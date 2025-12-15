ETV Bharat / international

सिडनी बॉन्डी शूटिंग: नेतन्याहू ने साधा ऑस्ट्रेलियाई PM पर निशाना, भारत सहित दुनियाभर के नेताओं ने की हमले की निंदा

ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में दुनिया के नेताओं की यूनाइटेड नेशंस मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी देश को मान्यता दी थी.

Sydney Bondi Shooting
सिडनी बॉन्डी शूटिंग को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तंज. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 15, 2025 at 12:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तेल अवीव (इजराइल): इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के नेता पर निशाना साधा, जबकि देशों ने एक यहूदी हॉलिडे इवेंट में हुई मास शूटिंग पर हैरानी और सहानुभूति जताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को चेतावनी दी थी कि “आपकी फिलिस्तीनी देश की मांग एंटीसेमिटिक आग में घी डालने का काम करती है.”

गाजा में युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने बार-बार फिलिस्तीनी देश की मांग और हमास के 2023 के हमले के बाद उस इलाके में इजराइल के मिलिट्री हमले की आलोचना को दुनिया भर में यहूदी-विरोधी घटनाओं की बढ़ती घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की है.

रविवार को इजराइल सरकार में दूसरे लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया से यहूदी-विरोधी हमलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ और ज़्यादा करने की अपील की. वहीं नेतन्याहू ने सिडनी में हुए हमले को फिलिस्तीनी देश के सपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की. इस हमले में एक इजराइली समेत कम से कम 16 लोग मारे गए.

ऑस्ट्रेलिया उन कई देशों में से एक था, जिन्होंने सितंबर में दुनिया के नेताओं की यूनाइटेड नेशंस मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी देश को मान्यता दी थी. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 159 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है. ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना ​​है कि दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र तरीका दो-देशों वाला समाधान है.

नेतन्याहू की सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीनी देश के लिए इंटरनेशनल कोशिश हमास को फायदा पहुंचाती है.

ऑस्ट्रेलिया शूटिंग पर दुनिया भर के कुछ रिएक्शन इस तरह हैं:
ईरान: ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई ने कहा कि “आतंकवाद और लोगों की हत्या, चाहे वे कहीं भी हों, मंजूर नहीं हैं और उनकी बुराई की जानी चाहिए.” ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में ईरान के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म कर दिए और उस पर सिडनी और मेलबर्न में एंटीसेमिटिक आगजनी हमलों की मास्टरमाइंडिंग करने का आरोप लगाया.

यूनाइटेड स्टेट्स: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शूटिंग को “पूरी तरह से एंटीसेमिटिक हमला” कहा, और सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा कि “एंटीसेमिटिज्म की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है.”

ब्रिटेन: किंग चार्ल्स III ने कहा कि वह “हैरान और दुखी हैं.” वह कॉमनवेल्थ को भी लीड करते हैं, और इजराइली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग के ऑफिस ने रविवार को कहा कि हर्जोग ने सितंबर में किंग से बात करके तीन कॉमनवेल्थ देशों: ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में “एंटीसेमिटिज्म की महामारी” की चेतावनी दी थी. इस बीच, लंदन में पुलिस ने कहा कि वे यहूदी जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा देंगे.

जर्मनी: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इस हमले ने “मुझे हैरान कर दिया है” और कहा कि “यह हमारे साझा मूल्यों पर हमला है. हमें जर्मनी में और दुनिया भर में इस यहूदी-विरोधी भावना को रोकना होगा.”

यूनाइटेड नेशंस: सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह बहुत डरे हुए हैं और “मेरा दिल हन्नूका के इस पहले दिन दुनिया भर के यहूदी समुदाय के साथ है, यह त्योहार शांति और अंधेरे को हराने वाली रोशनी के चमत्कार का जश्न मनाता है.”

भारत: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “भयानक आतंकवादी हमले” की निंदा की और कहा कि “हम इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं.”

वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस: ​​संगठन के प्रेसिडेंट, रोनाल्ड लॉडर ने कहा कि “किसी भी समुदाय को अपने विश्वास, परंपराओं या पहचान का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने से कभी डरना नहीं चाहिए,” और कहा: “कोई गलती न करें, यह हमें तोड़ नहीं पाएगा.”

ऑस्ट्रेलिया: एंग्लिकन पादरी मैट ग्राहम ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को बताया, "मैं लगातार एंटीसेमिटिक ग्रैफिटी से घिरा रहता हूं. मुझे लगता है कि (सिडनी के) ईस्ट में हमारे समुदाय के लिए, और एक ईसाई होने के नाते, मैं बस यह बताना चाहता हूं कि मैं इजराइल के लोगों के साथ खड़ा हूं." उन्होंने कहा कि वह पास के बॉन्डी एंग्लिकन चर्च में एक सर्विस कर रहे थे, जब घबराए हुए लोग पनाह लेने के लिए अंदर आने लगे.

ये भी पढ़ें - ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के शूटर साजिद-नवीद और कोई नहीं पाकिस्तानी मूल के बाप-बेटे

TAGGED:

NETANYAHU
AUSTRALIAN PM
ANTISEMITIC FIRE
यहूदी विरोधी आग
SYDNEY BONDI SHOOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.