक्षा करने का पक्का इरादा है या नहीं."
उन्होंने आगे कहा, "प्रेसिडेंट के तौर पर, मेरा स्टैंड हमेशा साफ रहा है: देश की आजादी की मजबूती से रक्षा करना, देश की सुरक्षा और पूरे समाज की मजबूती को मजबूत करना, और पूरी तरह से एक असरदार रोकथाम और डेमोक्रेटिक डिफेंस सिस्टम बनाना."
लाई के कमेंट्स चीन के ताइवान के आसपास रॉकेट लॉन्च, एयरक्रॉफ्ट और वॉरशिप वाली लाइव-फायर ड्रिल खत्म करने के कुछ दिनों बाद आए हैं. बीजिंग ने ताइवान को अमेरिका के हथियारों की बिक्री की योजना पर गुस्सा जताया था. साथ ही जापान के नए लीडर के इस कमेंट पर भी कि ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में टोक्यो दखल दे सकता है.
$11 बिलियन से ज़्यादा कीमत की यह प्लान की गई हथियार बिक्री, ताइवान को अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है. इसमें मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी सिस्टम और मिलिट्री सॉफ्टवेयर शामिल हैं.
अमेरिका अपने कानूनों के हिसाब से ताइवान को अपनी रक्षा के साधन देने के लिए मजबूर है. चीन इस सेल्फ-रूल्ड आइलैंड को अपना इलाका बताता है और जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की धमकी देता है.
चीन के लीडर शी जिनपिंग ने बुधवार को अपने टीवी पर नए साल के भाषण में उन धमकियों को दोहराया, और कहा कि होने वाला कब्जा "अजेय" होगा.
ताइवान ने पिछले साल हथियारों की खरीद के लिए $40 बिलियन के खास बजट की घोषणा की थी. इसमें ताइवान डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाना भी शामिल था. इसमें हाई-लेवल डिटेक्शन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज होंगी.
यह बजट 2026 से 2033 तक, 8 सालों में बांटा जाएगा, और यह तब आया है जब लाई ने पहले ही चीन के हमले की धमकियों के बीच अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, द्वीप के GDP के 5% तक डिफेंस खर्च बढ़ाने का वादा किया था.
लाई ने कहा, "चीन की गंभीर मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं का सामना करते हुए, ताइवान के पास इंतज़ार करने का समय नहीं है."
ये भी पढ़ें - चीन ने किया ताइवान के आसपास बड़े मिलिट्री ड्रिल का एलान