अंतिम संस्कार के लिए उमड़ी भीड़ के बीच ऑस्ट्रेलिया में आतंकी को खून के 15 मामलों में लगा चार्ज

17 दिसंबर, 2025 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी के एक सिनेगॉग में बॉन्डी बीच मास शूटिंग के पीड़ित रब्बी एली श्लैंगर के अंतिम संस्कार के दौरान उनके ताबूत पर परिवार के लोग. ( AP )

मारे गए अन्य लोगों में 60 साल के पति-पत्नी बोरिस और सोफिया गुरमन भी थे, जिन्हें तब गोली मार दी गई, जब वे एक बंदूकधारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जब वह हमला शुरू करने के लिए अपनी कार से बाहर निकला था. उनकी बेटी ने कहा कि 60 साल के एक और यहूदी आदमी, रूवेन मॉरिसन को एक शूटर ने गोली मार दी, जबकि वह दूसरे पर ईंटें फेंक रहा था.

क्लैफमा ने कहा, "आप यहां मौजूद लोगों की संख्या से बता सकते हैं कि वह समुदाय के लिए कितने मायने रखते थे." "वह मिलनसार, खुशमिजाज, उदार और अपनी तरह के अकेले थे."

अंतिम संस्कार में भारी पुलिस बल मौजूद: अंतिम संस्कार के बाहर, हमले की जगह से ज़्यादा दूर नहीं, माहौल शांत और उदास था, और पुलिस की भारी मौजूदगी थी. यहूदियों को आमतौर पर उनकी मौत के 24 घंटे के अंदर दफना दिया जाता है, लेकिन कोरोना जांच की वजह से अंतिम संस्कार में देरी हुई है. शोक मनाने वाले एक व्यक्ति, दिमित्री क्लैफमा ने प्रार्थना सभा से निकलते समय कहा कि श्लैंगर उनके लंबे समय के रब्बी थे.

उलमान ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि उन्हें यह पता होगा. मुझे यकीन है कि उन्हें यह पता होगा." "लेकिन मुझे लगता है कि यह बात और ज़्यादा बार कही जानी चाहिए थी."

श्लैंगर के ससुर, रब्बी योराम उलमान, जो कभी-कभी आंसू बहाते हुए बोलते थे, ने कहा, "जो हुआ उसके बाद, मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह था. जाहिर है, जाहिर सी बात के अलावा, मैं एली को और ज़्यादा बार बता सकता था कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, हम उनके हर काम की कितनी तारीफ करते हैं और हमें उन पर कितना गर्व है."

जेलों में सेवा करने वाले 5 बच्चों के पिता को दफनाया गया: सबसे पहले 41 साल के एली श्लैंगर को अंतिम विदाई दी गई, जो 5 बच्चों के पति और पिता थे. उन्होंने बोंडी के चबाड-लुबाविच में असिस्टेंट रब्बी के तौर पर काम किया था और रविवार को चानुका बाय द सी इवेंट ऑर्गनाइज किया था, जहां हमला हुआ था. लंदन में जन्मे श्लैंगर ने न्यू साउथ वेल्स राज्य की जेलों और सिडनी के एक हॉस्पिटल में चैपलेन के तौर पर भी काम किया.

हालांकि, सबसे पहले सिडनी के यहूदी समुदाय के परिवारों के लिए दुख का दिन था, जो एक के बाद एक अपने मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए इकट्ठा हुए. हमले के शिकार लोगों की उम्र 10 साल की लड़की से लेकर 87 साल के होलोकॉस्ट सर्वाइवर तक थी.

गौर करें तो सिडनी में अंतिम संस्कार तब शुरू हुए, जब देश आज के समय के सबसे खतरनाक नफरत से भरे नरसंहार से जूझ रहा था. हमले के बाद से सवाल उठ रहे थे कि यह कैसे हुआ. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया को एंटीसेमिटिज्म, गन कंट्रोल और क्या रविवार जैसे इवेंट्स में यहूदियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन उनके सामने आने वाले खतरों के लिए काफी थी. इन सब बातों को लेकर सोशल और पॉलिटिकल हिसाब-किताब का सामना करना पड़ रहा है.

अकरम पर घायलों को हत्या के इरादे से नुकसान पहंचाने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक इमारत के पास विस्फोटक रखने के 40 मामलों में भी आरोप लगाए गए थे. पुलिस ने कहा कि अकरम की कार, जो घटनास्थल पर मिली थी, में इम्प्रोवॉइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थे.

पुलिस ने कहा कि 24 साल के संदिग्ध शूटर नवीद अकरम पर बुधवार को सिडनी के एक अस्पताल में कोमा से उठने के बाद आरोप लगाया गया. पुलिस ने बॉन्डी में उसे और उसके बंदूकधारी पिता को गोली मारी थी. उसके 50 साल के पिता साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में आरोपी हत्यारे को हर मौत के लिए हत्या का एक मामला और आतंकवादी काम करने का एक मामला शामिल है.

रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव मना रहे यहूदियों को निशाना बनाकर यहूदी विरोधी सामूहिक गोलीबारी में दो शूटरों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में घायल 20 से ज़्यादा लोगों का अब भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. बंदूकधारियों द्वारा मारे गए सभी लोग, जिनकी अब तक पहचान हो पाई है, यहूदी थे.

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच हत्याकांड के एक गनमैन पर बुधवार 14 दिसंबर को मर्डर के 15 मामलों सहित 59 अपराधों के चार्ज लगाए गए. ये खबर उस समय आई, जब पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए सिडनी में सैकड़ों लोग शोक मना रहे थे.

