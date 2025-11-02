ETV Bharat / international

मेक्सिको के सुपरमार्केट में भीषण विस्फोट में बच्चे समेत 23 की मौत कई घायल, राष्ट्रपति ने शोक जताया

स्थानीय मीडिया के अनुसार एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुए विस्फोट में चार बच्चों समेत कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट दोपहर में शहर के केंद्र में स्थित एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग तेजी से इमारत और आस-पास के वाहनों में फैल गई.

मेक्सिको सिटी: मेक्सिको के सोनारा प्रांत के हर्मोसिलो शहर में शनिवार को वाल्डोस सुपरमार्केट में भीषण धमाका हुआ. इस विस्फोट में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हो गए. मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं. इस धमाके के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि अधिकारियों ने किसी हमले की संभावना से इनकार किया है. पुलिस सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच में जुट गई है. देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबामउम ने घटना पर शोक व्यक्त किया है.

इससे कई लोग अंदर फंस गए. बचाव दल खोज और बचाव अभियान चलाने और 12 घायलों को स्थानीय अस्पतालों में पहुँचाने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे. प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आग किसी खराब ट्रांसफार्मर से निकले धुएँ के कारण लगी होगी. विस्फोट स्थानीय वाल्डो श्रृंखला के एक स्टोर में हुआ. इसके बाद इमारत में आग लग गई.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि घायलों को आग का सामना करना पड़ा. सोनोरा के अधिकारियों ने आतंकवादी हमले की संभावना से इनकार किया गया है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सितंबर की शुरुआत में मेक्सिको सिटी में एक गैस टैंकर ट्रक में विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे, जिनमें से 19 की हालत गंभीर थे.

मेक्सिकन राजधानी की सरकार प्रमुख क्लारा ब्रुगाडा मोलिना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह दुर्घटना जारागोजा रोड पर कॉनकॉर्डिया पुल के नीचे हुई. उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:20 बजे हुई जब 49,500 लीटर क्षमता वाला एक ट्रक पलट गया. घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया है. इस दुर्घटना में 18 वाहन भी प्रभावित हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती 19 घायलों की हालत गंभीर है.

सोनोरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने एक वीडियो संदेश में मृतकों की संख्या की घोषणा करते हुए कहा, 'दुख की बात है कि हमें मिले पीड़ितों में से कई नाबालिग थे.' दुराजो ने कहा कि बचे हुए लोगों का इलाज हर्मोसिलो शहर के अस्पतालों में चल रहा है. उन्होंने कहा, 'मैंने घटना के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए एक व्यापक और पारदर्शी जाँच के आदेश दिए हैं.'