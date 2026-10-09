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वैशाली के सुमित सिंह आखिरी बार क्या बोले? होर्मुज में मिसाइल अटैक में मौत!

वैशाली : ओमान तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे समुद्री जहाज पर 12 सितंबर को हुए मिसाइल हमले के 28 दिन बाद भी वैशाली के सुमित कुमार सिंह का कोई आधिकारिक सुराग नहीं मिल सका है. वैशाली जिला अंतर्गत भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजाराम गांव निवासी 35 वर्षीय सुमित के लापता होने से परिवार की उम्मीदें टूटने लगी हैं.

परिजनों को 25 सितंबर को उसका शव मिलने की सूचना दी गई, लेकिन अब तक न तो शव घर पहुंचा है और न ही संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है. परिवार के लोग सरकारी कार्यालयों और संबंधित एजेंसियों से जवाब पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

गायब सुमित का सुराग नहीं (ETV Bharat)

आखिरी बार सुमित ने क्या कहा था?

सुमित कुमार सिंह, दीप नारायण सिंह का छोटा पुत्र है. वह पिछले पांच-छह वर्षों से समुद्री जहाज पर काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. परिजनों के अनुसार, इसी साल मई में वह संबंधित जहाज पर काम करने गया था. 12 सितंबर को हमले से करीब चार-पांच घंटे पहले उसने फोन कर घरवालों को बताया था कि उसका जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा हैं.

सुमित के परिजन सौरभ ने बताया कि फोन पर सुमित ने उस इलाके को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा था कि सुरक्षित निकलने के बाद दोबारा बात करूंगा. इसके बाद उसका फोन नहीं आया. हमलोग उसके फोन का इंतजार करते रह गए.

14 में से 13 क्रू मेंबर सुरक्षित निकाले गए

कुछ समय बाद परिजनों को जहाज पर मिसाइल हमले की जानकारी मिली. बताया गया कि विदेशी कॉमर्शियल तेल टैंकर जहाज पर हमले के बाद जहाज पर सवार 14 क्रू मेंबर में से 13 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि सुमित लापता रहा. परिवार को उसके साथ काम करने वाले एक सहयोगी के माध्यम से जहाज के इंजन में फंसे होने और उसकी मौत की आशंका की जानकारी मिली थी. हालांकि, परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

सुमित के घर पर पसरा है सन्नाटा (ETV Bharat)

शव वापसी में देरी से नाराजगी

परिवार के लोगों के मुताबिक, 25 सितंबर को उन्हें बताया गया कि सुमित का शव मिल गया है और उसे सुरक्षित पैक करके रखा गया है. इसके बावजूद अब तक शव नहीं सौंपा गया है. परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब शव मिलने की सूचना दी जा चुकी है, तो उसे भारत लाने और परिवार को सौंपने में इतनी देर क्यों हो रही है? ओमान स्थित भारतीय दूतावास से लेकर गृह मंत्रालय तक संपर्क करने की कोशिश के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है.