सिडनी बोंडी बीच फायरिंग: बंदूकधारी को एक राहगीर ने काबू में किया, उसकी बहादुरी की हुई तारीफ

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि सफेद टी-शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहने एक राहगीर एक पार्क की हुई कार के पीछे छिप जाता है और फिर एक बंदूकधारी के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे बंदूक छीन लेता है. फिर वह राहगीर बंदूकधारी पर बंदूक तान देता है जो जमीन पर गिर जाता है.

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर बीच पर गोलीबारी के दौरान एक राहगीर ने गजब की हिम्मत दिखाई. राहगीर ने एक बंदूकधारी की गर्दन पकड़ कर उसका हथियार छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद उसके ऊपर निशाना साधता दिखा. हालांकि उसने उसकी हत्या नहीं की और हमलावर फिर से अपने साथी के पास जाकर दूसरे हथियार उठाकर फिर से हमला करने लगा. हालांकि लोगों ने राहगीर की हिम्मत की तारीफ की.

उस राहगीर की हिम्मत की बहुत तारीफ हुई, जिसमें इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे. न्यू साउथ वेल्स के प्रधानमंत्री क्रिस मिन्स ने इसे सबसे अविश्वसनीय सीन कहा. मिन्स ने कहा, 'एक आदमी उस बंदूकधारी के पास गया जिसने समुदाय पर गोली चलाई थी और अकेले ही उसे निहत्था कर दिया और अनगिनत दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. वह आदमी एक असली हीरो है.'

7न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने उस आदमी की पहचान 43 साल के अहमद अल अहमद के तौर पर की जिसने उसके कजिन का इंटरव्यू लिया. न्यूज वालों ने उसके कजिन की पहचान मुस्तफा के तौर पर की. उसके मुताबिक उसे दो बार गोली मारी गई थी, जिससे उसके हाथ और बांह पर जख्म हो गए थे और उसकी सर्जरी करवानी पड़ी. उसने बताया कि उसका कजिन सिडनी में एक फल की दुकान का मालिक है और दो बच्चों का पिता है.

मुस्तफा ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा. वह एक हीरो है. सौ परसेंट, वह एक हीरो है.' न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने उस आदमी की हरकतों को माना, लेकिन उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकी. पुलिस ने ईमेल से भेजे बयान में कहा, 'पूछताछ जारी है और हम अभी भी इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं.'

उल्लेखनीय है रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन में पिता और पुत्र ने बंदूकधारियों पर हमला किया. इसमें 15 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए. इस हमले को यहूदी समाज के खिलाफ आतंकवाद कहा जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर और मशहूर बीचों में से एक पर यह हत्याकांड, पिछले साल देश में यहूदी विरोधी हमलों की लहर के बाद हुआ, हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं कहा कि ये घटनाएं और रविवार की शूटिंग आपस में जुड़ी हुई हैं. यह लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक शूटिंग है, ऐसे देश में जहां सख्त गन कंट्रोल कानून हैं.