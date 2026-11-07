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डोनाल्ड ट्रंप हत्या की साजिश नाकाम, तीन बंदूकों के साथ संदिग्ध प्रवासी गिरफ्तार

व्हाट हाउस. ( AP )

वॉशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक और बड़ी और खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के बेहद करीब एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. उसके पास से कई बंदूकें मिली हैं. संदिग्ध का दावा है कि उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थीं. संदिग्ध को गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया है.

होमलैंड सिक्योरिटी के एक बयान के मुताबिक, यह गिरफ्तारी गुरुवार रात को हुई. सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक खड़ी कार में एक व्यक्ति को संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा और उसके पास पहुंचे. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद संदिग्ध- रोनी योर्ड्रिक्स गुआनिपा च्रीनोस ने दावा किया कि उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसे देश की राजधानी आकर रिपब्लिकन राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए कह रही थीं.