डोनाल्ड ट्रंप हत्या की साजिश नाकाम, तीन बंदूकों के साथ संदिग्ध प्रवासी गिरफ्तार
अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक, आरोपी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का दावा किया था. पूरी खबर पढ़ें.
Published : November 7, 2026 at 1:20 PM IST
वॉशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक और बड़ी और खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के बेहद करीब एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. उसके पास से कई बंदूकें मिली हैं. संदिग्ध का दावा है कि उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थीं. संदिग्ध को गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया है.
होमलैंड सिक्योरिटी के एक बयान के मुताबिक, यह गिरफ्तारी गुरुवार रात को हुई. सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक खड़ी कार में एक व्यक्ति को संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा और उसके पास पहुंचे. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद संदिग्ध- रोनी योर्ड्रिक्स गुआनिपा च्रीनोस ने दावा किया कि उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसे देश की राजधानी आकर रिपब्लिकन राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए कह रही थीं.
इसके कुछ ही देर बाद, अधिकारियों को पता चला कि संदिग्ध की गाड़ी चोरी की थी और उसके पास तीन अलग-अलग बंदूकें और भारी मात्रा में कारतूस मौजूद थे. यह गिरफ्तारी सीक्रेट सर्विस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई गिरफ्तारियों की कड़ी में सबसे नई है. पिछले साल ट्रंप के दोबारा पद संभालने के बाद से, उन पर या उनके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा धमकी देने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
बयान में च्रीनोस को वेनेजुएला का एक प्रवासी बताया गया है, जो मार्च 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था और अवैध रूप से वहां रह रहा था. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा कि उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल वह यू.एस. मार्शल्स सर्विस की हिरासत में है. व्हाइट हाउस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और इसके बजाय मामले को DHS और सीक्रेट सर्विस (USSS) के पास भेज दिया.
होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव मार्कवेन मुलिन ने बयान में कहा, "हमारे बहादुर सीक्रेट सर्विस अधिकारियों का धन्यवाद, जिनकी वजह से अपनी गाड़ी में तीन हथियार लेकर घूम रहे इस अवैध विदेशी नागरिक को व्हाइट हाउस के पास गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचा पाता."
इसे भी पढ़ेंः