हनुक्का इवेंट में कई बच्चे आए थे, जिसमें फेस पेंटिंग, ट्रीट और एक पेटिंग जू था. सबसे कम उम्र की मारी गई बच्ची 10 साल की मटिल्डा थी, जिसके माता-पिता ने मंगलवार रात को एक विजिल में आए लोगों से उसका नाम याद रखने को कहा. मटिल्डा की मां, जिन्होंने अपना नाम सिर्फ वैलेंटीना बताया, ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, “यह यहीं रहता है.” “यह बस यहीं और यहीं रहता है.”

अधिकारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप से संदिग्ध कनेक्शन की जांच कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने बुधवार को कहाकि अधिकारियों का मानना ​​है कि यह शूटिंग "इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला था." 2019 में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य दखल के बाद से इस्लामिक स्टेट ग्रुप बिखरा हुआ और काफी कमजोर ग्रुप बन गया है, जिसने इसे इराक और सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाके से बाहर कर दिया था, लेकिन इसके सेल अब भी एक्टिव हैं और इसने पश्चिमी देशों सहित कई स्वतंत्र हमलों को प्रेरित किया है.

अधिकारियों ने कहा है कि नवीद अकरम 2019 में सुरक्षा सेवाओं के ध्यान में आया था, लेकिन उन्होंने अपनी पिछली जांच के बारे में बहुत कम जानकारी दी है. अब अधिकारी उन लोगों के बारे में जो कुछ भी पता चला है, उसकी जांच करेंगे.

इसमें नवंबर में संदिग्धों द्वारा फिलीपींस की यात्रा की जांच भी शामिल है. फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मंगलवार को पुष्टि की कि दो संदिग्ध शूटर 1 नवंबर से 28 नवंबर तक देश में आए थे, और दावाओ शहर को अपना आखिरी डेस्टिनेशन बताया था.

दक्षिणी फिलीपींस में अबू सय्याफ समेत मुस्लिम अलगाववादी मिलिटेंट्स के ग्रुप्स ने कभी IS को सपोर्ट किया था और पहले भी एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से कुछ विदेशी मिलिटेंट्स को पनाह दी है. फिलीपींस के मिलिट्री और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण में किसी भी विदेशी मिलिटेंट के होने का हाल ही में कोई संकेत नहीं मिला है.

शूटर नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था. भारतीय पुलिस ने मंगलवार को कहा कि बड़ा संदिग्ध मूल रूप से दक्षिणी शहर हैदराबाद का रहने वाला था, 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और उसके पास भारतीय पासपोर्ट था.

नेता ने बंदूकों और एंटीसेमिटिज्म पर कार्रवाई का वादा किया: यह खबर कि संदिग्धों के इस्लामिक स्टेट ग्रुप से इंस्पायर्ड होने की बात सामने आई, इससे और सवाल उठे कि क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नफरत से होने वाले अपराधों, खासकर यहूदियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए काफी कुछ किया है. सिडनी और मेलबर्न में, जहां ऑस्ट्रेलिया की 85% यहूदी आबादी रहती है, पिछले साल एंटीसेमिटिक हमलों की एक लहर दर्ज की गई है.

रविवार के हमले में यहूदी नेताओं और बचे लोगों ने हिंसा की उनकी चेतावनियों पर ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना की. इसके बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बुधवार को वादा किया कि एंटीसेमिटिज्म को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी सरकारी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी.

अल्बानीज और कुछ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के नेताओं ने देश के पहले से ही सख्त बंदूक कानूनों को और सख्त करने का वादा किया है, जो 1996 में पोर्ट आर्थर, तस्मानिया में एक शूटर द्वारा 35 लोगों की हत्या के बाद सबसे बड़े सुधार होंगे, तब से ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग बहुत कम हुई हैं.

अल्बानीज ने बंदूकों तक पहुंच को और सीमित करने की योजना की घोषणा की, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि यह पता चला कि बड़े संदिग्ध ने कानूनी तौर पर 6 हथियार जमा किए थे. प्रस्तावित उपायों में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक ही बंदूक रखने की सीमा और एक व्यक्ति के पास हथियारों की संख्या सीमित करना शामिल है.

ऑस्ट्रेलियाई लोग दुख मनाने के लिए एक साथ आए: इस बीच, इस डर को समझने के तरीके ढूंढ़ रहे ऑस्ट्रेलियाई लोग प्रैक्टिकल काम करने लगे. ब्लड डोनेशन साइट्स पर घंटों लंबी लाइनें लगीं और बुधवार सुबह, सैकड़ों तैराकों ने रेत पर एक घेरा बनाया, जहां उन्होंने एक मिनट का मौन रखा, फिर वे समुद्र में भाग गए.

ज़्यादा दूर नहीं, बीच का एक हिस्सा पुलिस टेप के पीछे रहा, क्योंकि हत्याकांड की जांच जारी थी, लोग भागते समय जूते और तौलिए रेत पर बिखरे हुए थे.

उलमान ने कहा, एक इवेंट जो बॉन्डी में वापस आएगा, वह हनुक्का सेलिब्रेशन था, जिसे बंदूकधारियों ने टारगेट किया था, जो 31 साल से चल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह हमलावरों की उस इच्छा के खिलाफ होगा कि वे लोगों को यह महसूस कराएं कि यहूदियों के रूप में रहना खतरनाक है.

उन्होंने कहा, "एली इस विचार को जीते और सांस लेते थे कि हम उन्हें न केवल कभी सफल होने की अनुमति नहीं दे सकते, बल्कि जब भी वे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम और महान और मजबूत बनेंगे." "हम दुनिया को दिखाएंगे कि यहूदी लोगों को हराया नहीं जा सकता."