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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती कार हमले में पांच लोगों की मौत

आत्मघाती कार हमले में पांच लोगों की मौत हो गई. ( प्रतीकात्मक फोटो (IANS) )

By PTI 2 Min Read

पेशावर : पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती कार हमले में गुरुवार देर रात एक ही परिवार के चार सदस्य समेत पांच लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले की डोमेल तहसील स्थित पुलिस थाने के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी आवाज कई मील दूर तक सुनाई दी, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई. विस्फोट के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया. किसी भी समूह ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस के अनुसार, बचाव दल ने घटनास्थल से पांच शव बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि विस्फोट में घायल हुए 13 लोगों में कम से कम चार पुलिसकर्मी शामिल हैं. स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपातकालीन बचाव और राहत अभियान जारी हैं.