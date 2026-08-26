तिब्बत की ओर से आई बाढ़ के कारण उत्तरी नेपाल में भारी तबाही, गाड़ियां और सामान बह गए
भोटे कोशी नदी में पानी बढ़ने से स्थिति बिगड़ी. नेपाल से सटे बिहार के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया.
Published : August 26, 2026 at 1:45 PM IST
काठमांडू : उत्तरी नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से स्थिति विकट हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह उत्तरी नेपाल में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ से सीमावर्ती इलाकों में भारी नुकसान हुआ और निचले इलाकों के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से आई यह बाढ़ सुबह करीब नौ बजे (स्थानीय समय) भोटे कोशी नदी में तेजी से बढ़ी.
भोटे कोशी त्रिशूली बन जाती है जो नारायणी/गंडक बन जाती है और बिहार में प्रवाहित होने पर अंततः गंगा में मिल जाती है. बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जिले को भी अलर्ट किया गया है.
STORY | Sudden flood sweeps through northern Nepal, alert issued— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
A sudden and massive flood swept through northern Nepal on Wednesday morning, causing extensive damage to the border settlement and placing multiple downstream districts on high alert, officials said.
The flood… https://t.co/cSyei0Mine
नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई, जिसमें गाड़ियां, सामान और अन्य संपत्तियां बह गईं. रसुवा जिला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में, तिब्बत सीमा से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है.
नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बयान जारी कर रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा में नदी के किनारे रहने वाले लोगों से कहा है कि वे हाई अलर्ट पर रहें और अगली सूचना तक सुरक्षा उपाय अपनाएं.
रसुवा के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ का स्तर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा था और दो बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. रसुवा के चीफ कस्टम्स ऑफिसर राजेंद्र ढुंगाना ने बताया कि कस्टम्स परिसर में रखी कई गाड़ियां और सामान बह गए.
भोटेकोसी नदी रसुवामा तिब्बत तर्फबाट ठुलो बाढी प्रवेश गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म त्रीशुली नदीको तटिय क्षेत्रका जिल्लाहरु नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। pic.twitter.com/Zun6icZZCM— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 26, 2026
हाल ही में बना एक पुल भी नष्ट हो गया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए रसुवा और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा करने और हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है. नेपाली सेना ने खोज और बचाव कार्य के लिए त्रिशूली नदी के पास के इलाकों में पहले ही दो हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं.
सेना ने एक बयान में कहा कि इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू टीम से लैस सेना का एक हेलीकॉप्टर त्रिशूली जिला अस्पताल की ओर रवाना किया जा चुका है. हालाँकि, नेपाल सेना ने कहा कि विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि नुकसान से जुड़े आंकड़े जुटाने का काम चल रहा है.
सिर्फ एक साल पहले, भोटे कोशी में दो विनाशकारी बाढ़ आई थीं, जिन्होंने रसुवा में भारी तबाही मचाई थी और कम से कम दस लोगों की जान ले ली थी. यह बाढ़ पहले से ध्यान में न आई 'सुप्राग्लेशियल' झील के अचानक खाली होने की वजह से आई थी. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ की वजह रासुवा में हुई बारिश नहीं थी. रासुवा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नरेंद्र परियार ने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान की सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है और इसका आकलन किया जा रहा है.
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