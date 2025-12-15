ETV Bharat / international

सिडनी बॉन्डी शूटिंग: नेतन्याहू ने साधा ऑस्ट्रेलियाई PM पर निशाना, भारत सहित दुनियाभर के नेताओं ने की हमले की निंदा

सिडनी बॉन्डी शूटिंग को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तंज. ( AP )

तेल अवीव (इजराइल): इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के नेता पर निशाना साधा, जबकि देशों ने एक यहूदी हॉलिडे इवेंट में हुई मास शूटिंग पर हैरानी और सहानुभूति जताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को चेतावनी दी थी कि “आपकी फिलिस्तीनी देश की मांग एंटीसेमिटिक आग में घी डालने का काम करती है.” गाजा में युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने बार-बार फिलिस्तीनी देश की मांग और हमास के 2023 के हमले के बाद उस इलाके में इजराइल के मिलिट्री हमले की आलोचना को दुनिया भर में यहूदी-विरोधी घटनाओं की बढ़ती घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की है. रविवार को इजराइल सरकार में दूसरे लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया से यहूदी-विरोधी हमलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ और ज़्यादा करने की अपील की. वहीं नेतन्याहू ने सिडनी में हुए हमले को फिलिस्तीनी देश के सपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की. इस हमले में एक इजराइली समेत कम से कम 16 लोग मारे गए. ऑस्ट्रेलिया उन कई देशों में से एक था, जिन्होंने सितंबर में दुनिया के नेताओं की यूनाइटेड नेशंस मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी देश को मान्यता दी थी. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 159 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है. ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना ​​है कि दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र तरीका दो-देशों वाला समाधान है. नेतन्याहू की सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीनी देश के लिए इंटरनेशनल कोशिश हमास को फायदा पहुंचाती है. ऑस्ट्रेलिया शूटिंग पर दुनिया भर के कुछ रिएक्शन इस तरह हैं:

ईरान: ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघाई ने कहा कि “आतंकवाद और लोगों की हत्या, चाहे वे कहीं भी हों, मंजूर नहीं हैं और उनकी बुराई की जानी चाहिए.” ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में ईरान के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म कर दिए और उस पर सिडनी और मेलबर्न में एंटीसेमिटिक आगजनी हमलों की मास्टरमाइंडिंग करने का आरोप लगाया.